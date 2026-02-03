Vertiv erweitert sein Angebot an flexiblen, energieeffizienten Perimeter-Kühlsystemen für kleine, mittlere und Edge-Anwendungen in EMEA

Das CoolPhase Perimeter PAM-Kühlsystem mit niedrigem Treibhauspotenzial von Vertiv™ umfasst Vertiv™ EconoPhase-Modelle mit gepumptem Kältemittel-Economizer, welche die EU-F-Gas-Verordnung erfüllen, für mehr Sicherheit sorgen und kein Brandrisiko darstellen.

Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, erweitert die luftgekühlte Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM-Reihe um neue Kühlsysteme und den Vertiv™ CoolPhase Condenser. Diese Lösung ist ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich und vereint Energieeffizienz, Umweltverantwortung und Betriebsstabilität. Sie sorgt für messbare Verbesserungen sowohl bei der Energieeffizienz (PUE) als auch bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) und trägt zur Verlängerung der Systemlebensdauer bei.

Der Vertiv CoolPhase Perimeter PAM wurde für die nächste Generation von Rechenzentren entwickelt und verfügt nun über den hocheffizienten Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer (PRE), der vollständig in das Vertiv CoolPhase Condenser-System integriert ist. Diese bahnbrechende Technologie zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu senken, da sie die freie Kühlung und die Zuverlässigkeit des Systems verbessert, indem sie einen gepumpten Kältemittelkreislauf verwendet, der mit einem Bruchteil der von herkömmlichen Kompressoren benötigten Leistung arbeitet und gleichzeitig Platz spart. Die Vertiv CoolPhase Perimeter PAM-Reihe verwendet das Kältemittel R-513A, das im Vergleich zu R-410A ein um 70 Prozent geringeres Treibhauspotenzial (GWP) aufweist und nicht brennbar ist sowie ein geringes Toxizitätsrisiko birgt. Damit entspricht es vollständig der EU-F-Gas-Verordnung 2024/573 und ist ideal für Betreiber, die ihre CO 2 -Emissionen minimieren möchten, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen.

»Mit dieser neuesten Ergänzung der Vertiv CoolPhase Perimeter PAM-Reihe machen wir unser Direktverdampfungsangebot flexibler und gehen gleichzeitig zwei entscheidende Herausforderungen an, denen sich Betreiber von Rechenzentren heute gegenübersehen: die Einhaltung von Umweltvorschriften und die betriebliche Effizienz«, sagte Sam Bainborough, VP Thermal Management, EMEA bei Vertiv. »Die neuen luftgekühlten Modelle steigern die Freikühlungsfähigkeiten, um die PUE zu senken, und demonstrieren damit unser Engagement für energieeffiziente und umweltverträgliche Lösungen, die keine Kompromisse bei der Leistung eingehen. »

Die Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM-Reihe verfügt über Funktionen wie Kompressoren mit variabler Drehzahl, gestufte Spulen sowie innovative, patentierte Filtertechnologie und lässt sich über die Vertiv™ Liebert® iCOM™-Steuerung nahtlos in Vertiv™ CoolPhase-Kondensatoreinheiten integrieren. Dies ist Teil einer ganzheitlichen Strategie, die alle Elemente als Teil eines einzigen Systems betrachtet und eine intelligente Optimierung von Leistung, Effizienz und Flexibilität ermöglicht.

Die Vertiv CoolPhase Perimeter PAM-Reihe ist Teil der Thermalkette von Vertiv und wird von der globalen Serviceorganisation von Vertiv™ unterstützt, die umfassenden Support während des gesamten Lebenszyklus der Geräte bietet, von der Konzeption und Inbetriebnahme bis hin zur laufenden Optimierung, und durch fachkundige Bereitstellung und proaktive Wartung für kontinuierliche Zuverlässigkeit sorgt.

Weitere Informationen über das breite Angebot an Thermalketten-, Stromversorgungs-, IT-Management- und integrierten Lösungen und Dienstleistungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.