Centric IT Solutions GmbH unterstützt den Verein Förderturm – Ideen für Essener Kinder e.V.

Seit zwei Jahren engagiert sich die Essener Centric IT Solutions GmbH für den gemeinnützigen Verein Förderturm – Ideen für Essener Kinder e.V. Und auch in diesem Jahr wird man die Organisation an den positiven Ergebnissen des Unternehmens teilhaben lassen. Mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro sollen die Vorhaben des Vereins unterstützt werden.

Centric hat sich auf Software für das Personalwesen von Unternehmen spezialisiert und als Marktführer im Bereich Audit & Compliance Lösungen für SAP HCM etabliert. Seit der Gründung im Jahr 2005 sind 17 spannende und wachstumsreiche Jahre vergangen. Steven Wernike, Geschäftsführer der Centric IT Solutions GmbH, blickt sehr positiv auf das Geschäftsjahr 2022 zurück. »Insbesondere der Kundenzugang in der eigenen Region ist sehr erfreulich. Gerne möchten wir der Gemeinschaft etwas zurückgeben und den schwächsten und zugleich wichtigsten Teil der Gesellschaft unterstützen – die Kinder!«

Weitere Infos zum Förderturm:

Seit über 20 Jahren unterstützt der gemeinnützige Verein Förderturm – Ideen für Essener Kinder e.V. Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen. Wesentliche Stützsäulen sind die Mitglieder und ihre Beiträge. Dementsprechend ist der Verein immer auf der Suche nach neuen Förderern.

Informieren Sie sich gerne über die Organisation, Spendenmöglichkeiten und die aktuellen Förderturmkinder unter: