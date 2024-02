Lerntrends: Nachfrage bei kompetenzbasiertem Ansatz, generativer KI und Führungskompetenzen

Nachfrage nach IT- und Softwarekompetenzen in einigen Bereichen mehr als 700 Prozent höher als im Vorjahr. KI-bezogene Angebote verzeichnen Zuwachs von 60 Prozent. Führung im Wandel ist der Schlüssel zu resilienten, motivierten Belegschaften.

E-Learning Anbieter Udemy stellte seinen Global Learning & Skills Trends Report 2024 in Deutschland vor [1]. Der Bericht wertet die Daten von fast 15.000 Udemy-Geschäftskunden aus, um Rückschlüsse auf die gefragtesten Kompetenzen am Arbeitsmarkt zu ziehen. Als klare Trends zeichnen sich der fortschreitende Wandel zur kompetenzbasierten Digitalwirtschaft mit Fähigkeiten vor allem im Softwarebereich, die branchenübergreifende Implementierung generativer KI und ein Fokus auf die Entwicklung von Führungskräften ab.

Mit Kompetenzentwicklung, Automatisierung, und Führung gegen Fachkräftemangel und Burn-out

Unternehmen beschäftigt vor allem die Frage, wie sie mit der wachsenden Qualifikationslücke umgehen sollen, die bis 2030 voraussichtlich zu einem Mangel an 85 Millionen Arbeitskräften führen wird. Um sie zu schließen und eine agile, trotz des vielfachen Wandels leistungsfähige Belegschaft aufzubauen, identifiziert der Report drei Hauptinvestitionsbereiche für Unternehmen.

Kompetenzbasierter Ansatz:

Die für eine Stelle erforderlichen Fähigkeiten nehmen jährlich um 10 % zu, wobei viele Kompetenzen, die noch vor drei Jahren als entscheidend galten, bereits auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit sind. Traditionelle Abschlüsse verlieren damit an Bedeutung. Ein kompetenzbasierter Ansatz (in der Personalgewinnung wird von »skills based hiring« vs. »degree based hiring« gesprochen) legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung und Validierung von Fähigkeiten. Das Unternehmen in diesem Sinn investieren, belegen nicht zuletzt Udemys eigene Zahlen: 2023 verzeichnete die Lernplattform 10 Millionen neue Nutzer [2]. Kurse zu Softwareentwicklung oder DevSecOps erlebten enorme Zuwächse (+ 624 Prozent beziehungsweise 730 Prozent), Kurse zu Microsoft Azure Synapse Analytics verzeichneten im Vorjahresvergleich sogar einen Anstieg um fast 800 Prozent. Generative KI:

Bis zum Jahr 2030 könnte generative KI dazu beitragen, bis zu 30 Prozent der derzeitigen Arbeitsstunden zu automatisieren, was einen geschätzten Beitrag von 15 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft leisten würde. Dadurch werden sich Berufsbilder ändern. Unternehmen haben begonnen, ihre Belegschaften in generativer KI und deren Integration in ihren täglichen Arbeitsablauf zu schulen. Der 60-prozentige Anstieg der KI-bezogenen Schulungen auf Udemys Lernplattform im letzten Jahr und die um 4.419 Prozent gestiegenen Kursanmeldungen zu ChatGPT allein im ersten Quartal 2023 belegen die enorme Nachfrage. Führungskräfteentwicklung und Soft Skills:

In Zeiten großer Veränderungen stehen Belegschaften unter Anpassungsdruck. Erschöpfung am Arbeitsplatz und hohe Krankenstände kosteten die deutsche Wirtschaft allein im Jahr 2022 bis zu 42 Milliarden Euro Wertschöpfung. Es gehört es zu den vordringlichen Führungsaufgaben, gegenzusteuern. Auch deshalb investieren Unternehmen verstärkt in die Entwicklung von Führungskompetenzen in Zeiten des Wandels. Kurse zur Umsetzung der digitalen Transformation, zu Kommunikation, emotionaler Intelligenz verzeichneten große Zuwächse, der Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung wuchs um 3.128 Prozent. Auch Coaching-Kurse wurden von Managern und Führungsteams zu 177 Prozent mehr genutzt als im Vorjahr.

Diese Kompetenzen verzeichnen das stärkste Wachstum

Der Bericht zeigt auch, welche Kompetenzen das höchste prozentuale Wachstum aufweisen. Einige davon waren im Vorjahr noch Randerscheinungen, andere sind langjährige Favoriten.

ChatGPT von OpenAI (+ 4.419 Prozent)

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (+ 3.128 Prozent)

Google Professional Cloud DevOps Engineer-Zertifizierung (+ 1.454 Prozent)

Verhaltensökonomie (+ 1.326 Prozent)

Werbestrategie (+ 1.118 Prozent)

Zertifizierung und Vorbereitung auf Software-Tests (+ 1.044 Prozent)

Microsoft Azure Synapse Analytics (+ 799 Prozent)

Autodesk 3ds Max (+ 780 Prozent)

DevSecOps (+ 730 Prozent)

Software Design (+ 624 Prozent)

Einordnung der Ergebnisse

»Unsere Daten zeigen, dass Unternehmen erheblich investieren, um ihre Mitarbeiter in generativer KI weiterzubilden, ihre Produktivität zu steigern, ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern und stärkere Führungskräfte zu entwickeln«, sagte Martin Alamri, Director of Enterprise Sales bei Udemy in Deutschland.

»Von den Rollen der Mitarbeiter über die Art und Weise, wie wir arbeiten bis hin zur Art der Arbeit selbst ist alles im Wandel«, sagte Melissa Daimler, Chief Learning Officer bei Udemy. »Führung ist in Zeiten großer Umbrüche unerlässlich. Die Entwicklung von Fähigkeiten wie Resilienz, Kommunikation und Empathie sind dafür entscheidend.«

[1] Für den Global Learning Trends 2024 Report hat Udemy die Daten von Tausenden von Udemy Business-Lernern über alle Kursthemen hinweg für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 1. Juli 2023 ausgewertet. Das prozentuale Wachstum wurde durch den Vergleich mit den Daten des Vorjahreszeitraums 1. Juli 2021 bis 1. Juli 2022 berechnet. Die Daten zu neuen Nutzern und Kurseinschreibungen auf der Udemy-Plattform, die sowohl private als auch geschäftliche Nutzer umfassen, wurden für dieselben Zeiträume berechnet. Für einige Datenabfragen wurden angepasste Zeiträume verwendet, insbesondere für die Daten zur ChatGPT-Nachfrage, da einige Themen erst in der Zeit danach aufkamen.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://business.udemy.com/de/2024-global-learning-skills-trends-report/ und unter dem Download-Link als PDF-Version.

[2] Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum Q3 2022 bis Q3 2023.