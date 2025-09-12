Führungskräfte priorisieren IT-Modernisierung, doch ROI bleibt ohne Strategie hinter Erwartungen zurück

Eine neue globale Studie zeigt, dass Unternehmen bis zu 30 % ihres IT-Budgets in IT-Modernisierung investieren wollen, um sich auf KI vorzubereiten. Trotz dieser hohen Ambitionen bleiben die Ergebnisse jedoch hinter den Erwartungen zurück, da Risiken in der Cybersicherheit, technische Schulden und der Fachkräftemangel weiterhin bestehen.

Rocket Software hat die wichtigsten Ergebnisse des von Rocket Software gesponserten IDC-Whitepapers »IT Modernization Maturity Assessment Prepares Enterprises for AI-Fueled Digital Business Success« (»Bewertung des Reifegrades der IT-Modernisierung bereitet Unternehmen auf den Erfolg im KI-gestützten digitalen Geschäft vor«) veröffentlicht. Die weltweite Umfrage unter mehr als 800 IT-Entscheidungsträgern in neun Ländern und verschiedenen Branchen ergab, dass die IT-Modernisierung ganz oben auf der Agenda der Führungsetage steht. Fast zwei Drittel der Führungskräfte stufen die Modernisierung als hohe Priorität ein, wobei die geplanten Investitionen in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich 25 bis 30 % der IT-Budgets ausmachen werden. Dennoch sieht mehr als die Hälfte dieser Unternehmen (51 %) die Cybersicherheit als größte Herausforderung für den Erfolg der Modernisierung an, während Probleme mit der Datenqualität und -integration (43 %) sowie die Schulung und Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden (39 %) ebenfalls weiterhin erhebliche Hindernisse darstellen.

Unternehmen geben an, dass ihre wichtigsten Modernisierungsziele die Verbesserung der betrieblichen Effizienz (31,5 % nennen dies als oberstes Ziel), die Beschleunigung von Innovationen und die Steigerung der Kundenzufriedenheit sind – aber diejenigen mit den ausgereiftesten, integrierten Strategien, die Infrastruktur, Anwendungen, Daten, Sicherheit, Mitarbeitende und KI-Bereitschaft umfassen, erzielen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern doppelt so hohe Gewinne in diesen Bereichen. Bei anderen wird der Fortschritt durch Hindernisse wie Cybersicherheitsrisiken, Datensilos, technische Schulden und Mangel an KI- und Cloud-Kenntnissen gebremst. Da sich die Erfolgskennzahlen von Kostensenkung zu Agilität, Serviceleistung und Kundenerfahrung verlagern, vergrößert sich die Kluft zwischen Vorreitern und Nachzüglern.

»Unternehmen investieren massiv in KI, Automatisierung und Hybrid Cloud, um ihre Abläufe zu transformieren. Aber echter Erfolg stellt sich nur ein, wenn diese Investitionen einem klaren, umfassenden Modernisierungsplan folgen«, sagt Michael Curry, President of Data Modernization bei Rocket Software. »Führende Unternehmen verwandeln diesen strategischen Ansatz in einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Sicherheit, Governance und Kompetenzentwicklung in jede Phase einbetten und so messbare Ergebnisse sicherstellen.«

Zu den wichtigsten Ergebnissen des IDC-Whitepapers gehören:

Top-Infrastrukturziel: Einsatz von KI-fähigen Tools und Plattformen

Fast die Hälfte der Unternehmen (44 %) nennt den Einsatz von KI-fähigen Tools und Plattformen als ihr wichtigstes Infrastrukturziel für die nächsten zwei Jahre, neben IT-Automatisierung, Hybrid-Cloud-Fähigkeit und Multi-Cloud-Interoperabilität.

Unter den 10 % der Unternehmen mit der höchsten Modernisierungsreife bauen 82 % eine KI-fähige Infrastruktur auf, um leistungsstarke Modelle zu unterstützen – mehr als dreimal so viele wie ihre Mitbewerber.

Über die Hälfte der Befragten (57 %) gibt an, dass Cybersicherheit und Ausfallsicherheit im Jahr 2025 ihre wichtigsten Investitionsbereiche sein werden.

Unter den 10 % der Unternehmen mit der höchsten Modernisierungsreife verbessern 80 % die Datenqualität, 80 % katalogisieren Datenbestände und 75 % weisen einheitliche Verwaltungsaufgaben zu, um unternehmensweiten Zugriff und Vertrauen zu gewährleisten.

Über 45 % der Unternehmen planen, ihr internes KI-Entwicklungs-Know-how zu erweitern, und fast 39 % wollen in den nächsten zwei Jahren die Qualität ihrer Datenpipelines verbessern.

Etwa jedes vierte Unternehmen (26 %) plant die Modernisierung seiner Mainframes, um die Integration zwischen Mainframe- und Unternehmensdaten zu verbessern und die Arbeitslast zu optimieren.

Die Studie unterstreicht, dass sich der ROI nur durch die Kombination von Investitionen und strategischer Umsetzung erzielen lässt: Einbettung von Security-by-Design in alle Maßnahmen, Einführung skalierbarer Architekturen für KI und Hybrid Cloud sowie Bewältigung technischer Schulden durch schrittweise Refaktorisierung und Integration.

Die Bewältigung der Talentproblematik ist ebenso entscheidend, da die Hälfte (50 %) der Unternehmen plant, ihre IT-Belegschaft zu vergrößern und dabei Fachwissen in den Bereichen KI, Cloud und Cybersicherheit zu priorisieren.

»Bei der Modernisierungsreife geht es nicht nur um die Einführung neuer Technologien, sondern auch um die Fähigkeit, sich anzupassen, zu skalieren und trotz anhaltender Herausforderungen messbaren geschäftlichen Nutzen zu erzielen«, so Mary Johnston Turner, IDC Research Vice President of Digital Infrastructure Strategies. »Unternehmen, die sich ganzheitlich über alle sechs Säulen hinweg modernisieren, gehen effektiver mit Cybersicherheitsrisiken, Datensilos und technischen Schulden um, wodurch sie im Laufe der Zeit schnellere Innovationen und eine stärkere Leistung erzielen können.«

[1] Die von Rocket Software gesponserte IDC-Studie »IT Modernization Maturity Study 2025« befragte im März 2025 insgesamt 822 Entscheidungsträger im Bereich IT-Modernisierung in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Neuseeland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Die Befragten vertraten Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden aus verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Behörden, Gesundheitswesen und Fertigung. Alle Teilnehmenden waren für die IT-Modernisierungsstrategie und die Entscheidungsfindung verantwortlich.

Um das vollständige IDC-Whitepaper (Dokument-Nr. US53640525, Juli 2025) herunterzuladen, klicken Sie hier.

Finden Sie heraus, wo Ihr Unternehmen steht: Nehmen Sie an der 8-minütigen Modernisierungsindex-Bewertung von Rocket Software und IDC teil, um Ihre IT-Strategie anhand von sechs wichtigen Säulen zu bewerten und mit anderen Unternehmen zu vergleichen. https://www.modernizationindex.com/

