Weichenstellungen für die erfolgreiche SAP-EIC-Einführung

Die SAP-Welt beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Einführung der SAP Edge Integration Cell (EIC). Schließlich rückt das Ende der Lösungen SAP Process Integration (PI) beziehungsweise Process Orchestration (PO) immer näher. Bis 2027 bleibt für die komplexe Migration somit nicht mehr viel Zeit.
Bei der Einführung von EIC stellt sich zunächst die Frage nach dem richtigen Migrationsansatz. Es ist keine leichte Frage, da jede Unternehmenssituation anders ist. Die gute Nachricht ist, dass SAP im Rahmen der Integration Suite einige hervorragende Tools bereitstellt, die Kunden dabei unterstützen, ihre vorhandene IT-Landschaft hinsichtlich der Integration zu analysieren. Dabei werden sie Verbindungen zwischen Anwendungen und Systemen erkennen, von deren Existenz sie nichts wussten oder solche, die sie in Zukunft vielleicht nicht mehr benötigen. Es ist wichtig, sich die Integrationswerkzeuge anzusehen und zu verstehen, wo Integrationspunkte liegen sollten.
Für die erfolgreiche Implementierung von EIC empfiehlt es sich, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen.
- Die Deadline beachten
Die Zeit bis zum Jahr 2027 wird wie im Flug vergehen. Es ist daher wichtig, dass Unternehmen schnell vorankommen, sobald sie mit der Umsetzung des Plans vertraut sind. Schließlich werden die Zeitpläne immer enger – nicht nur wegen 2027, sondern auch, weil die Unternehmen alle neuen Funktionen einer modernen SAP-Bereitstellung möglichst schnell nutzen möchten. Außerdem verändert sich das Geschäftsumfeld ebenfalls rasant. Die Kombination der Enterprise-Kubernetes-Plattform Red Hat OpenShift, die in vielen Unternehmen bereits für andere Funktionen eingesetzt wird, mit den Workloads der Edge Integration Cell kann hier eine gute Basis für die Integration Suite bieten. Die Plattform bietet alle benötigten Komponenten für den sicheren Betrieb unternehmenskritischer SAP-Anwendungen und damit auch für die Edge Integration Cell, die die oft hohen Service-Level-Ziele von Unternehmen erfüllen muss.
- Pilotprojekt starten
Aufbauend auf einer Integrationsbewertung, die Erkenntnisse liefert, welche Komponenten in welcher Form verbunden werden müssen, kann ein Pilotprojekt gestartet werden. Es zeigt Unternehmen, wie sie die Edge Integration Cell mithilfe des SAP-Edge-Lebenszyklusmanagements und aus SAP heraus bereitstellen. Sie sollten dann zunächst mit der Migration von Workloads in einer Nicht-Produktionsumgebung beginnen. Dadurch bekommen sie ein Gefühl dafür, wie das System funktioniert und wie die Komponenten interagieren und zusammenarbeiten. Im Grunde genommen erhalten sie so eine Art Betriebsplan, mit dem sie die Migration in großem Umfang beginnen können.
- Die Herausforderungen in den Griff bekommen
Die technischen Herausforderungen sind inzwischen hinreichend bekannt und dokumentiert. Sie betreffen etwa das Sizing und Deployment. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass die Unternehmen verstehen, wo sie stehen, wo sie hinwollen und wie sie die notwendige Transformation reibungslos gestalten. Wie bei jedem größeren IT-Projekt ist auch hier damit zu rechnen, dass zusätzliche Wünsche der verschiedenen Stakeholder geäußert werden. Dabei kann es etwa darum gehen, mit Edge Integration Cell Datenströme, die nicht in den SAP-Kernsystemen verfügbar sind, in anderen Plattformen gewinnbringend zu nutzen. Die frühzeitige Berücksichtigung solcher fachlichen Anforderungen sollte somit neben den technischen Gesichtspunkten im Hinblick auf die Frist 2027 ebenfalls im Vordergrund stehen.
- On-premises und Cloud kombinieren
EIC basiert auf modernen Cloud-nativen Open-Source-Frameworks und auf Container-Technologie. Das heißt, die herkömmliche Orchestrierung und Integration von SAP-Landschaften wird im Zuge der Cloud-Modernisierung durch eine Cloud-native Variante der Integration ersetzt. EIC ist somit ein weiteres Beispiel dafür, dass sich SAP zunehmend für Open-Source-Plattformen öffnet. Gleiches gilt für SAP BTP und SAP RISE, die in weiten Teilen auf Open-Source-Technologien und offenen Standards basieren.
EIC und die Cloud-Plattform BTP sind zwar eng miteinander verzahnt, aber von entscheidender Bedeutung ist, dass EIC Integrationsszenarien sowohl in der Cloud als auch on-premises unterstützt. Ein Beispiel kann das verdeutlichen: Wenn Unternehmen eine Produktionslinie betreiben und synchronen Zugriff auf bestimmte SAP-Schnittstellen benötigen oder eine Ground-to-Ground-Integration statt einer Ground-to-Air-Integration durchführen müssen, geht die Ground-to-Air-Verbindung verloren. Die Fabrik steht still. Daher muss eine SAP-Nutzlast an einem Ort ausgeführt werden, der nicht die Cloud von SAP ist. Wenn ein Unternehmen SAP verwendet, ist es folglich sinnvoll, einen offenen Standard wie Kubernetes zu verwenden. Denn dieser bietet genau die erforderliche Portabilität. Red Hat OpenShift etwa bringt eine Kubernetes-Plattform mit den Anforderungen von SAP zusammen, um die Workloads beim Nutzer auszuführen und gleichzeitig die Verbindung zur SAP-Cloud aufrechtzuerhalten.
Insgesamt können SAP-Anwender somit durch die Kombination einer Enterprise-Kubernetes-Plattform mit SAP Edge Integration Cell die Brücke schlagen zwischen ihren sensiblen Daten und benutzerdefinierten Anwendungen, die sie vor Ort hosten müssen, und dem Zugriff auf die vielen wertvollen SAP-Tools, die nur über die SAP-Cloud verfügbar sind. Sie ergänzen und erweitern damit den Wert der SAP-Lösungen über den Kern der SAP-Cloud-Services hinaus bis hin zu Cloud-nativen Anwendungen und dem intelligenten Edge. Unternehmen, die bereits Red Hat OpenShift einsetzen, können hier ihre bestehende Plattform nutzen, um SAP Edge Integration Cell ohne zusätzliche IT-Komplexität zu betreiben.
Justin Hibbard, Global Ecosystem Technology Strategist bei Red Hat
349 Artikel zu „Kubernetes“
News | Business Process Management | Digitalisierung | Lösungen | New Work | Services
Container und Kubernetes: Mit Platform Engineering das Versprechen von DevOps
In der Softwareentwicklung zielt der Golden Path darauf ab, mithilfe von Self-Service-Templates für gängige Aufgaben einen reibungslosen Weg nach vorne zu bieten. Ermöglicht wird dies durch Platform Engineers, die Entwicklern eine möglichst einfache interne Entwicklerplattform und die Tools zur Verfügung stellen, die sie für Innovationen benötigen. Markus Grau, Enterprise Architect bei Pure Storage, erläutert in…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services
Kubernetes-Integration: Rationalisierung des Cloud-Betriebs in der produzierenden Industrie
Wie produzierende Unternehmen von der Skalierung der Kubernetes-Integration in einer Private-Cloud-Infrastruktur profitieren können. Für viele Unternehmen sind Themen wie Kubernetes, Container und Cloud Native noch ein Buch mit sieben Siegeln. Zugleich aber gibt es bereits produzierende Unternehmen, welche die neuen Technologien für sich nutzen. Von einem realen Praxisbeispiel berichtet Kubermatic, der Hamburger Experte für…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Cloud Computing | Trends Services | Services
Fünf Cloud-native-Trends für 2025 – Wie Kubernetes-Plattformen den Weg weisen
Kubernetes feierte in 2024 sein 10-jähriges Jubiläum, und es ist wichtig zu sehen, wie weit die Technologie gekommen ist. Von den Anfängen als Open-Source-Projekt von Google bis hin zur Entwicklung zur De-facto-Container-Orchestrierungsplattform auf dem heutigen Markt hat Kubernetes bei der Einführung in die Handhabung unternehmenskritischer Anwendungen in Unternehmen jeder Größe, von Start-ups bis hin zu…
News | Trends 2024 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Rechenzentrum
Sicherheit ist das Hauptproblem bei der Umsetzung von Container- und Kubernetes-Strategien
Die Nutzung von Kubernetes nimmt auf breiter Front zu. Als größte Herausforderung sehen Unternehmen dabei die Sicherheit. So lautet ein zentrales Ergebnis der Untersuchung »The State of Kubernetes Security 2024«, die Red Hat durchgeführt hat [1]. Befragt wurden mehr als 600 DevOps-Experten, Entwickler und Sicherheitsverantwortliche. Für 42 % der Befragten ist die Sicherheit das Hauptproblem…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Services
Kubernetes: effiziente Orchestrierung für containerbasierte Anwendungen
Kubernetes und Container haben die IT im Sturm erobert. Denn im Zusammenspiel bieten beide Technologien Unternehmen erhebliche Vorteile. So besteht die Möglichkeit, die Produktivität in der Entwicklung zu verbessern und plattformübergreifend zu arbeiten. Da containerisierte Anwendungen kein eigenes Betriebssystem haben, können sie zudem ohne Modifikation in jeder Umgebung laufen. Ebenso benötigen sie weniger Rechenleistung und…
News | Business Process Management | Effizienz | Services
Kubernetes: Warum Service Ownership und Prozessautomatisierung unverzichtbar sind
Cloud-Dienste sind in vielen Unternehmen allgegenwärtig. Laut einer Umfrage der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) aus dem Jahr 2022 nutzen 79 % der Unternehmen für die Administration ihrer Cloud-Anwendungen Kubernetes (K8s) [1]. Die Einführung dieses intelligenten Werkzeuges stellt viele Organisationen allerdings vor neue Herausforderungen. Vor allem werden neue Tools und Prozesse für die Verwaltung und…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Internet der Dinge
Besonders kleine Kubernetes-Cluster – Skalierung bis an den Rand des Möglichen
Edge Computing ist auf dem Weg, für ein neues Internet zu sorgen. In einer Zeit, in der Konsumenten und Unternehmen eine möglichst kurze Zeitspanne zwischen einem Problem und einer Antwort darauf verlangen, bietet Edge Computing eine besondere Möglichkeit: Sie verkürzt die Zeitspanne, die für die Bereitstellung dieser Informationen benötigt wird. Edge Computing sorgt für diesen…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Services | Tipps
Ordnung im Kubernetes-Chaos: Vor diesen Fehlern müssen sich Admins hüten
Kubernetes hat die Orchestrierung von Containern beherrschbar gemacht. Die Bedienung der Open-Source-Plattform ist allerdings keinesfalls trivial. Die hohe Komplexität verführt im praktischen Einsatz selbst Experten zu Fehlern. Die Folgen können gravierend sein – sind aber vermeidbar. Kaum ein Administrator kommt heute noch ohne Kubernetes (K8s) aus, um Container zu verwalten. Der große Funktionsumfang der…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security
Kubernetes mit KBOM sicherer machen
Was ist eigentlich eine Kubernetes Bill of Materials und wie funktioniert sie? Um die Komponenten und Anhängigkeiten von Anwendungen abzubilden, werden SBOMs erstellt. Eine Software Bill of Materials hilft so die Risiken von Anwendungen besser zu verstehen. Darüber hinaus können Schwachstellen bewertet oder die Einhaltung von Lizenzen überprüft werden. Während die Erstellung von SBOM…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Strategien
DevOps-Kultur im Unternehmen ist der Katalysator für Kubernetes
Die Einführung neuer Tools wie Kubernetes bringt nichts, wenn Entwicklung und IT-Betrieb nicht darauf vorbereitet sind. Eine erfolgreiche Containerisierung kann daher nur begleitend zu einem kulturellen Wandel stattfinden. IT-Dienstleister Consol zeigt, welche vier Schritte Unternehmen auf dem Weg zur DevOps-Kultur und der Umstellung ihrer IT-Infrastruktur auf ein Container-Modell gehen müssen. Wer seine IT-Infrastruktur ins…
News | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2021
Modularisierung, Parametrisierung und Versionsverwaltung mit Kubernetes – Silos als Schreckgespenster der IT-Automatisierung
Der traditionelle Rechenzentrumsbetrieb stößt an seine Grenzen, die Automatisierung erscheint als sinnvoller Ausweg. Der kann aber nur gelingen, wenn Tools und Konzepte zentralisiert eingesetzt werden.
News | Cloud Computing | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
Kubernetes und Open Source – Finanzbranche erkennt Potenziale von Cloud Native
Cloud Native ist längst kein Nischenthema mehr und findet in sämtlichen Branchen Anwendung. Auch der Finanzsektor sieht die Vorteile von Anwendungen und Microservices, die sie direkt aus der Cloud beziehen, beziehungsweise die ausschließlich als Cloud-Anwendungen konzipiert sind.
News | Cloud Computing | Trends 2021 | Whitepaper
Kubernetes und Open Source auf dem Vormarsch – Im Unternehmenseinsatz setzt sich Cloud Native immer mehr durch
Neue empirische Studie zeigt aktuellen Status in Unternehmen, Vision und Möglichkeiten von Cloud-Native-Technologien in DACH. Cloudflight untersucht in einer aktuellen Studie die Rolle von Cloud-Native-Technologien im Enterprise-Segment. Die Studie mit dem Titel »The Rise of Cloud Native – DevOps, Kubernetes und Open Source prägen die Zukunft im digitalen IT-Betrieb« steht auf Deutsch und Englisch zum…
News | Produktmeldung
Hochverfügbarkeit: Canonical stellt mit HA MicroK8s äußerst zuverlässige und kleine Kubernetes vor
Canonical, der Herausgeber von Ubuntu, bietet ab sofort autonome Hochverfügbarkeits-Cluster (HA) in MicroK8s, den leichten Kubernetes, an. Die bereits für IoT- und Entwickler-Workstations beliebten MicroK8s werden damit auch deutlich belastbarer für Produktions-Workloads in Cloud- und Server-Implementierungen. Die Hochverfügbarkeit wird automatisch aktiviert, sobald drei oder mehr Knoten zu einem Cluster verbunden sind, und der Datenspeicher…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Tipps
Drei gute Gründe für Kubernetes
Das Container-Management-System Kubernetes ist zwar gerade einmal fünf Jahre alt, hat sich aber bereits zum weltweiten Standard entwickelt. Besonders wenn es um DevOps geht, schwören CIOs und Entwickler auf das System. Kubernetes, dessen Name sich vom altgriechischen Begriff für Steuermann ableitet, gruppiert Anwendungs-Container zu logischen Paketen für eine einfache, schnelle Verwaltung und Erkennung. Es automatisiert…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Kommunikation
Erfolgsfaktoren für Platform Engineering – Der Mensch im Mittelpunkt
Zu viele Platform-Engineering-Initiativen scheitern daran, dass der Fokus stärker auf die Technologie gelegt wird als auf die Menschen, die sie entwickeln oder nutzen sollen.
Ausgabe 7-8-2025 | Security Spezial 7-8-2025 | News | IT-Security
Sicherheitslücken durch Fehlkonfigurationen vermeiden – Containerisierung
Container-Technologien haben die IT-Landschaft revolutioniert, doch viele Unternehmen unterschätzen die Sicherheitsrisiken. Besonders im öffentlichen Sektor und Finanzwesen können falsche Konfigurationen zu schwerwiegenden Compliance-Verstößen führen.
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business
Die globalen Hotspots der Schattenwirtschaft
Die Welt verliert jährlich mehrere hundert Milliarden US-Dollar durch Steuermissbrauch multinationaler Unternehmen und wohlhabender Individuen. Besonders schädlich ist dieser Verlust für einkommensschwächere Länder, die große Teile ihres öffentlichen Budgets durch solche Aktivitäten einbüßen. Rund ein Drittel der Steuereinbußen entsteht durch Steuerhinterziehung reicher Einzelpersonen, ermöglicht durch finanzielle Geheimhaltung und Schlupflöcher. Darunter fallen etwa Steuervergehen, Geldwäsche und…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Services | Tipps
Malware in verschlüsseltem Datenverkehr
Unumstößliche Tatsache in puncto Cybersicherheit: verzerrte Wahrnehmung oder maßlose Selbstüberschätzung? Tiho Saric, Senior Sales Director bei Gigamon, verrät, wie deutsche Sicherheits- und IT-Entscheider sich selbst, ihr Team und ihre Kompetenzen einschätzen und ob das der Realität entspricht. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse einer aktuellen Gigamon-Studie offenbart sich ein seltsamer Widerspruch. So legen sie nach…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business
Schattenwirtschaft wächst in der Rezession gegen den Trend
Das Volumen der Schattenwirtschaft (Definition der Bundeszentrale für politische Bildung) ist laut Angaben des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen [1]. Für das laufende Jahr geht das Tübinger Institut davon aus, dass hierzulande über 500 Milliarden Euro ohne Kenntnis des Fiskus erwirtschaftet werden. Im Verhältnis zum offiziellen BIP Deutschlands entspricht…