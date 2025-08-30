Die unterschätzte Datenbasis: Drei Gründe, warum KI-Projekte oft scheitern

Was sind die drei häufigsten Stolpersteine, die KI-Projekte ausbremsen – und wie sieht die ideale Grundlage, die KI für langfristigen Mehrwert wirklich braucht, aus?
Viele Unternehmen befinden sich mit ihren KI-Projekten noch immer in einer frühen Phase, treten scheinbar permanent auf der Stelle und erzielen so gut wie keinen echten Mehrwert. Diese Situation betrifft jedes dritte Unternehmen weltweit. Denn laut Schätzungen von Gartner scheitern 30 Prozent aller KI- und Generative-AI-Projekte noch in der Pilotphase [1]. Dabei stoßen sie vor allem beim Versuch, ihre Use Cases über das gesamte Unternehmen zu skalieren, an ihre Grenzen.
Das kann verschiedene Gründe haben – zum Beispiel fehlendes Fachpersonal, welches sich mit KI-Technologien auskennt. In den meisten Fällen ist jedoch eine mangelhafte Datengrundlage der Übeltäter. Daten sind laut McKinsey für die Mehrheit der Unternehmen (72 Prozent) sogar die Hauptherausforderung bei dem unternehmensweiten Einsatz von KI [2].
Die zentrale Frage lautet daher: Hemmen Daten auch den Fortschritt des eigenen KI-Projekts? Wie kommt es dazu und welche Maßnahmen können dagegen helfen?
- Infrastrukturen sind zu komplex und Wissen zu verteilt
Mit jeder neuen Technologie, Systeminstanz und Anwendung wird die gesamte IT-Landschaft komplexer. Überall entstehen Daten in unterschiedlichen Formaten, die verarbeitet und gespeichert werden müssen. Dadurch verteilt sich das gesamte Wissen – all die geschäftsrelevanten Informationen – über sämtliche Umgebungen wie Cloud und On-Prem hinweg. So entstehen voneinander getrennte Informationssilos, die für KI-Modelle nur schwer zugänglich sind.
- Daten sind veraltet und unbrauchbar
Viele KI-Modelle werden einmalig mit einem bestimmten Datenkontingent verknüpft. Danach erfolgt häufig keine kontinuierliche Datenzufuhr. Aus Sicherheitsgründen wird zudem oft auf eine Anbindung an das öffentliche Internet verzichtet. Das bedeutet allerdings, dass ein Modell nur auf die anfänglich bereitgestellte Datengrundlage zugreifen kann. Dieser mangelt es an Aktualität; die neuesten Kunden-, Produkt- und Betriebsdaten fehlen. Alle Anfragen, die Informationen benötigen, die darüber hinausgehen, bergen das Risiko unpräziser, veralteter sowie lücken- und fehlerhafter Antworten.
- Ein Großteil des Budgets fließt in kostspieliges Nachtrainieren
Ist das Problem der veralteten Daten einmal erkannt, fällt die Wahl häufig auf regelmäßiges Nachtrainieren, um die Informationsgrundlage aktuell zu halten. Doch schon nach wenigen Durchläufen zeigt sich, dass dieser Prozess extrem aufwendig ist – sowohl personell, zeitlich als auch finanziell.
Damit KI-Anwendung genaue, hochwertige und geschäftsrelevante Antworten geben können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
- Daten aus allen relevanten Quellen sind zentral und in Echtzeit zugänglich, um Vollständigkeit und Qualität zu gewährleisten.
- Der Zugriff entspricht höchsten Sicherheits- und Governance-Anforderungen.
- Die Datengrundlage bildet das tagesaktuelle Unternehmensgeschehen ab.
Mithilfe einer Plattform für zentrales Datenmanagement ist all das möglich. Hierfür kommt Datenvirtualisierung zum Einsatz. Anders als bei der klassischen Datenintegration werden die Zugänge zu zahlreichen Quellen entkoppelt, abstrahiert und zentral zusammengeführt. Konsumenten, darunter auch KI-Modelle, greifen über einen virtuellen Layer in Echtzeit auf die Unternehmensdaten zu – ganz unabhängig davon, wo sie liegen. Die Daten müssen nicht in aufwendigen Prozessen dupliziert, verändert oder in ein weiteres Repository bewegt werden. Innovative Funktionen wie zum Beispiel Deep Research helfen zusätzlich dabei, komplexe Zusammenhänge zu analysieren, Daten zu verknüpfen und Ergebnisse verständlich zu erklären.
In Kombination mit einer Retrieval-Augmented-Generation-Architektur lässt sich zudem die Aktualität der Daten sicherstellen. Dabei handelt es sich um eine Methode, bei der eine KI-Anwendung auf zusätzliche Datenquellen wie beispielsweise Datenbanken zurückgreift, um weiteres notwendiges Wissen einzubinden. Die Aktualität, Genauigkeit, Relevanz und Transparenz der Antworten steigen, das Risiko fehlerhafter Inhalte sinkt und kostspieliges Nachtrainieren ist nicht mehr erforderlich, da Informationen kontinuierlich und automatisch ins Modell fließen.
Zentrales Datenmanagement hilft somit, KI-Projekte aus der Pilotphase zu befreien und ihr volles Potenzial unternehmensweit zu entfalten.
Jörg Hesske, Regional Vice President bei Denodo
[1] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025
[2] https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-data-dividend-fueling-generative-ai
903 Artikel zu „KI scheitern“
Trends 2025 | News | Trends Services | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Fast die Hälfte der KI-Projekte in Unternehmen scheitern an unzureichender Data Readiness
Eine neue globale Umfrage zeigt steigende Kosten durch gescheiterte KI-Projekte: Komplexität der Datenbereitstellung und Wartung der Datenpipelines verbrauchen technische Ressourcen. Fivetran, Anbieter für Data Movement, präsentiert eine neue Studie über den Einsatz von KI in Unternehmen [1]. Die von Redpoint Content durchgeführte Umfrage zeigt, dass fast die Hälfte der Unternehmen von verzögerten, unzureichenden oder…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Warum KI-Projekte scheitern: Großspurig aufgesetzt, kleinlaut beerdigt
Experte rät zu KI-Einführung in hybriden Teams: »Zwischen der KI-Euphorie im Topmanagement und der Akzeptanz im Betriebsalltag bei der KI-Einführung klafft in der Regel eine große Diskrepanz. Diese Lücke lässt sich am besten durch hybride Teams aus KI-Kompetenzzentrum und Fachabteilung schließen.« »Angesichts des Hypes um künstliche Intelligenz ernennen viele Unternehmen einen KI-Verantwortlichen auf Top-Ebene,…
News | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services
Horizonte erweitern – mit KI im Unternehmen
Visualisierung zeigt, wie Unternehmen künstliche Intelligenz strategisch verankern können. Kaum ein Thema bewegt Unternehmen aktuell so stark wie künstliche Intelligenz. Doch wie gelingt es, das abstrakte und komplexe Feld der KI verständlich zu machen – für Führungskräfte, Mitarbeitende und Stakeholder gleichermaßen? Die Antwort von Big Pictury und CPC: ein visuelles Gesamtbild, das Strategie, Maßnahmen und…
News | IT-Security | Kommentar | Kommunikation
Warum Chatkontrolle zum Scheitern verurteilt ist – oder noch Schlimmeres droht
Die EU diskutiert seit Jahren über Chatkontrolle. Jetzt hat die Bundesregierung ihre Haltung geändert: Statt Nein sagt sie nur noch »unentschlossen«. Damit wächst die Gefahr, dass die EU den riskanten Vorschlag beschließt. Chatkontrolle widerspricht nicht nur den europäischen Datenschutzgesetzen, sondern es wird auch praktisch nicht funktionieren. Im besten Fall bleibt das Gesetz wirkungslos, aber im…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Wirtschaft und Verwaltung: KI-gestützte Dokumentenautomatisierung
Die KI-gestützte Dokumentenautomatisierung verändert die Arbeitsweise in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Sie beschleunigt Abläufe, senkt Fehlerquoten, verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und automatisiert zunehmend Entscheidungen. Ihr Einfluss geht dabei über reine Effizienz hinaus. Die Technologie verändert die organisatorischen Strukturen von Grund auf – branchenübergreifend und nachhaltig. Abbyy, Experte für smartes, KI-basiertes Dokumentenmanagement (IDP, Intelligent Document…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Deutschlands KI-Pläne: Leuchtturm oder Schlusslicht Europas?
Wie die Digitalisierungsoffensive von überlasteten Stromnetzen ausgebremst wird. Im digitalen Zeitalter gilt künstliche Intelligenz als das neue Öl: eine Technologie mit dem Potenzial, Prozesse zu automatisieren, neue Formen menschlicher Interaktion zu ermöglichen und ganze Branchen zu transformieren. Doch die scheinbar grenzenlose Innovationskraft von KI birgt ein Risiko, das in der öffentlichen Debatte bislang wenig präsent…
Trends 2025 | News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | New Work | Tipps | Whitepaper
Ethik: 95 Prozent der Unternehmen scheitern an Responsible AI
Trotz wachsender Anforderungen erreichen nur wenige Unternehmen ethische Standards im Einsatz von künstlicher Intelligenz, agentenbasierte KI verschärft die Lage. Das Infosys Knowledge Institute (IKI), ein Forschungszweig von Infosys, veröffentlicht seine aktuelle Studie über den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Unternehmen. Für den »Responsible Enterprise AI in the Agentic Era« Report wurden mehr als 1.500…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI im Dialog: Wie interaktive Prompts Unternehmen klüger machen
KI ist mehr als ein Tool – sie ist Sparringspartner, Perspektivwechsel und Übungsfeld. Interaktive Prompts eröffnen neue Wege im Projektmanagement, Vertrieb, Training und Coaching. Wer sie klug nutzt, denkt weiter – und handelt präziser. Mit interaktiven Prompts gelingt der Einstieg in eine neue Arbeitsweise: dialogisch, kreativ und praxisnah. Die neue Intelligenz am Tisch…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI in deutschen Unternehmen: 19 Prozent hinken bei der Umsetzung hinterher
Während Unternehmen in Deutschland zunehmend in moderne IT-Infrastrukturen und künstliche Intelligenz (KI) investieren, gelingt es vielen nicht, geplante KI-Projekte wie vorgesehen umzusetzen. Laut der aktuellen CIO-Studie von Couchbase berichten 19 Prozent der deutschen Unternehmen, dass sie bei der Einführung von KI-Anwendungen hinterherhinken. Das bleibt nicht immer folgenlos, so können Verzögerungen bei der Implementierung Unternehmen im…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Strategien
Das Cloud-Kosten-Dilemma: Steigende Ausgaben behindern KI-Innovation in Europa
Während Unternehmen in ganz Europa weiterhin stark in KI investieren, zeigt sich eine harte Realität: Die mit der Cloud-Infrastruktur verbundenen Kosten steigen rasant an und zwingen Unternehmen dazu, schwierige Entscheidungen über die Verteilung ihrer IT-Budgets zu treffen. In meiner Rolle habe ich die Herausforderungen aus erster Hand erlebt, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, wenn es…
Trends 2025 | News | Trends Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Die meisten Unternehmen sind auf KI nicht gut vorbereitet
25 % der Apps nutzen KI, aber nur 2 % der Unternehmen sind hochgradig KI-fähig. 77 % der Unternehmen sind zwar grundsätzlich bereit für KI, sehen aber große Hürden bei Sicherheit und Governance. 71 % wollen die Sicherheit mit KI verbessern, nur 31 % setzen KI-Firewalls ein. F5 zeigt in seinem State of AI…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
KI-Gesetzgebung: EU vs. USA
KI-Gesetze in der EU: Ein weiteres Jahr lang drohen Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro, aber werden sie auch wirksam sein? Während wichtige Märkte wie die USA und die EU aktiv an Gesetzen zur Regulierung der KI arbeiten, bleiben wichtige Fragen offen. In den USA sind noch 762 KI-bezogene Gesetzentwürfe anhängig, von denen…
News | Effizienz | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Die KI-Revolution erreicht das Netzwerkmanagement
KI is eating the world – und erobert das Netzwerk. Besonders in drei aktuellen, von KI geförderten Entwicklungen liegt revolutionäres Potenzial. An künstlicher Intelligenz führt kein Weg mehr vorbei – das gilt ebenfalls im Kontext der Netzwerkverwaltung. Auch wenn die anfänglichen Herausforderungen wie Investitionskosten und die Integration in bestehende Systeme nicht zu unterschätzen sind,…
Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Kommunikation
Recruiter – Persönlichkeit wird zum Schlüsselfaktor in Zeiten von KI
Nur 4 % nennen das Gehalt, kaum Aussagen zu Führung – neue Studie zeigt Stärken und Schwächen im Recruiting deutscher Unternehmen und Institutionen. Top 3 IT/Software/Telekommunikation: 1. Deutsche Telekom AG / 2. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG / 3. Bechtle AG RheinEnergie AG ist Deutschlands BEST RECRUITER 2024/25. Das ergibt die aktuelle…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Effizienz | New Work | Services
KI spart Entwicklern Zeit – aber nicht an der richtigen Stelle
68 Prozent der Entwickler sparen über zehn Stunden pro Woche durch den Einsatz von KI. Die Hälfte verliert dieselbe Anzahl an Stunden jedoch bei Aufgaben, die nichts mit dem Programmieren zu tun haben. 63 Prozent der Entwickler fühlen sich von ihren Führungskräften nicht ausreichend verstanden. Der wachsende Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) in unserer…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Tipps
Mit KI muss sich die Geschäftsführung beschäftigen – ob man will oder nicht
Unternehmen in Deutschland stehen an einem entscheidenden Wendepunkt: Künstliche Intelligenz ist längst kein optionales Zukunftsthema mehr, sondern Teil des Kerngeschäfts. 53 % der deutschen Unternehmen sehen bereits das Potenzial von KI und treiben erste Initiativen voran. Gleichzeitig nutzen nur 46 % der Beschäftigten im Alltag KI-Tools – was zeigt, wie groß das ungenutzte Potenzial noch…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Tipps
Vorsicht Fake – Wie KI-Bilder und Datenklau ehrliche Bewerbungen gefährden
Was Bewerbende über KI-Fakes, Identitätsdiebstahl und Job-Scams wissen sollten – und wie sie sich schützen können. Täuschend echte Bewerbungsfotos, KI-generierte Lebensläufe und gefälschte Video-Interviews – was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute Realität. Laut einem aktuellen Gartner-Bericht könnte bis 2028 jede vierte Bewerbung gefälscht sein. Besonders bei Remote-Jobs wird es für Unternehmen…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Mehr KI, weniger Wartezeit: Voicebots in Kommunen
Wenn Bürgerinnen und Bürger in der Warteschleife eines Bürgertelefons hängen, liegt das selten an fehlendem Willen der Verwaltung – sondern oft an begrenzten Kapazitäten. Der Fachkräftemangel, fehlende finanzielle Mittel und immer neue gesetzliche Aufgaben stellen eine Dauerbelastung für Kommunen dar. Sogenannte Voicebots versprechen hier Entlastung: automatisierte Telefonassistenten, die mit Anrufenden sprechen, Informationen bereitstellen und einfache…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI – Herausforderung und Chance für CIOs
Der Platz, den die künstliche Intelligenz in Unternehmen einnimmt, wächst und wächst. Laut dem Statistischen Bundesamt setzen 20 % der deutschen Unternehmen KI-Technologien ein, damit ist innerhalb eines Jahres die Nutzung von KI um 8 Prozentpunkte gestiegen. Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne, erläutert, welche Folgen der Einzug der…
Trends 2025 | News | Künstliche Intelligenz
Fortschrittliche KI-Reife verschafft Wettbewerbsvorteil
KI-reife Unternehmen übertreffen ihre Mitbewerber bei Umsatz, Marktanteil und Innovation – Investitionen und Multi-Modell-Strategien nehmen branchenübergreifend zu. Vultr hat seinen jährlichen KI-Reifebericht mit dem Titel »Navigating the Path to AI Success« veröffentlicht [1]. Der neue Bericht untersucht, wie führende Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um überlegene Geschäftsergebnisse zu erzielen. Da bereits 87–91 % der…