Horizonte erweitern – mit KI im Unternehmen

Visualisierung zeigt, wie Unternehmen künstliche Intelligenz strategisch verankern können.

Kaum ein Thema bewegt Unternehmen aktuell so stark wie künstliche Intelligenz. Doch wie gelingt es, das abstrakte und komplexe Feld der KI verständlich zu machen – für Führungskräfte, Mitarbeitende und Stakeholder gleichermaßen? Die Antwort von Big Pictury und CPC: ein visuelles Gesamtbild, das Strategie, Maßnahmen und konkrete Use Cases in einer anschaulichen Metapher vereint.

Mit dem KI Big Picture haben beide Partner ein Werkzeug geschaffen, das Orientierung gibt, Diskussionen anstößt und Lust auf Beteiligung macht. Im Zentrum des Bildes steht ein Raumschiff – Symbol für das Unternehmen, das mit KI neue Horizonte erschließt. Rundherum entfalten sich Szenen, die zentrale Maßnahmen und Anwendungsfälle illustrieren: vom KI-Maturity-Assessment über Basisschulungen und Scouts bis hin zur Implementierung von Tools, organisatorischen Leitplanken und ethischen Richtlinien.

Abstraktes greifbar machen

»Das Weltall wirkt auf den ersten Blick weit weg von der Unternehmensrealität«, sagt Wolf Wienecke, Geschäftsführer von Big Pictury. »Aber manchmal braucht es genau diesen Abstand, um Muster zu erkennen, Orientierung zu gewinnen – und Ideen zu entwickeln, die anschließend in den Alltag zurückgeholt werden können.«

Damit richtet sich das Big Picture nicht nur an Innovationsvorreiter, sondern auch an Unternehmen, die bisher eher vorsichtig an das Thema KI herangehen. »Die Bildwelt lädt ein, neue Perspektiven einzunehmen – ohne den Bezug zur Praxis zu verlieren«, ergänzt Cornelius Klingel, Partner bei CPC.

Von Strategie bis Alltag – KI als Querschnittsthema

Das KI Big Picture verdeutlicht, dass die Einführung von KI kein isoliertes IT-Projekt ist, sondern nahezu alle Bereiche betrifft:

Strategie & Führung: Nutzung von Datenanalysen für Entscheidungen und Simulationen von Zukunftsszenarien

Finanzen: Automatisierung von Rechnungsprüfungen und Betrugserkennung

Marketing: Personalisierte Kampagnen und Content-Erstellung mit KI

HR & Schulung: Weiterbildung, virtuelle Trainer, Mitarbeiterbindung

Produktion & Supply Chain: vorausschauende Wartung, Qualitätskontrolle, Produktionsoptimierung

Vertrieb & Innovation: Conversational AI, Preisoptimierung, Entwicklung neuer Produkte

Damit wird klar: KI ist kein Zukunftsprojekt, sondern wirkt schon heute in alle Unternehmensbereiche hinein.

Besonderheit: Mit KI gestaltet – für KI-Themen

Das Big Picture ist nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch innovativ: Es wurde vollständig mithilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt. Dabei kamen verschiedene Tools, hunderte von Iterationen und klassisches Finishing durch die Illustratorinnen und Illustratoren von Big Pictury zum Einsatz. Das Ergebnis: Ein konsistentes, detailreiches und visuell inspirierendes Gesamtbild.

»KI ist kein Ersatz für Konzeption und kreative Regie – aber ein mächtiges Werkzeug, wenn man weiß, wie man es einsetzt«, erklärt Wienecke. »Die Verbindung aus Storytelling, Art Direction und KI-Tools eröffnet uns neue Möglichkeiten, komplexe Themen schneller, flexibler und faszinierender zu visualisieren.«

Damit ist das Bild zugleich ein Vorreiter für ein neues Angebot: KI-generierte Big Pictures. Big Pictury bietet damit Unternehmen die Möglichkeit, Zukunftsthemen mit KI-Unterstützung visuell greifbar zu machen – sei es für Strategie, Change, Kultur oder interne Kommunikation.

Click Picture: Interaktiv entdecken

Zusätzlich steht das KI Big Picture nicht nur als klassisches PDF, sondern auch als interaktives Click Picture zur Verfügung. Hier lassen sich einzelne Szenen anklicken und vertiefende Informationen in Info-Boxen abrufen. Dieses Format eignet sich besonders für Workshops, Lernplattformen und digitale Kommunikation.

PDF-Download: Big Picture herunterladen

Zugang Interaktives Click Picture anfordern: www.big-pictury.com/ki

Über die Partner

CPC Unternehmensberatung ist Deutschlands Hidden Champion für Change Management. Mit rund 100 Beraterinnen und Beratern begleitet CPC Organisationen aller Größenordnungen bei ihrer Transformation – von der KI-Strategie über Use Cases bis hin zur kulturellen Verankerung. Mehr Infos: www.cpc-ag.de/KI-Consulting

Big Pictury GmbH ist Spezialist für strategische Visualisierung. Mit großen Schaubildern – sogenannten Big Pictures – macht das Hamburger Unternehmen komplexe Themen sichtbar und verständlich. Das Angebot reicht von Strategie- und Change-Bildern bis zu interaktiven Anwendungen. Mehr Infos: www.big-pictury.com/ki

