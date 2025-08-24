Die globalen Hotspots der Schattenwirtschaft

Die Welt verliert jährlich mehrere hundert Milliarden US-Dollar durch Steuermissbrauch multinationaler Unternehmen und wohlhabender Individuen. Besonders schädlich ist dieser Verlust für einkommensschwächere Länder, die große Teile ihres öffentlichen Budgets durch solche Aktivitäten einbüßen. Rund ein Drittel der Steuereinbußen entsteht durch Steuerhinterziehung reicher Einzelpersonen, ermöglicht durch finanzielle Geheimhaltung und Schlupflöcher. Darunter fallen etwa Steuervergehen, Geldwäsche und damit verbundene Korruption sowie Sanktionsumgehungen.

Der Financial Secrecy Index untersucht die Finanz- und Rechtssysteme jedes Landes, um die Hauptverantwortlichen für den Steuerraub zu identifizieren und gesetzliche Schlupflöcher aufzudecken [1]. Eine hohe Bewertung bedeutet dementsprechend, dass diese Länder es Individuen leicht machen ihre finanziellen Machenschaften vor dem Gesetz zu verbergen. Der Index basiert u.a. auf dem sogenannten Geheimhaltungswert und dem Anteil des jeweiligen Landes am globalen Markt für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen.

Besonders kritisch bewertet wird das widersprüchliche Verhalten vieler EU-Staaten: Sie präsentieren sich offiziell als Vorreiter in Sachen Transparenz, vereiteln aber gezielt Steuertransparenz und internationale Kooperation gegenüber ärmeren Ländern. Über die Hälfte der EU-Staaten nutzen eine rechtliche Hintertür, um Steuersünder aus Nicht-EU-Ländern zu schützen, was die Umgehung von Rechtsstaatlichkeit erleichtert und weltweit Demokratie gefährdet.

Deutschlands schlechtes Abschneiden im Index ist hauptsächlich auf die unzureichende Umsetzung der Transparenzgesetze zurückzuführen. Durch die Gesetze, die verlangen, dass wirtschaftliche Profiteure von Unternehmen, Stiftungen und Partnerschaften ihre Informationen registrieren, fiel Deutschland im 2020er Index aus den Top 10. Die Einschränkungen des öffentlichen Zugangs zu diesen Informationen, haben Deutschland allerdings wieder zurückgeworfen. Zudem weist Deutschland weiterhin gravierende Schwachstellen im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzverschleierung auf. René Bocksch

https://de.statista.com/infografik/24763/financial-secrecy-index/?lid=0tw5oux55ln0

Schattenwirtschaft wächst in der Rezession gegen den Trend

Das Volumen der Schattenwirtschaft (Definition der Bundeszentrale für politische Bildung) ist laut Angaben des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen [1]. Für das laufende Jahr geht das Tübinger Institut davon aus, dass hierzulande über 500 Milliarden Euro ohne Kenntnis des Fiskus erwirtschaftet werden. Im Verhältnis zum offiziellen BIP Deutschlands entspricht das 11,5 Prozent. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Zum Vergleich: In Griechenland liegt der Anteil bei 21,8 Prozent, in der Schweiz sind es 5,4 Prozent. »Der Prognose liegt eine angenommene negative Wachstumsrate des BIP von 0,4 Prozent und eine Arbeitslosenzahl von 2,9 Millionen zugrunde. Ferner geht eine erwartete Inflationsrate von 2,2 Prozent in die Berechnungen ein.« Das negative Wachstum der Wirtschaft gilt als »Hauptgrund für die Zunahme der Schattenwirtschaft« […]. »Dies verringert die Erträge gemeldeter Arbeitsverhältnisse und erzeugt einen Anreiz zu nicht gemeldeten oder illegalen Tätigkeiten,« so die Begründung in der IAW-Pressemitteilung. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/2124/umfang-der-schattenwirtschaft-in-deutschland/?lid=m02gogr3dhvx

