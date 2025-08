Künstliche Intelligenz: Was erwarten Unternehmen vom KI-Einsatz?

Die meisten Unternehmen in Deutschland, die künstliche Intelligenz einsetzen, tun dies mit dem Ziel, ihre Mitarbeitenden von Routinearbeiten zu befreien oder diese zu erleichtern. 84,5 Prozent der im Rahmen einer Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (PDF-Download [1]) befragten Unternehmen hat dies angegeben, wie die Statista-Infografik zeigt. Der in öffentlichen Diskussionen oft thematisierte Aspekt des Einsparens von Personal liegt hingegen nur auf dem fünften Platz (29,6 Prozent). Diese Größenordnung deckt sich mit einer aktuellen Erhebung des ifo Instituts. Die Studienautoren des IW Köln sind der Ansicht, dass der Einsatz von KI dazu beitragen kann, vakante Stellen nicht nachbesetzen zu müssen, was angesichts bestehender Personalengpässe und der demografischen Entwicklung aus ökonomischer Sicht vorteilhaft sei.

An zweiter Stelle bei den Zielen des KI-Einsatzes steht die Unterstützung bei der Erledigung komplexer Aufgaben (70,1 Prozent). Auffällig ist laut IW Köln hierbei, dass der Anteil unabhängig von der Unternehmensgröße hoch bleibt – dies weise darauf hin, dass KI mittlerweile flächendeckend nicht nur einfache, sondern auch anspruchsvolle Aufgaben übernehmen würde.

Qualitätsverbesserungen folgen an dritter Stelle. Die KI-basierte Qualitätssteigerung erhöhe laut Autoren die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, indem Fehlerquoten reduziert und Prozessabläufe optimiert werden. Das Ziel, mithilfe von KI den Mangel an Fachkräften abzufedern, liegt an vierter Stelle der Umfrage. Fehlende Fachkräfte würden sich laut IW Köln durch intelligente Automatisierungslösungen teilweise kompensieren lassen, wodurch Unternehmen weniger stark durch personelle Engpässe ausgebremst werden würden.

Ein hoher Anteil von Unternehmen setzt KI noch nicht ein und plant auch nicht, dies künftig zu tun, wie die Studie außerdem zeigt [3]. Die Studienautoren mahnen angesichts von rasant fortschreitenden KI-Technologien zur Eile. Deutschland müsse entschieden voranschreiten, um bei spezialisierten Industrielösungen die Führung zu übernehmen. Die Versäumnisse bei generativen KI-Modellen dürften sich bei industriespezifischen Anwendungen nicht wiederholen. Dafür müsse KI in der Breite der deutschen Wirtschaft eingesetzt werden. Ihre Analyse habe gezeigt, dass dies noch lange nicht der Fall ist. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/34808/befragte-unternehmen-nach-ziel-des-ki-einsatzes/?lid=57b9boed0012

