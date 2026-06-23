Vertiv erweitert sein Stromversorgungsportfolio um eine neue kompakte Desktop-USV für PCs, Gaming-Geräte und Netzwerkgeräte

Die Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie schützt wichtige vernetzte Geräte in Büros und kleinen Unternehmen und sorgt dafür, dass sie auch bei unerwarteten Stromausfällen weiterlaufen.

Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit der Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) vor. Die USV-Systeme sollen dazu beitragen, die Kontinuität in verteilten digitalen Umgebungen aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen unerwarteter Stromausfälle auf die täglichen digitalen Aktivitäten zu verringern. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ist die 230-V-Serie mit Lithium-Ionen- und VRLA-Modellen in verschiedenen Kapazitäten erhältlich, um Desktop- und Kleinbüroanwendungen zu unterstützen.

Als Teil des umfassenden Portfolios von Vertiv zur Unterstützung kritischer Infrastrukturen – vom Rechenzentrum über die Edge bis hin zum Desktop – bietet die Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie zuverlässige Batterie-Notstromversorgung und Überspannungsschutz in einem schlanken, platzsparenden Design für PCs, Spielekonsolen, Smart-Geräte, drahtlose Netzwerke, Kassensysteme im Einzelhandel und KI-PCs.

»In den zunehmend dezentralen IT-Architekturen von heute ist ein effizienter und zuverlässiger Stromschutz von entscheidender Bedeutung«, sagte Giuseppe Leto, Senior Director des Geschäftsbereichs IT-Systeme bei Vertiv in der EMEA-Region. »Die neueste Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie vervollständigt die Erneuerung unseres Portfolios an einphasigen Desktop-USVs und unterstreicht unseren Fokus auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Angebots, um Kunden dabei zu unterstützen, technologischen Fortschritten und sich ändernden Nutzungsanforderungen gerecht zu werden.«

Die USV verfügt über bis zu acht Steckdosen mit einer Kombination aus Batterie-Backup und Überspannungsschutz, sodass Anwender mehrere kritische Geräte gleichzeitig schützen können. Integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das bequeme Aufladen mobiler Geräte, während das kompakte, an der Wand montierbare Design eine flexible Platzierung in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot ermöglicht.

Die Serie legt zudem Wert auf langfristige Nutzbarkeit und Systemmanagement. Vom Anwender austauschbare Batterien tragen dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Wartungskosten zu senken. Die Kompatibilität mit der Vertiv™ Power Assist-Software ermöglicht ein automatisiertes, kontrolliertes Herunterfahren der angeschlossenen Systeme bei längeren Stromausfällen, um vor Datenverlust und Geräteschäden zu schützen.

Mit vier VRLA-Modellen von 500 VA bis 900 VA sowie einem Lithium-Ionen-Modell mit 350 VA bietet die Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie Kapazitätsoptionen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Modelle verfügen über eine dreijährige Garantie für VRLA-Konfigurationen (Valve-Regulated Lead-Acid) und eine fünfjährige Garantie für Lithium-Ionen-Modelle und bieten so zuverlässigen Stromschutz für kritische Elektronik.

Weitere Informationen zur Vertiv PowerUPS 100-Serie und zum umfassenden Portfolio von Vertiv an Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, das vom Desktop bis zur Edge reicht, finden Sie unter Vertiv.com.