Enorme Chancen für IT-Führungskräfte bei der Nutzung von KI

Die jährliche Studie »State of Workplace Technolog« zeigt, dass die IT-Abteilung 71 % mehr Software als im Vorjahr verwaltet und KI einsetzt, um die wachsende Softwarekomplexität zu bekämpfen.

Freshworks hat die Ergebnisse seiner zweiten jährlichen Studie »State of Workplace Technology« veröffentlicht, in der aufgezeigt wird, dass die Anzahl der Softwareanwendungen auf den Arbeitscomputern der IT-Teams im letzten Jahr um 71 % gestiegen ist. Um diese zunehmende Komplexität in den Griff zu bekommen, setzen IT-Profis – vor allem Führungskräfte und jüngere Generationen – auf KI, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Effizienz zu steigern. 86 % der IT-Profis gaben an, dass ihr Unternehmen bereits KI einsetzt.

KI kann Unternehmen Zeit und Geld sparen

Auch wenn die IT-Abteilungen in diesem Jahr voraussichtlich wachsen werden, bedeutet das nicht, dass sie mehr Geld ausgeben müssen. Freshworks hat herausgefunden, dass Unternehmen in den USA jedes Jahr 15.603 US-Dollar pro IT-Mitarbeitenden einsparen könnten, wenn sie KI einsetzen, um Zeit für sich wiederholende Aufgaben zu sparen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen mit mindestens 5.000 Mitarbeitenden und durchschnittlich 200 IT-Fachleuten durch den Einsatz von KI jährlich mindestens 3,1 Millionen Dollar einsparen könnte. Die Umfrage hat außerdem ergeben:

IT-Fachleute verwalten mehr Software als je zuvor und sehen eine Möglichkeit, die Verwaltung zu vereinfachen. Die Zahl der Softwareanwendungen auf den Arbeitscomputern der IT-Teams ist im letzten Jahr um 71 % gestiegen. Trotzdem nutzen IT-Fachleute nur ein Drittel der ihnen täglich zur Verfügung stehenden Anwendungen (nur acht von 24), während es 2022 noch die Hälfte war.

IT-Teams stellen Effizienz in den Vordergrund. Benutzungsfreundlichkeit und Effizienz sind die wichtigsten Eigenschaften von Unternehmenssoftware, noch vor Funktionsumfang, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.

KI eliminiert sich wiederholende Aufgaben. IT-Profis sind sich einig, dass KI Zeit spart, die sie sonst für sich wiederholende Aufgaben aufwenden müssten (49 %), und es ihnen ermöglicht, komplexere, sinnvollere Aufgaben zu erledigen (45 %). Darüber hinaus schätzen IT-Profis, dass sie durch den Einsatz von KI zur Erledigung sich wiederholender Aufgaben mehr als fünf Stunden pro Woche einsparen könnten.

»Ich habe die Mobile- und Cloud-Revolutionen aus der ersten Reihe miterlebt und gesehen, wie beide zu enormen Effizienzsteigerungen führten, die es IT-Teams ermöglichten, ihre Leistung zu verbessern – ohne die Kosten zu erhöhen«, sagt Dennis Woodside, Präsident von Freshworks. »Wir sehen bereits KundInnen wie Smartsheet und Sony Music Entertainment, die planen, KI zu nutzen, um den Service für ihre Mitarbeitenden deutlich zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für alte Software einzusparen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.«

Leitende IT-Führungskräfte sind von KI überzeugt

Leitende und höhere Führungskräfte berichten über eine stärkere Nutzung und organisatorische Unterstützung von KI. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Die Nutzung von KI wird am Arbeitsplatz generell gefördert. Sieben von zehn (70 %) IT-Führungskräfte und höher geben an, dass der Einsatz von KI in ihrem Unternehmen aktiv gefördert wird, verglichen mit 44 % der Teamleiter/Manager und 21 % der einzelnen Mitarbeitenden.

IT-Führungskräfte sind maßgeblich an der Einführung von KI beteiligt. Mehr als neun von zehn (91 %) IT-Führungskräften und höher setzen derzeit KI zur Unterstützung ihrer Arbeit ein, verglichen mit 66 % der Teamleiter/Manager und 33 % der Einzelmitarbeiter.

Es gibt eine KI-Bewegung der Jugend. Die jüngeren Generationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Einführung von KI. Acht von zehn (81 %) der Millennials und 75 % der Gen Z IT-Profis nutzen derzeit KI zur Unterstützung ihrer Arbeit, verglichen mit 57 % der Gen X und 27 % der Boomer.

»Unternehmen führen Software aus guten Gründen ein – um ihre Abläufe zu verbessern -, aber im Laufe der Zeit können sie mit der unbeabsichtigten Folge konfrontiert werden, dass sie mehr Anwendungen anhäufen, als sie benötigen«, sagt Prasad Ramakrishnan, CIO bei Freshworks. »Intelligente, vereinfachte Technologie, gepaart mit der Leistungsfähigkeit von KI, wird mehr zur Steigerung von Produktivität und Effizienz beitragen, als es Legacy-Software in den letzten Jahrzehnten getan hat. IT-Führungskräfte, die auf Automatisierung und technologische Agilität setzen, um die Komplexität zu reduzieren, werden diejenigen sein, deren Teams am Ende die Nase vorn haben.«

Den vollständigen Bericht »State of Workplace Technology« finden Sie unter https://www.freshworks.com/resources/workplace-tech/. Um mehr über Freshservice für AI-first IT Service Management zu erfahren, besuchen Sie freshworks.com.