Fehlende Expertise zu KI in den Aufsichtsräten

80 % der Non-Executive Directors sehen unzureichende Strukturen in den Aufsichtsräten, um KI zu überblicken.

91 % der Non-Executive Directors (NEDs) betrachten KI als Chance für den Shareholder Value.

Einer neuen Umfrage von Gartner zufolge sind 80 % der Non-Executive Directors (NEDs) der Meinung, dass ihre derzeitigen Aufsichtsratspraktiken und -strukturen nicht ausreichen, um KI effektiv zu überblicken. 91 % der NEDs betrachten KI jedoch eher als Chance für den Shareholder Value und nicht als Risiko.

»Aufsichtsräte sind bemerkenswert optimistisch, was den potenziellen Wert von KI angeht, sogar noch optimistischer als Chief Executive Officers (CEOs), Chief Information Officers (CIOs) und andere Führungskräfte, wenn man die Gartner-Studien vergleicht«, sagte Tina Nunno, Distinguished VP Analyst und Gartner Fellow. »Die meisten Aufsichtsräte erkennen jedoch, dass sie nicht gut darauf vorbereitet sind, KI zu überblicken, da die meisten Aufsichtratsmitglieder keine Digital Natives sind und keinen technischen Hintergrund haben. Bis vor kurzem nahmen Technologiethemen selten einen bedeutenden Platz auf den Tagesordnungen der Aufsichtsräte ein. Aber Cyberrisiken und KI ändern das, und die NEDs bemühen sich, ihre technischen Kenntnisse zu erweitern und neue Wege zu finden, um die Aufsicht zu gewährleisten.«

Die Umfrage »Gartner Board of Directors Survey 2025« wurde von Juni bis August 2024 in Form einer Online-Umfrage unter 328 Befragten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asien/Pazifik durchgeführt, die als Non-Executive Directors in privaten oder öffentlichen Unternehmen tätig sind.

Cyberrisiko wird allgemein als Bedrohung des Shareholder Value wahrgenommen

Auch beim Thema Cyberrisiken sind sich die Aufsichtsräte einig: 93 % sehen darin eine Gefahr für den Unternehmenswert. Darüber hinaus äußern sie ähnliche Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Vorstands, die sich schnell entwickelnden Cyber-Risiken zu überwachen. 67 % halten die derzeitigen Praktiken und Strukturen des Aufsichtsrats für unzureichend, um Cyberrisiken zu überwachen.

»NEDs erkennen fast durchgängig Bedrohungen durch Cyberrisiken und äußern sich besorgt über die derzeitigen Praktiken der Aufsichtsräte, um eine wirksame Aufsicht zu gewährleisten. Die Mehrheit der NEDs (58 %) äußert jedoch den Wunsch, eher mehr als weniger technologische Risiken einzugehen«, so Nunno.

Aufsichtsräte setzen sich für Technologieinvestitionen zur Steigerung des Shareholder Value ein

Das Interesse der NED an KI, Cyberrisiken und Technologie im Allgemeinen erstreckt sich auch auf Investitionen. Auf die Frage nach den fünf wichtigsten Investitionen, die in den nächsten zwei Jahren zu einer Steigerung des Shareholder Value führen würden, war KI die erste Wahl und bei 63 % der Befragten unter den ersten fünf. Andere Technologien als KI waren für 57 % der Befragten unter den Top 5, und Investitionen in Cyberrisiken für 39 % (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1. Top-Investitionen für Shareholder Value in den nächsten zwei Jahren

Source: Gartner (November 2024)

»Die Aufsichtsräte sind nicht mehr nur neugierig auf KI, sondern beziehen ihre CEOs und Managementteams aktiv ein, um zu verstehen, wie KI genutzt werden kann, um Effizienzsteigerungen zu erzielen und neue Umsatzchancen zu eröffnen«, so Nunno.

Um die technologiebedingten Chancen und die Lücken in den derzeitigen Aufsichtsstrukturen zu nutzen, beabsichtigen die Vorstände, mehr NEDs und CEOs mit Fachkenntnissen in den Bereichen Technologie und Cyberrisiken einzustellen. Siebenundsiebzig Prozent der NEDs gaben an, dass sie in den nächsten 12 Monaten mehr Direktoren mit Technologiekenntnissen einsetzen müssen. Darüber hinaus gaben 72 % an, dass sie mehr Direktoren mit Cyberrisiko-Fachwissen einstellen müssen, während 53 % der Meinung sind, dass die Technologiekompetenz des nächsten CEO ein wichtiger Faktor bei der Nachfolgeplanung ist.

»Die Bereitschaft der NEDs, strukturelle Veränderungen in den Aufsichtsräten vorzunehmen und ihr Profil bei der Rekrutierung von CEOs zu ändern, zeigt, dass sie glauben, dass Technologie in Zukunft ein entscheidender Faktor für den Shareholder Value sein wird«, so Nunno.

Im Jahr 2025 werden sich die NEDs an CIOs und Chief Information Security Officers (CISOs) wenden, um die Chancen und Risiken für ihre Branchen und Unternehmen zu verstehen. Möglicherweise müssen sie jedoch ihre Kommunikation mit ihren Vorständen anpassen.

»Die befragten NEDs äußerten eine starke Vorliebe für die Mitteilungen ihrer CEOs und Chief Financial Officers (CFOs), die oft stark finanzorientiert sind und einen direkten Bezug zu den Jahresabschlüssen haben«, sagte Nunno. »Wann immer möglich, sollten sich CIOs und CISOs darauf konzentrieren, in Bezug auf finanzielle Auswirkungen und Risiken zu kommunizieren, um die Wirkung ihrer Kommunikation zu erhöhen.«

Board of Directors

Der »Board of Directors« (Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat) ist ein Gremium, das die strategische Führung und Überwachung eines Unternehmens übernimmt. Hier sind einige der Hauptaufgaben und Merkmale eines Boards of Directors:

Strategische Planung: Das Board legt die langfristigen Ziele und Strategien des Unternehmens fest. Überwachung der Geschäftsführung: Es überwacht die Arbeit des Managements und stellt sicher, dass die Unternehmensziele erreicht werden. Finanzielle Kontrolle: Das Board genehmigt Budgets, überwacht die finanzielle Leistung und stellt sicher, dass die finanziellen Ressourcen effizient genutzt werden. Risikomanagement: Es identifiziert und bewertet Risiken und stellt sicher, dass geeignete Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden. Einhaltung von Vorschriften: Das Board stellt sicher, dass das Unternehmen alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt. Vertretung der Aktionäre: Es vertritt die Interessen der Aktionäre und sorgt dafür, dass deren Investitionen geschützt sind.

Ein Board of Directors besteht in der Regel aus internen und externen Mitgliedern, darunter Führungskräfte des Unternehmens und unabhängige Experten. Die genaue Zusammensetzung und die spezifischen Aufgaben können je nach Unternehmen und Rechtsordnung variieren.

Genki Absmeier

