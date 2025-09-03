Rich Communications Services – Trends machen auch vor UC nicht halt

In den letzten Jahren haben sich Unified Communications (UC) als wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation etabliert, wobei Messengerdienste und in den letzten Monaten Rich Communications Services (RCS) besonders herausstechen. Messengerdienste wie WhatsApp Business, Slack und Teams sind aus dem Unternehmensumfeld kaum noch wegzudenken, da sie Nutzern effiziente und unkomplizierte Kommunikationswege bieten. Der Trend geht hin zu einer zunehmend integrierten Kommunikation, bei der funktionale Grenzen zwischen verschiedenen Kommunikationsdiensten verschwimmen. Rich Communications Services erweitern traditionelle SMS-Dienste um Funktionen wie das Teilen von Dateien, Videotelefonie und interaktive Kommunikation und verbessern die Kundeninteraktion. Zusätzliche Dynamik bekommt auch der Markt für Telekommunikationslösungen durch KI: auf Anwenderseite durch Chatbots, auf Administratorenseite durch KI-Unterstützung bei Installation, Betrieb und Monitoring.

Statistiken belegen, dass im B2B-Bereich die Nachfrage nach integrierten Kommunikationslösungen stark gestiegen ist. Laut einer Studie von Gartner nutzen mittlerweile über 70 Prozent der Unternehmen eine Art von UC-Lösung. Bis Ende 2028 sollen es sogar 85 Prozent sein, wird prognostiziert.

Investitionen in diese Technologien ermöglichen nicht nur eine effizientere interne und externe Kommunikation, sondern stellen auch sicher, dass Unternehmen wettbewerbsfähig und innovativ bleiben. Der Fokus liegt dabei zunehmend auf der Sicherheit der Kommunikation und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

UC-Integration in Kollaboration und Anwendungen. Als Pionier im Bereich Computerfax und digitalem Dokumentenaustausch hat Ferrari electronic seine UC-Lösung OfficeMaster Suite kontinuierlich erweitert, sodass eine sichere und manipulationsgeschützte Dokumentenübertragung möglich wurde, die rechtsgültig nachgewiesen werden kann. Zugleich lässt sich die UC-Lösung in bestehende Kollaborationslösungen wie Microsoft Exchange und in Branchenanwendungen wie Krankenhausinformationssysteme integrieren. Häufig bemerken die Nutzer nicht einmal, dass sie Dokumente verschlüsselt und rechtskonform über NGDX (Next Generation Document Exchange) anstatt per E-Mail versenden. Neben dem digitalen Dokumententransfer, Fax, Voicemail und SMS beschäftigt sich Ferrari electronic bereits mit KI und RCS, um seinen Kunden auch zukünftig den Zugang zu den neuesten Entwicklungen im Telekommunikationssektor zu ermöglichen.

Künstliche Intelligenz ist derzeit eine dominierende Kraft und wird in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Sie wird die Automatisierung der Unified-Communications-Lösungen im Hintergrund vorantreiben, indem sie den Menschen von manuellen Eingriffen befreit und durch Vorschläge zur Optimierung und Problemlösung unterstützt. Von der Konfiguration über die Überwachung des laufenden Betriebs bis hin zur Fehlerbehebung wird die KI auch bei UC – wie bei anderen IT-Administrationsaufgaben – die Effizienz steigern.

KI im Kommen. Auf der Benutzer- und Endkundenseite werden sich standardisierte Kommunikationsprozesse zunehmend auf KI-unterstützte Chatbots stützen, bevor man mit einem echten Call-Center-Mitarbeitenden oder einem persönlichen Ansprechpartner in Kontakt tritt. Die zugrunde liegenden KI-Modelle der Chatbots werden immer ausgefeilter und wissensreicher, sodass sie eine Vielzahl von Service-Anfragen, auch individueller oder spezieller Natur, beantworten können. Sprachbasierte KI-Lösungen werden allmählich zur Norm und leiten Anfragen erst dann weiter, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. UC-Lösungen müssen diesem Trend Rechnung tragen und entsprechende Funktionen bereitstellen.

Rich Communication Services als Messenger-Konkurrenz. RCS, das oft als Nachfolger von SMS angesehen wird, hat sich in den letzten Jahren fast unbemerkt zu einem neuen Kommunikationskanal entwickelt, der vor allem von Telekommunikationsanbietern unterstützt wird. Diese Technologie ist weit mehr als nur eine Weiterentwicklung der SMS, da sie modern und technisch zeitgemäß ist. RCS hat das Potenzial, ernsthaft mit Diensten wie WhatsApp und Co. zu konkurrieren, insbesondere durch die native Integration in den Betriebssystemen Android und iOS (ab Version 18). Der RCS-Messengerkanal ist ohne zusätzliche App-Installation in beiden Welten verfügbar und hat somit auf Anhieb ein Marktpotenzial von etwa 3,5 bis 4 Milliarden Nutzern weltweit.

Ein weiterer Vorteil des RCS-Systems ist, dass es keine zusätzliche Betreiberplattform benötigt, da der Mobilfunk-anbieter als Vermittler zwischen Sender und Empfänger fungiert. Dies bedeutet, dass sowohl Sender als auch Empfänger durch den Mobilfunkanbieter verifiziert sind, was die Sicherheit erhöht und Risiken wie Spam und Phishing minimiert.

Interaktion bei RCS inklusive. Für den Empfänger bietet RCS zahlreiche native Funktionen, darunter Gruppenchats, den Versand von hochauflösenden Bildern und Videos, Lesebestätigungen und Standortfreigaben. Unternehmen und Einzelhändler finden RCS attraktiv, da interaktive Elemente wie Buttons und Formulare direkt integriert werden können. Dies ermöglicht eine sichere und individuelle Ansprache der Kunden, die sofort reagieren können, ohne die geschützte Umgebung verlassen zu müssen. Schon jetzt zeigt sich ein großes Interesse von Marken, ihre Omni-Channel-Strategien durch RCS zu ergänzen.

Auch im B2B-Bereich bietet RCS vielfältige Möglichkeiten, Informationen sicherer, schneller und nachverfolgbar zu versenden und zu empfangen. Beispielsweise können visuelle Produktkataloge verschickt, deren Angebote per Button bestellt, und zusätzliche Informationen angefordert werden. Der Bestell- und Lieferstatus kann ohne Umweg über andere Kanäle wie E-Mail mitgeteilt werden. Umfragen mit Antwortmöglichkeiten lassen sich über RCS-Formulare versenden, Kundenfeedback teilweise automatisiert einholen, und Chatbots in Serviceanfragen einbinden.

In der B2C- und B2B-Kommunikation schaffen verifizierte Profile eine Vertrauensbasis und erschweren zumindest Phishing und andere Cyberangriffe erheblich. Eine vertrauenswürdige UC-Lösung sollte daher nicht nur RCS beherrschen, sondern auch die entsprechende sichere und integrierbare Infrastruktur bieten.

