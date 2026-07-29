Die Tage vieler CEOs sind gezählt

Die Rolle des CEO wird sich bis 2031 grundlegend verändern. Und zwar in einem Ausmaß, das sich viele Führungskräfte heute noch gar nicht ausmalen können. Den entscheidenden Impuls dafür gibt – wie könnte es anders sein – künstliche Intelligenz. Oder besser gesagt: Agentic AI.

CEOs steht eine elementare Revolution bevor. Die hängt zwar mit KI zusammen, es geht allerdings nicht darum, dass künstliche Intelligenz die Arbeitsweise von Führungskräften verändert. Vielmehr wird sich das Spektrum ihrer Verantwortlichkeit verändern. Ein CEO der Zukunft wird nicht länger ausschließlich Menschen führen, sondern die Verantwortung für eine hybride Belegschaft tragen, in der menschliche Mitarbeitende und autonome KI-Agenten Seite an Seite mit klar definierten Rollen, eigenen Verantwortlichkeiten und Leistungszielen arbeiten. CEOs avancieren also zum »Head of Hybrid Workforce«.

Für manche mag das wie absolute Zukunftsmusik klingen. Tatsache ist, dass diese Entwicklung in vielen Unternehmen bereits heute mehr und mehr zur Realität wird. Die entscheidende Kompetenz eines CEOs wird deshalb künftig nicht mehr sein, technisches Detailwissen über künstliche Intelligenz zu besitzen, sondern die Fähigkeit zur Orchestrierung: zu verstehen, welche Aufgaben digitale Mitarbeitende schneller, präziser und skalierbarer erledigen und in welchen Bereichen menschliches Urteilsvermögen, Erfahrung und Empathie unersetzlich bleiben. Führung bedeutet dann nicht mehr, jede Entscheidung selbst zu treffen, sondern für die KI den richtigen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sie Entscheidungen vorbereitet und Optionen sichtbar macht – und vielleicht auch autonom agieren darf.

Das verändert auch die Dynamik im Top-Management.

Entscheidungen, für die heute zahlreiche Meetings und Abstimmungsschleifen notwendig sind, werden künftig in Echtzeit durch spezialisierte KI-Agenten vorbereitet. Die Aufgabe von CEOs verschiebt sich, sodass sie sich von Informationssammlern zu Urteilsgebern entwickeln. Höchste Geschwindigkeit ist in diesem Szenario der Standard, während Urteilskraft zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird. Doch nur weil etwas schnell ist, bedeutet es nicht, dass es auch gut ist. Davor sollten Unternehmen sich in Acht nehmen, denn nicht jede Entscheidung sollte beschleunigt werden. Das Alleinstellungsmerkmal guter CEOs wird zukünftig darin bestehen, zu erkennen, wann Tempo von Vorteil ist und wann bewusstes Innehalten die bessere Führungsstrategie ist.

Natürlich könnte man nun fragen, ob KI auch langfristig CEOs ersetzen wird. Das ist ebenso unwahrscheinlich, wie die Idee, dass die Technologie Mitarbeitende komplett ersetzt. Aber das immer größere operative Gewicht von künstlicher Intelligenz entlarvt jedoch CEOs, die ihre Führungsrolle nicht neu definieren. Und das wird möglicherweise für den einen oder anderen Wechsel an der Unternehmensspitze sorgen.

Steven Elsham ist Chief Executive Officer bei Ultimo

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