Nutzung von KI im Bereich AEC/Infrastruktur – Intelligenter statt härter arbeiten

Wie kann KI zur Verbesserung von Arbeitsabläufen und zur Steigerung der Produktivität eingesetzt werden?

In einer Zeit, in der der Infrastruktursektor ein beträchtliches Wachstum und hohe Investitionen verzeichnet, sind Infrastrukturunternehmen mit einem erheblichen Mangel an qualifizierten Fachkräften konfrontiert. Der Bedarf an technologischen Fähigkeiten, die Arbeitsabläufe verbessern und die Produktivität steigern, war noch nie so groß wie heute. Genau hier können der Wert und das Potenzial von KI-Anwendungen und -Techniken im Infrastrukturbereich zum Tragen kommen. Zum Beispiel können Entwurf und technische Planung einen Teil eines Projekts ausmachen, der viel Zeit und Know-how erfordert. Generative KI kann Konstrukteure und Ingenieure nicht nur bei der Erkundung und Entwicklung alternativer Entwürfe auf der Grundlage von spezifischen Anforderungen unterstützen, sondern auch bei der Automatisierung der Zeichnungserstellung und -beschriftung. Einige unserer Anwender berichten, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Projektzeit für die Zeichnungserstellung aufgewendet wird. KI könnte ihnen dabei helfen, einen erheblichen Teil dieser Zeit einzusparen. Bei der Wartung von Infrastruktur ist der Einsatz von KI-Techniken mit Computersehen zur Analyse von Anlagenbildern eine sehr schnelle und sichere Methode, um den Reparaturbedarf zu überprüfen und zu ermitteln. Ein anderes Beispiel, das mir begegnet ist, betrifft den Einsatz generativer KI bei der Erstellung und Reaktion auf Angebote, wobei hier ein großes Potenzial für die Projektplanung und die Produktivität zu Beginn des Projekts besteht.

Julien Moutte,

Chief Technology Officer

bei Bentley Systems



Welche Vorteile bietet KI?

Bentley strebt danach, die Qualität von Infrastruktur für eine höhere Lebensqualität zu verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass KI die Art und Weise, wie Unternehmen Anlagen entwerfen, bauen und betreiben, verändern wird. Mit KI können Fachleute intelligenter statt härter arbeiten, sodass sie sich auf Projekte und Aufgaben mit höherem Wert konzentrieren können, die langfristig eine größere Wirkung haben.

Neben der Automatisierung von Aufgaben ermöglicht KI den Anwendern die Prüfung alternativer Entwürfe, die Verbesserung von Prognosen für Überschreitungen der Kosten und der Projektdauer, die Verbesserung der Qualität von Leistungen und Projektergebnissen und viele weitere Aspekte. KI spielt außerdem eine entscheidende Rolle bei der Lösung von Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaresilienz und -anpassung sowie Kapazitäten und Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte.



Glauben Sie, dass KI ein Trend ist, der nach einiger Zeit wieder verschwinden wird, oder müssen wir uns langfristig mit ihr auseinandersetzen?

Für künstliche Intelligenz in der Infrastruktur gibt es kein Zurück mehr – die KI wird bleiben. Zudem ist KI weder für den Infrastrukturbereich noch für Bentley neu. So gibt es beispielsweise Anwendungen mit automatisierten Funktionen zur Anlageninspektion, bei denen Drohnen eingesetzt werden, um Tausende von Bildern und Punktwolken automatisch zu analysieren und zu behebende Mängel zu erkennen und zu identifizieren. Eigentümer und Betreiber von Anlagen setzen diese Anwendungen und Techniken seit Jahren ein und wollen nicht mehr zu manuellen Inspektionen zurückkehren, bei denen Menschen für gewöhnlich mit Seilen gesichert auf Brücken arbeiten. Das ist ineffizient und unsicher.

Es gibt viele Fachleute und Organisationen im Infrastrukturbereich, die den Entwurf von Bauwerken mithilfe von komponentenbasierten Ansätzen automatisiert haben, um Tausende von Alternativen zu prüfen und den bestmöglichen Entwurf zu finden. Die dadurch erzielten Produktivitätssteigerungen sind etwas, das sie nicht mehr missen möchten.

Neu und viel beachtet sind allerdings generative KI und die Verwendung von großen Sprachmodellen wie etwa bei ChatGPT und GitHub Copilot. Auch wenn die Prognosen von Technologie- und Branchenanalysten darüber, wie groß der Markt für generative KI in den nächsten fünf bis zehn Jahren sein wird, unterschiedlich ausfallen, gehen sie nicht davon aus, dass generative KI nur eine vorübergehende Erscheinung sein wird. Sie wird bleiben. Ein Blick auf den Bereich der Infrastrukturtechnologie zeigt, dass die Entwicklung generativer KI-Funktionen und anderer Formen von KI an Dynamik gewinnt.



Wie integrieren Sie KI in die Anwendungen von Bentley? Wie können beispielsweise Ingenieure KI nutzen und in ihre Arbeit integrieren?

Wir entwickeln KI-Funktionen für unsere Anwendungen auf der Grundlage von realen Anforderungen und Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur. So erstellen wir zum Beispiel KI-gestützte Funktionen für den Geländeentwurf, weil unsere Anwender angeben, dass die Nachfrage nach Geländeentwicklungsprojekten die Anzahl der verfügbaren Konstrukteure übersteigt und sie nicht in der Lage sind, Projekte rechtzeitig und im erforderlichen Umfang durchzuführen. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von KI-Techniken für die Bildanalyse, um Verkehrsbehörden bei der schnellen, sicheren und präzisen Inspektion von Anlagen zu unterstützen, bei denen dringender Reparaturbedarf besteht. Ich empfehle Ingenieuren und Unternehmen, einen ähnlichen Ansatz für KI zu wählen. Sie sollten sich fragen: »Welche Probleme oder Herausforderungen müssen wir lösen?« Danach können sie untersuchen, wo KI eingesetzt werden kann und welche Techniken für ihre Anforderungen infrage kommen. Ich würde sie auch dazu ermutigen, mit einem realistischen und überschaubaren Pilotprojekt zu beginnen, und zwar nicht nur, um die Ergebnisse zu testen und ihren Ansatz zu verfeinern, sondern auch, um schnelle Erfolge zu erzielen, die zu einem größeren Rückhalt im gesamten Unternehmen führen können.



Inwieweit gibt es Vorschriften darüber, in welchem Umfang man sich im Ingenieurwesen auf KI verlassen kann?

Wir brauchen Regeln und Vorschriften, wie viele andere Sektoren auch. Die ethische Nutzung und Anwendung von KI-Funktionen sind entscheidend, insbesondere im Hinblick auf die Infrastruktur.

Die Regierungen in den USA und der EU haben die Entwicklung und Umsetzung von Vorschriften zum Thema KI sehr schnell vorangetrieben, da sie die Dringlichkeit erkannt und die potenziellen negativen Auswirkungen verstanden haben. Beide Regierungen untersuchen den Einsatz von KI-Systemen und stufen sie nach Risiken und Sicherheit ein. Wir bei Bentley sind der Meinung, dass Infrastruktur auf der Risiko- und Sicherheitsskala einen hohen Stellenwert einnehmen wird, da die Infrastruktur eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der globalen und lokalen Wirtschaft sowie bei der Gewährleistung der nationalen Sicherheit und Souveränität spielt. Wir begrüßen diese Regeln und Vorschriften.

Computer helfen schon seit Jahrzehnten bei Entwurf und Entwicklung; das war die Grundlage für computergestütztes Zeichnen. Bei vielen Infrastrukturentwürfen, die heute im Bau realisiert werden – auch wenn sie keine generative KI nutzen –, werden digitale Software und Anwendungen eingesetzt, um Entwürfe zu erstellen und zu überprüfen, ob sie sicher und zuverlässig sind, und den Vorschriften und Normen entsprechen.

Solange neue KI-Gesetze und -Vorschriften in Verbindung mit den bestehenden Gesetzen und Vorschriften durchgesetzt werden, sollten sich Eigentümer und Betreiber keine Sorgen über die Tatsache machen, dass KI zur Erstellung von Entwürfen und zur Analyse des Potenzials eingesetzt wird. Es handelt sich lediglich um einen anderen Algorithmus als den, der heute eingesetzt wird, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.



Welchen Rat können Sie Menschen geben, die aus Angst, Fehler zu machen, keine KI einsetzen wollen?

Denjenigen, die beim Einsatz von KI noch Bedenken haben, empfehle ich einen schrittweisen Einstieg, das heißt sich als Unternehmen mit der Funktionsweise von KI und ihrem potenziellen Nutzen für einen bestimmten Geschäftsfall zu befassen. Durch kontinuierliches Lernen und das Einholen von Feedback von Fachkollegen und Mentoren, die sich mit KI auskennen, kann man mit der Entwicklung in diesem Bereich Schritt halten. Sie können sich an Software- und Technologiepartner wenden und sie um Rat fragen. Sobald sie bereit sind, sollten sie mit einem Pilotprojekt beginnen. Es sollte überschaubar und einfach sein.



Was können Sie zum Eigentumsrecht an technischen Daten sagen?

Bentley vertritt den folgenden Standpunkt: Die Daten unserer Anwender bleiben immer ihre Daten. Sie behalten die Kon-trolle darüber, wie und ob ihre Daten verwendet werden, um KI-Modelle zu ihrem alleinigen Nutzen zu trainieren. Diese Einstellung ist wichtig, weil die Eigentumsverhältnisse bei technischen Daten nicht immer klar sind. Ist der Eigentümer dieser Daten der Eigentümer der Anlage, der die Arbeit in Auftrag gegeben hat? Oder ist es das Entwurfs- und Ingenieurbüro, das die Modelle erstellt hat und bei dem die Verwendung der Daten zu Beginn des Vertrags eindeutig festgelegt wurde? Und können die Daten für zukünftige Projekte wiederverwendet werden?

Das sind Fragen des Dateneigentums und des geistigen Eigentums, über die unsere Anwender, die Ingenieurdienstleistungen anbieten, und die Eigentümer und Betreiber entscheiden müssen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass beide Anwendergruppen die Kontrolle darüber haben müssen, wie die Daten möglicherweise für KI verwendet werden. Sie müssen in der Lage sein, der Nutzung dieser Daten zuzustimmen. Das schließt auch die Fragen ein, wie, wann und ob ihre Daten genutzt werden. Dadurch, dass unsere Anwender die Kontrolle behalten, können sie sicherstellen, dass ihre geschützten Daten und ihr geistiges Eigentum ihren Mitarbeitenden und ihrer Arbeit nutzen, und dass die Daten nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden, die wiederum einem Wettbewerber Nutzen bringen oder unseren Anwendern auf dem Markt schaden. Für uns bedeutet dies, dass wir die Rechte unserer Anwender an ihren Daten respektieren und schützen. Dieser Punkt ist uns sehr wichtig und wir haben ihn unseren Teams bei Bentley deutlich gemacht – wir setzen ihn in unseren Anwendungen durch.



Inwiefern kann KI die Arbeit bei der Erstellung technischer Zeichnungen erleichtern? Welche Vorteile bringt KI diesbezüglich?

Es gibt drei Aspekte bei der Erstellung technischer Zeichnungen, bei denen Ingenieure von KI und Automatisierung profitieren können. Der erste Aspekt sind die Automatisierung der Zeichnungsbeschriftung und die Optimierung der Beschriftungsplatzierung. Konstrukteure und Ingenieure verbringen sehr viel Zeit mit der manuellen Ausführung dieser Aufgaben. Zweitens können KI-Funktionen den Konstrukteuren helfen, aus vorhandenen 3D-Modellen Ansichten und Schnittebenen auszuwählen, die sinnvoll und relevant sind, um Informationen und Entwurfsabsichten zu vermitteln. Und schließlich kann KI den Entscheidungsprozess, welche Anmerkungen angezeigt werden sollen, automatisieren, und zwar nicht nur auf der Grundlage der »Frage«, die die Zeichnung beantworten soll, sondern auch anhand früherer Zeichnungen. Letztendlich sind Zeichnungen eine Form von Sprache, was sie zu einer natürlichen Ergänzung für bestimmte KI-Techniken und Trainingsmodelle macht.

Vielen Dank für das Gespräch.

