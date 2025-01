Fünf Trends, die den Professional-Services-Sektor in 2025 prägen

Kyle Wilkinson, Strategic Industry Advisor for PBS, EMEA bei Workday, erklärt in diesem Interview die wichtigsten Trends und Herausforderungen für den Professional-Services-Sektor in Deutschland bis 2025. Dazu zählen die Automatisierung zur Produktsteigerung, die ERP-Modernisierung und Standardisierung sowie der Fachkräftemangel und die Talentbindung.

Was ist Ihrer Meinung nach der größte Trend, dem professionelle Dienstleistungsunternehmen in Deutschland im Jahr 2025 gegenüberstehen?

Den größten Einfluss wird die Automatisierung haben, um die Produktivität zu steigern. Unternehmen erkennen bereits, dass notwendige administrative Aufgaben die Zeit für Kundenbetreuung aufzehren. Doch durch die Automatisierung von HR-Anfragen, Zeiterfassung und Spesenabrechnungen gewinnen die Unternehmen wertvolle Zeit zurück. Dabei geht es nicht nur um Kostensenkungen, sondern um die Maximierung jeder abrechenbaren Stunde. Besonders im deutschen Mittelstand führt dieses Vorgehen zu schnellerem Wachstum und einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die ERP-Modernisierung entwickeln, insbesondere für mittelständische Unternehmen?

Eine der größten Herausforderungen, die ich beobachtet habe, ist, dass Organisationen im Bereich Professional Services oft stark föderal aufgebaut sind. Die verschiedenen Regionen oder Fachbereiche haben in der Regel ein hohes Maß an Autonomie, was es schwierig macht, unternehmensweite Standardisierungen einzuführen. In dieser Branche war es historisch üblich, Einzellösungen zu kaufen, um jeweils ein spezifisches Problem zu lösen, anstatt langfristig zu denken und sich auf eine strategische Transformation zu konzentrieren. Dies führt häufig zu einer Vielzahl unterschiedlicher Lösungen, manueller Prozesse und Integrationen, was die Skalierbarkeit und datengetriebene Entscheidungsfindung beeinträchtigten. Wir sehen jedoch zunehmend, dass sie sich für Lösungen entscheiden, die Finanzen, HR und Projektmanagement auf einer Plattform vereinen, um Abläufe zu optimieren und die Skalierbarkeit zu erhöhen.

Was tun Dienstleistungsunternehmen angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels, um Talente für sich zu gewinnen und zu halten?

Das Gewinnen und Binden neuer Talente mit den richtigen Skills ist der größte Knackpunkt. Für bestehende Talente investieren Unternehmen bereits stark in Schulungen und die interne Weiterentwicklung, um Fähigkeiten im eigenen Haus auszubauen. KI-gesteuerte Recruiting Tools gewinnen ebenfalls an Bedeutung bei der Auswahl neuer Fachkräfte. Diese Tools ermöglichen es den Unternehmen, Talentpipelines effizienter zu bewerten und Voreingenommenheit zu reduzieren. In Deutschland ist das Wiederaufleben von Ausbildungsprogrammen in der Technologie- und Beratungsbranche ein entscheidender Faktor, der Unternehmen dabei hilft, langfristige Talentpipelines von Beginn an aufzubauen und gleichzeitig den unmittelbaren Qualifikationsbedarf zu decken.

Wie entwickelt sich die wettbewerbsfähige ERP-Landschaft in Deutschland – ist SAP immer noch der dominierende Player?

Wir beobachten ein wachsendes Interesse an flexibleren Lösungen mit schneller Wertschöpfung, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Unternehmen suchen und benötigen Cloud-native Lösungen, die eine schnellere Implementierung und niedrigere Gesamtbetriebskosten bieten. Zudem sehen wir, dass Unternehmen Technologiepartner bevorzugen, die ihre Branche verstehen und sich dazu verpflichten, in ihre Lösungen zu investieren, um branchenspezifische Probleme zu lösen.

Wo sehen Sie die größten Hindernisse für die Einführung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz in der deutschen Dienstleistungsbranche?

Datensilos und Legacy-Systeme sind die zwei größten Hürden, ebenso wie eine vorsichtige Zuversicht unter Branchenführern in Bezug auf den ROI und das Risiko von KI. Viele Unternehmen haben immer noch eine stark fragmentierte IT-Landschaft, was die Einführung von KI erschwert, da ein qualitativ hochwertiger, einheitlicher Datensatz notwendig ist, damit KI effektiv arbeiten kann. Darüber hinaus gibt es auch eine kulturelle Komponente: die Vorliebe für bewährte und etablierte Prozesse. Dennoch machen jene Unternehmen, die diese Hürden überwunden haben, enorme Fortschritte. Der Schlüssel liegt darin, klein anzufangen: zunächst einfache Aufgaben automatisieren, mit risikoarmen Anwendungsfällen Vertrauen und Zuversicht aufbauen und anschließend darauf aufbauen.

