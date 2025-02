Konsumgüterbranche: Vier von fünf Unternehmen halten Bürokratieabbau für wichtigste Aufgabe der Bundesregierung

Papierberge behindern die Firmen mehr als hohe Energiepreise und eine marode Infrastruktur.

Mehr als die Hälfte der Befragten plant Personalabbau und höhere Produktpreise, falls sich die Wirtschaftslage nicht ändert.

Fast ein Drittel beschäftigt sich mit Standortverlagerungen.

Papierberge reduzieren und Berichtspflichten streichen: Wenn es nach der Meinung von Anbietern für schnelldrehende Konsumgüter geht, sollte die neue Bundesregierung das Thema Bürokratieabbau ganz oben auf die Agenda ihrer neuen Wirtschaftspolitik in Deutschland setzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Blitzumfrage des Bochumer SCM-Softwarespezialisten Setlog unter seinen Kunden aus dem Konsumgüterbereich vom 20. Februar. 85 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass die Reduzierung der Bürokratie die wichtigste Maßnahme sei, welche die Politik vorantreiben soll. Für die Erhebung mussten die Firmen die Forderungen an die neue Regierung priorisieren, die mehr als 100 Verbände am Wirtschaftswarntag (29.1.2025) in einem offenen Brief publiziert hatten. Aus den zehn Forderungen durften sie bis zu drei auswählen.

Auf Platz zwei im Ranking landete das Thema Energiepreise. Mehr als die Hälfte der Befragten (61 Prozent) ist der Meinung, dass die Politik für international wettbewerbsfähige Energiepreise sorgen muss. An dritter Stelle steht die Forderung nach einer Infrastruktur- und Dienstleistungsoffensive. 42 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Straße, Schiene, Wasserstraße, Luftverkehr und digitale Administration im europäischen Spitzenfeld sein sollten.

Fast so große Bedeutung wie die Infrastruktur hat für die befragten Vertreterinnen und Vertretern der Firmen die Reduzierung der Unternehmenssteuern. 39 Prozent sind der Ansicht, dass die Belastungen für Unternehmen und Arbeitnehmer mindestens auf das Niveau des EU-Durschnitts gesenkt werden müssen.

Sollte sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland nicht verbessern, planen die befragten Firmen bereits dieses Jahr Konsequenzen zu ziehen. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) will Personal abbauen und die Produktpreise erhöhen (52 Prozent). Gut jede dritte Firma (39 Prozent) bereitet sich darauf vor, neue Beschaffungsmärkte zu erschließen. An eine kurzfristige Produktions- und Standortverlagerung noch in diesem Jahr denken hingegen nur wenige der Befragten (15 Prozent). Anders sieht es bei den mittelfristigen Konsequenzen in drei bis fünf Jahren aus: Sollte die Wirtschaft weiter stagnieren, würden aus heutiger Sicht 27 Prozent eine Verlagerung des Standorts ins Auge fassen. Noch mehr Unternehmen (61 Prozent) würden Personal entlassen und neue Beschaffungsmärkte erschließen (45 Prozent).

»Die befragten Firmen aus unserem Kundenpool sind auf einem sehr hohen Niveau in puncto Prozessoptimierungen beziehungsweise Kostenreduzierung. Und sie nutzen Software-Tools auf dem neuesten Stand der Technik. Gerade deshalb muss die Politik die Meinung der Konsumgüterbranche und drohende Konsequenzen ernst nehmen. Deutschland braucht jetzt eine Wirtschaftswende. Und dieses Land mit seiner sozialen Marktwirtschaft muss wieder ein attraktiver Standort für Investoren und ausländische Fachkräfte werden«, betont Setlog-Geschäftsführer Ralf Düster.

Zentrale Fragestellung in der Setlog-Umfrage: Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die eine neue Bundesregierung in Deutschland umgehend angehen sollte?

Neupriorisierung der Staatsaufgaben

Die Staatsaufgaben müssen neu priorisiert werden, um Spielräume für mehr Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen zu schaffen.

Unternehmenssteuersenkung

Steuersenkungen für Unternehmen und Arbeitnehmer mindestens auf den EU-Durchschnitt.

Sozialabgabenobergrenze

Eine Rückkehr zur Obergrenze der Sozialabgaben von 40 %.

Bürokratieabbau

Ein umfassender, alle bisherigen Versuche weitübersteigender Bürokratieabbau.

EU-Emissionshandel

Konzentration auf den EU-Emissionshandel als zentrales klimapolitisches Instrument und vollständige Rückgabe der Einnahmen an Bürger und Unternehmen.

Wettbewerbsfähige Energiepreise

International wettbewerbsfähige Energiepreise für alle Unternehmen in Deutschland.

Flexibleres Arbeitsrecht

Ein Arbeitsrecht, das Unternehmern und Arbeitnehmern viel mehr Flexibilität ermöglicht.

Infrastruktur- und Dienstleistungsoffensive

Straße, Schiene, Wasserstraße, Luftverkehr und digitale Administration müssen europäische Spitze werden.

Freihandel

Der Freihandel muss gestärkt, weitere Freihandelsabkommen müssen geschlossen werden.

EU und Euro

EU und Euro müssen als Garanten für den deutschen Wohlstand erhalten bleiben, aber die EU-Institutionen und -Zuständigkeiten bedürfen einer Aufgaben- und Organisationskritik.

Für die Erhebung von Setlog nahm ein Experten-Panel von 33 Geschäftsführern, Vorständen und Führungskräften aus dem Bereich Einkauf und Supply Chain Management in führenden Unternehmen der Konsumgüterbranche teil. Die Mehrheit der befragten Firmen (52 Prozent) macht einen Umsatz zwischen 50 und 500 Millionen Euro pro Jahr. Gut ein Drittel (36 Prozent) hat zwischen 250 und 1.000 Beschäftigte. 27 Prozent haben mehr als 1.000 Angestellte. Die Blitzumfrage zeichnet ein aktuelles Stimmungsbild der Branche und erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität.

148 Artikel zu „Bürokratie“

Trends 2025 | News Spannende IT-Trends im Jahr 2025 und darüber hinaus Der technologische Fortschritt schreitet in einem atemberaubenden Tempo voran, und das Jahr 2025 verspricht schon jetzt, einige der faszinierendsten Entwicklungen in der IT-Welt hervorzubringen. Von weiteren Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz bis hin zu spannenden Innovationen in der Kommunikationstechnologie – die folgenden Trends werden die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, grundlegend verändern.… Weiterlesen →