Sichere Internetnutzung: Surfguide für Kinder und Jugendliche

Mit dem Osterwochenende steht für viele die längste Zeit ohne Ablenkung durch Arbeit an. Durch die Ausgangsbeschränkungen zur Corona-Pandemie fallen viele Pläne ins Wasser. Kein Grillen im Park, kein Besuch der Familie in der Heimat. Am besten bleibt man zuhause heißt es von allen Seiten. Damit es zuhause nicht zu langweilig wird und einem nicht…

Weiterlesen →