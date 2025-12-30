Stromberg als Führungssatire? Impulse für moderne Leadership-Kultur

Kaum eine deutsche Serie legt Führungsschwächen so gnadenlos offen wie Stromberg. Hinter den derben Sprüchen steckt ein Spiegel, in den viele Unternehmen nur ungern schauen. Jede Folge demonstriert, wie Zynismus, Kontrolle und Ego-Spiele eine Abteilung ausbremsen. Strombergs zynische Sprüche und seine respektlose Art sorgen zwar für Lacher, gleichzeitig offenbart die Figur gnadenlos typische Fehlhaltung in Unternehmen. »Die Serie zeigt, wie Machtmissbrauch, Mikromanagement und Empathielosigkeit ganze Abteilungen lähmen«, weiß Ben Schulz, Unternehmensberater und Vorstand der Ben Schulz & Partner AG. Viele Unternehmen erleben im Alltag überraschend viele Parallelen zur TV-Satire. Kontrolle gilt häufig als Stärke, Zynismus als Humor, und trotz großer Worte über Teamgeist zählt am Ende oft reiner Gehorsam. Solche Verhaltensmuster ziehen Motivation, Leistungsbereitschaft und Vertrauen nach unten. Strombergs Büroalltag bietet Unterhaltung – in realen Organisationen entsteht daraus jedoch ein massiver Produktivitätsverlust.
Angst erzeugt Bewegung – aber keine Führung
Ein zentrales Problem liegt in der trügerischen Einfachheit von Angst, denn sie erzeugt kurzfristige Bewegung, ohne dass Führungskräfte in echte Beziehungen investieren, Konflikte klären oder Vertrauen aufbauen. Unter Druck greifen viele auf erlernte Reflexe zurück, meist mit destruktiver Wirkung. Unternehmen, die auf diese Mechanik setzen, verlieren langfristig Kreativität, Mut und Engagement. Erfahrungsbasierte Führungskräfteentwicklung zeigt hier einen klaren Gegenentwurf: kontrolllastige Reflexe blockieren Teams, während Vertrauen Dynamik auslöst. Der Experte weiß: »Sobald Führungskräfte erleben, wie Verantwortung plötzlich aus dem Team heraus entsteht, verändert sich ihre Haltung spürbar. Zusammenarbeit läuft schneller, Entscheidungen fallen klarer und die Kommunikation gewinnt an Tiefe.« Vertrauen fungiert nicht als »weiches« Thema, sondern als echter Performance-Turbo. Genau hier setzt das Prinzip Hope & Trust Leadership an: Hoffnung schenken und Vertrauen leben, statt Angst zu erzeugen. Führung soll Menschen stärken – nicht festhalten.
Authentizität ist kein Freifahrtschein
Aber auch beim Umgang mit Authentizität handelt es sich um einen kritischen Punkt. Viele Leitungspersonen nutzen sie als Ausrede für rücksichtsloses Auftreten, dabei basiert sie eigentlich auf einem Bewusstsein der eigenen Wirkung und auf der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Sobald Verhalten Menschen entwürdigt oder kleinmacht, überschreitet Führung eine rote Linie. Ego-basierte Selbstinszenierung schafft Verwirrung und Angst – und keine Kultur. »In vielen Organisationen zeigt sich ein klares Kulturproblem: Distanz statt Dialog, Rechtfertigung statt Reflexion, Kontrolle statt Vertrauen«, so Schulz. »Verwaltungseinheiten prägt häufig Fehlerfurcht, im Mittelstand dominieren gelegentlich starke Einzelpersonen, die wenig Raum für Eigenverantwortung lassen.« Mitarbeitende ziehen sich zurück, bleiben unter ihren Möglichkeiten und hoffen auf bessere Zeiten, statt aktiv zu gestalten. Kultur frisst jede Strategie – in toxischen Umfeldern sogar Motivation. Daher fordert Hope & Trust Leadership eine neue innere Haltung: weg von Härte als Profil hin zu menschlicher Klarheit, weg von Nähe als Manipulation hin zu echtem Vertrauen als Beziehungskraft und weg von Selbstinszenierung hin zu echter Verantwortungsübernahme.
Unternehmen braucht Klarheit, Vertrauen und Beteiligung
Moderne Führung setzt deshalb auf drei zentrale Leitprinzipien:
- Klarheit statt Kontrolle,
- Vertrauen statt Überwachung und
- Beteiligung statt Ansage.
Klare Ziele schaffen Orientierung ohne Mikromanagement, Vertrauen entlastet Strukturen und Abläufe, Beteiligung fördert Engagement und Innovation. Menschen orientieren sich an Sinn und nicht an Drohungen. Ein Blick auf typische Stromberg-Szenen zeigt eindrucksvoll, wie negative Leadership scheitert. Besonders lehrreich wirkt der Moment, in dem die Figur kumpelhafte Nähe signalisiert, um im nächsten Augenblick öffentlich zu demütigen. »Dieses Wechselspiel prägt auch heute noch viele Arbeitsumfelder: Nähe als Werkzeug, Härte als Absicherung. Haltung entsteht dort nicht, aber Theater dagegen reichlich«, so der Unternehmensberater. »Für Unternehmen, die eine gesunde, zukunftsfähige Führungskultur aufbauen möchten, rücken drei Grundprinzipien in den Mittelpunkt:
- konsequente Selbstführung,
- klare Verantwortungsübernahme und
- glaubwürdige Perspektivenstiftung«.
Selbstführung schafft Stabilität, Verantwortung erzeugt Kultur, Perspektiven öffnen Möglichkeitsräume. Mitarbeitende orientieren sich an Führungskräften, die Chancen erkennen, statt Probleme zu verwalten.
Leadership mit Zukunft: Räume schaffen, nicht Angst
In Summe liefert Stromberg humorvolle Realsatire – gleichzeitig bietet die Figur eine wertvolle Folie für jede Organisation, die toxische Muster hinter sich lassen möchte. »Unternehmen, die auf Vertrauen, Klarheit und echte Verantwortungsbereitschaft setzen, schaffen Arbeitswelten mit Kraft, Fokus und Zukunft«, hält Schulz fest. Genau dort beginnt Leadership, die Menschen stärkt statt lähmt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.benschulz-partner.de
2457 Artikel zu „Führung Kultur“
News | Business | Favoriten der Redaktion | Strategien
Hybrid Working erfordert neue Führungskultur
Selbstverantwortung, Commitment und Vertrauen als Fundament für hybride Arbeitsmodelle. Arbeitgeber auf der ganzen Welt sehen sich gegenwärtig mit einem gewaltigen Umbruch in der Arbeitsorganisation konfrontiert. Spätestens seit der Covid-Pandemie und deren Auswirkungen sind sie zu einem Spagat zwischen Remote Work beziehungsweise Home Office und der Büropräsenz ihrer Mitarbeiter gezwungen. Um sich bei diesem Spagat…
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2020 | Security Spezial 9-10-2020
Ohne Unterstützung der Geschäftsführung keine Sicherheitskultur – Die menschliche Firewall
Jelle Wieringa, Senior Security Awareness Advocate bei KnowBe4 erklärt im Interview warum die Geschäftsleitung die Sicherheit im Unternehmen vorleben muss, damit alle Mitarbeiter an der erfolgreichen Etablierung einer Sicherheitskultur teilnehmen.
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation
Transformation in Führung und Unternehmenskultur: Warum es dafür digitale und analoge Werkzeuge braucht
Was noch gestern wichtig war, kann heute schon in völlig andere Richtungen gehen. Kundenbedürfnisse verändern sich – schnell und radikal. Diese rechtzeitig zu erkennen, gibt heute die Marschroute in den Unternehmen vor. Viele Tools sind nicht sehr aufwändig und helfen, im Transformationsprozess die Dinge anders zu machen als gewohnt – und nicht nur die Führungsstile…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Lösungen | New Work | Ausgabe 11-12-2025
Modern Work – Kulturwandel vor technischem Ansatz
Bei Modern Work geht es nicht nur um Technologien oder Tools, sondern vor allem um einen kulturellen Wandel in Unternehmen. Arbeitsweisen, Führungsstile und Kommunikationsmuster müssen hinterfragt und neu gedacht werden, damit Modern Work auch wirklich gelebt werden kann.
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | New Work | Strategien | Tipps
Wirkliche Cyberresilienz: Cybersicherheit ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur
Im Falle eines erfolgreichen Angriffs sind die Schuldigen mitunter schnell gefunden: Eine Lücke in der Firewall, eine geöffnete Phishing-Mail oder eine übersehene Warnmeldung. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: IT-Sicherheit scheitert nicht an Technologien oder Fehlverhalten, sondern bereits grundsätzlich an einem Mangel an Unternehmenskultur. Wenn Cybersicherheit in einer Organisation nur als eine schlecht durchgesetzte…
News | Business | Digitale Transformation | Kommunikation | New Work | Tipps
Change-Management: Technologie trifft Kultur
Steigender Wettbewerbsdruck, sich wandelnde Märkte und immer kürzere Produktzyklen – Unternehmen sind heute mehr denn je gefordert, gezielt auf neue Situationen zu reagieren. Die Mitarbeitenden beim damit einhergehenden Veränderungsprozess mitzunehmen, gilt als essenziell. Studien zeigen jedoch, dass rund 70 Prozent aller Change-Initiativen scheitern, und zwar meist an Widerständen und fehlender Akzeptanz innerhalb der Belegschaft. …
News | Business Process Management | Trends 2025 | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Führungskräfte sehen mangelnde Datenstrategie als Gefahr für den KI-Erfolg
Eine neue Studie mit fast 1.900 CIOs, CISOs und weiteren IT-Führungskräften zeigt den wachsenden Anspruch, sensible Daten zu schützen und gleichzeitig Wachstum zu fördern. OpenText hat einen neuen globalen Report mit dem Titel »The Challenges to Ensuring Information Is Secure, Compliant and Ready for AI« veröffentlicht [1]. Die Umfrage zeigt, dass deutsche und…
News | Business | Digitale Transformation | ERP | Lösungen | Rechenzentrum | Tipps
Weichenstellungen für die erfolgreiche SAP-EIC-Einführung
Die SAP-Welt beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Einführung der SAP Edge Integration Cell (EIC). Schließlich rückt das Ende der Lösungen SAP Process Integration (PI) beziehungsweise Process Orchestration (PO) immer näher. Bis 2027 bleibt für die komplexe Migration somit nicht mehr viel Zeit. Bei der Einführung von EIC stellt sich zunächst die Frage nach…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
»1001101? Sie sind eingestellt!« – Wie künstliche Intelligenz die Führungskräfteauswahl und -entwicklung neu kodiert
»1001101? Sie sind eingestellt!« Ganz so einfach macht es einem die künstliche Intelligenz dann doch nicht – noch nicht. Aber ihre Rolle in der Auswahl und Entwicklung von Führungskräften ist längst keine Randnotiz mehr. KI ist das neue Betriebssystem moderner Personalstrategie. Während früher Bauchgefühl, Stallgeruch und Netzwerkpflege die Entscheidungen bestimmten, arbeiten heute Algorithmen, neuronale Netze…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI-Einführung boomt mit hohem ROI, doch es gibt noch Probleme
Während die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und erhebliche Gewinne bringt, hat ein neuer Bericht von Workiva besorgniserregende Lücken in den Bereichen Datenqualität, KI-Governance und rollenspezifischer Schulungen für Unternehmen auf der ganzen Welt aufgedeckt [1]. Im Rahmen der unabhängigen, globalen Practitioner-Studie wurden 2.300 Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Nachhaltigkeit, Revision und Risiko befragt, die…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Tipps
Mit KI muss sich die Geschäftsführung beschäftigen – ob man will oder nicht
Unternehmen in Deutschland stehen an einem entscheidenden Wendepunkt: Künstliche Intelligenz ist längst kein optionales Zukunftsthema mehr, sondern Teil des Kerngeschäfts. 53 % der deutschen Unternehmen sehen bereits das Potenzial von KI und treiben erste Initiativen voran. Gleichzeitig nutzen nur 46 % der Beschäftigten im Alltag KI-Tools – was zeigt, wie groß das ungenutzte Potenzial noch…
News | IT-Security | Kommentar | Kommunikation | Whitepaper
Haftungsrisiko: Appell an die Geschäftsführungen – E-Mail-Sicherheit jetzt priorisieren
Noch nie war Cybersicherheit ein reines IT-Problem. Leider ist es nach wie vor häufig geübte Praxis, dass dieses Thema an die Technikabteilung delegiert wird und die Geschäftsführung sich nicht in einem angemessenen Maße damit auseinandersetzt. Geschäftsführer und Vorstände konnten sich zumindest seit Inkrafttreten der EU-DSGVO nicht hinter ihren IT-Teams verstecken. Denn sie können unter Umständen…
Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Kontinuierliche KI-Innovationskultur im Finanz- und Treasury-Bereich – Bessere und schnellere Finanzentscheidungen treffen
Im Interview spricht Thomas Mehlkopf, General Manager und Head of Working Capital Management von SAP-Taulia über die strategischen Ziele des Unternehmens und die Bedeutung von KI-Innovation für das zukünftige Wachstum. Er betont die Rolle von Technologie bei der Optimierung von Finanzprozessen und wie SAP-Taulia Unternehmen dabei unterstützt, ihre Liquidität zu verbessern.
News | Business | Strategien | Tipps
Führung in Balance: Leitlinien als strategischer Kompass für den Mittelstand
Zwischen digitalen Umbrüchen, wachsender Unsicherheit und steigenden Erwartungen an Kultur und Kommunikation genügt es nicht mehr, auf klassische Führungsmodelle zu vertrauen. Führung befindet sich längst im Wandel. Wer heute Unternehmen steuert, muss Spannungsfelder navigieren und dabei Menschen mitnehmen. Gerade im Mittelstand eröffnen Führungsleitlinien neue Wege: Satt abstrakter Prinzipien liefern sie konkrete Orientierung – vorausgesetzt, sie…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Technische Schulden gefährden die Einführung von KI
Veraltete Legacy-Technologien sind für Unternehmen eine teure Hürde. Sie kosten Zeit, Geld, Innovationsfähigkeit und am Ende womöglich auch Kunden. Auf der PegaWorld in Las Vegas stellte Pegasystems eine gemeinsam mit dem Forschungsunternehmen Savanta durchgeführte Studie vor [1]. Aus ihr geht hervor, dass technische Schulden und eine nach wie vor starke Abhängigkeit von veralteten…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die Bedeutung des Change Managements bei der Einführung von künstlicher Intelligenz
Die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist eine transformative Veränderung, die mit zahlreichen Herausforderungen und Chancen einhergeht. Während die Technologie enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung, Automatisierung und Innovation bietet, kann ihre Implementierung auf Widerstand stoßen, wenn sie nicht angemessen begleitet wird. Hier kommt das Change Management ins Spiel – ein entscheidender Erfolgsfaktor für die…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Wie weit ist die Einführung von KI in deutschen Unternehmen?
Reifegrad, Anwendungen, Investitionen und Gewinnerwartungen beim KI-Einsatz in großen Unternehmen. EPAM Systems, ein Unternehmen für digitale Transformation, Dienstleistungen und Produktentwicklung, hat im April 2025 seinen KI-Forschungsbericht »From Hype to Impact: How Enterprises Can Unlock Real Business Value with AI« veröffentlicht [1]. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 7.300 Teilnehmern (Deutschland: 856 Teilnehmer) aus Unternehmen…
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Führung zeigt sich nicht im Titel – sondern in der Haltung
Wie Unternehmen erkennen, wer morgen führen kann. Fachliche Exzellenz allein reicht nicht mehr. Unternehmen, die auch morgen noch relevant sein wollen, brauchen Menschen, die Komplexität navigieren, Wandel gestalten und Teams inspirieren können. Doch wie lassen sich Führungspersönlichkeiten erkennen, bevor sie offiziell führen? »Führung beginnt nicht erst mit der Visitenkarte«, weiß Lars Thiele, Geschäftsführer der…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Verantwortungskrise: Führungskräfte fordern eindeutige KI-Governance
Das rasante Wachstum von KI überfordert die Governance. Führungskräfte ringen um eine Balance zwischen Innovation, Verantwortung und Ethik. Das schafft rote Linien für die zukünftige Nutzung von KI. Laut einer aktuellen Studie von NTT DATA, einem Anbieter von digitalen Business- und Technologie-Services, droht eine Verantwortungslücke die durch KI möglich gewordenen Fortschritte zu untergraben. Mehr…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | New Work | Strategien | Whitepaper
Kaum Förderer unter Führungskräften
Studie zeigt: Frauen und jüngere Beschäftigte kommen besonders selten in Kontakt mit fördernden Führungskräften. Die meisten Berufstätigen in Deutschland sehen in der Rolle des beruflichen Förderers aktuell eher ihre Eltern (53 %) als ihre Führungskraft (16 %). Das ist das Ergebnis einer Studie des Coachinganbieters InKonstellation, für die das Markforschungsinstitut Bilendi im Januar 1.011…