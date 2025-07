Warum entscheiden sich Deutsche gegen Kinder?

Finanzielle Beschränkungen sind der wichtigste Grund dafür, dass Menschen in Deutschland weniger Kinder haben als ursprünglich geplant. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des United Nations Population Fund (UNFPA, [1]). Auf den nachgeordneten Plätzen folgen Wohnungsprobleme wie Platzmangel oder hohe Mieten sowie das Fehlen eines geeigneten Partners. Viele Befragte haben auch Sorgen über die politische und soziale Lage der Welt insgesamt oder nennen einen Mangel an guter Kinderbetreuung als Grund. Auf den hinteren Plätzen folgen Sorgen über den Klimawandel und eine zu geringe Beteiligung des Partners an der Hausarbeit und der Kinderbetreuung.

Der UNFPA hat die Umfrage in insgesamt 14 Ländern durchgeführt, darunter auch die USA und Schweden. In Schweden werden finanzielle Beschränkungen von 19 Prozent der Befragten genannt, in den USA dagegen von 38 Prozent. Der Durchschnitt aus allen 14 Ländern, zu denen auch viele Entwicklungsländer wie Nigeria oder Marokko zählen, liegt bei 39 Prozent. Hier ist die Abweichung Deutschlands zum Länderschnitt am größten – bei den übrigen Faktoren liegt die Bundesrepublik jeweils nah an den Durchschnittswerten. Gleichwohl sind steigende Lebenshaltungskosten für viele Deutsche seit 2022 das wichtigste Problem überhaupt. Matthias Janson

1391 Artikel zu „Kinder“

News | Kommunikation | Tipps Sichere Internetnutzung: Surfguide für Kinder und Jugendliche Im vergangenen Jahr verzeichnete die Beschwerdestelle des Internetverbands eco den höchsten Wert an berechtigten Beschwerden über mutmaßlich illegale Inhalten in ihrer Geschichte. Für mehr Sicherheit im Netz stellt die eco Beschwerdestelle nun einen Surfguide für die Sommerferien vor. Wie können Eltern sichergehen, dass ihr Nachwuchs auch während der Sommerferien digitale Angebote sicher und optimal nutzt?… Weiterlesen →

News | Business | Lösungen | Strategien | Tipps Gestaltungsmissbrauch : Wertpapierschenkung an Kinder Wann liegt ein Gestaltungsmissbrauch vor? Die Übertragung von Einkunftsquellen durch Eltern an ihre Kinder kann die Steuerbelastung in der Familie erheblich verringern, da auch Kinder von sämtlichen Freibeträgen profitieren und zudem die Steuerprogression bei ihnen regelmäßig geringer ausfällt. Doch die Nähe zum steuerlichen Gestaltungsmissbrauch ist »gefährlich«. Liegt er nach Meinung des Finanzamts vor, wird die… Weiterlesen →