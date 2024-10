Risikomanagement: KI-gestützte Risikoanalyse

Monte-Carlo-Analyse (Szenarioanalyse)

Die Monte-Carlo-Simulation, eine eher klassische Risikomanagementmethode im KI-Kontext, hat sich in der Vergangenheit aber als ein leistungsstarkes Werkzeug im Projektmanagement etabliert [1]. In einer zunehmend komplexen und dynamischen Projektlandschaft ist es entscheidend, Unsicherheiten und potenzielle Risiken systematisch zu identifizieren und zu bewerten. Die Monte-Carlo-Simulation ermöglicht es, verschiedene Szenarien durch probabilistische Modellierung zu analysieren, indem sie zahlreiche Zufallsvariablen berücksichtigt.

Eine Monte-Carlo-Analyse ist ein quantitatives Simulationsverfahren, mit dem sich beliebig viele Szenarien durchspielen lassen, wobei eine Vielzahl an Einflussfaktoren, die auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen basieren, herangezogen werden können (If-this-then-else-Simulation). Mit der Monte-Carlo-Simulation erhält man durch eine große Anzahl an Zufallsexperimenten belastbare Ergebnisse.

Der Vorteil für Unternehmen: Die Simulation sorgt somit für deutlich fundiertere Entscheidungen und eine zielgenauere Planung von Maßnahmenbudgets.

Zu den typischen Einsatzfeldern zählen Abschätzungen von Terminen oder des Projektverlaufs, zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Entwicklungsprojekten. Aus den Ergebnissen mehrerer Simulationsdurchläufe lässt sich dann erkennen, wie wahrscheinlich (z.B. 80 Prozent), unter optimistischen bis hin zu pessimistischen Annahmen, ein Fertigstellungstermin in beispielsweise 100 Tagen sein könnte. Im Modell wird hierbei für jede Aktivität und Dauer (Einflussgrößen) eine Wahrscheinlichkeit bestimmt. Ebenso lassen sich Projektaufwände, Projektkosten oder Risikoeintrittswahrscheinlichkeiten durchspielen.

Prognostizierte Projektdauer für ein IT-System, wobei die Simulation anhand von 1.000 Durchläufen durchgespielt wurde.

Die Projektdauer für das beispielhafte IT-System liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bei 219 Tagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das IT-Projekt in 227 Tagen abgeschlossen ist, liegt bei 80 Prozent. Mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist das IT-Projekt in 212 Tagen abgeschlossen, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit in 219 Tagen, und mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist das IT-Projekt in 227 Tagen abgeschlossen.

Im nächsten und letzten Teil dieser Artikelserie wird »Ressourcenmanagement mit Schwarmintelligenz« im Mittelpunkt stehen: was es mit dem Algorithmus auf sich hat und welche Vorteile Unternehmen mit einer KI-gesteuerten Partikelschwarmoptimierung (PSO) erzielen.

Armin Schießl, Head of Sales, Planisware Deutschland GmbH,

Projektplanung mit generativer KI

KI-gestützte digitale Assistenten – auch Co-Piloten genannt – oder Bots in PPM-Tools, die an generative Sprachmodelle (wie etwa ChatGPT beziehungsweise ein unternehmensinternes LLM (Large Learning Modell)) angebunden sind, haben das Potenzial, Projekte in allen Phasen sowie PPM-Prozesse enorm zu beschleunigen. Zum Beispiel im Rahmen der Projektplanung einschließlich Terminplanung. Durch generative KI lassen sich realistische Zeitpläne abhängig von der Art und Komplexität des Projekts erstellen, idealerweise auf Basis ähnlicher Projekte. Die KI kann die Projektleiter dabei unterstützen, eine Aufgabenliste für die jeweilige Projektphase zu definieren und die ideale Abarbeitungsreihenfolge zu bestimmen. Im Zuge eines Dialogs lassen sich Projekte zum Beispiel Schritt für Schritt sehr detailliert durchplanen. So lassen sich etwa in weiteren Schritten Details für die jeweiligen Unterprojekte ausarbeiten und ferner für alle vorgeschlagenen Aktivitäten auch Risiken generieren und bewerten. Dabei sollte man den Input der generativen KI als kreativen Denkanstoß sehen, der noch validiert werden muss. Schließlich können die Projektverantwortlichen profitieren, weil sie sich auf die Kernaspekte ihres Projekts konzentrieren, indem sie die mühsame Planung auslagern. Insgesamt sparen die Unternehmen Zeit, Ressourcen und Kosten.

Das Prinzip ist stets ähnlich, nachdem der Projektverantwortliche den Co-Pilot im Tool gestartet hat. Bei der Projektplanung beispielsweise kann so ein Co-Pilot im Dialog mit Projektverantwortlichen zunächst dabei helfen, einen Projektstrukturplan von Grund auf neu zu erstellen und daraufhin auch die Terminplanung des Projekts entwerfen. Dabei sollte idealerweise ein unternehmenseigenes LLM die Datengrundlage bilden. Erstellt werden die Daten mit Hilfe von Chat Promts – zum Beispiel Name und Beschreibung des Projekts, Projekttyp, Komplexität, etc..

Projektstrukturplan (PSP) und Zeitplan in Sekundenschnelle erstellen. Dabei sollte man den Input der generativen KI als kreativen Denkanstoß sehen, der noch validiert werden muss.

Das Ganze geschieht in wenigen Klicks und jeweils im Dialog. Die Projektverantwortlichen erhalten die gewünschten Informationen, zum Beispiel in Form einer Liste oder eines Diagramms. Wenn sie diese Aktivitätenliste nun für okay befinden, werden die Aktivitäten mit den richtigen Zeiträumen, Verknüpfungen, usw. erstellt. Dabei können die Projektverantwortlichen die jeweiligen Ergebnisse –Arbeitspläne, Terminpläne, etc. – nach jedem Schritt bedarfsgemäß anpassen.

Berücksichtigung von Risiken in der Arbeitsplanung

Eine Risikobewertung (der Aktivitäten-Liste) lässt sich im Zusammenhang mit dem obigen Beispiel analog erstellen. Nach der Auswahl einer Aktivität im Projektstrukturplan folgen mehrere Iterationen bis zum Ergebnis. In diesem Fall [[siehe Bild 04]] sind für jedes Risiko spezifische Details beschrieben wie die Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit(en) des Auftretens.

Generieren einer Liste von Projektrisiken für Aktivitäten samt Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit(en)

OKRs definieren, Key Results klassifizieren und externe Stakeholder einbinden

Neben der Projektplanung und Risikobewertung lassen sich KI-gestützte digitale Assistenten darüber hinaus auch im Bereich Strategische Planung heranziehen, um OKRs (Objective and Key Results) zu definieren. Hierbei kann der Co-Pilot Szenarios für künftige Projekte entwerfen und zum Beispiel für etwaige Stakeholder die Key Results auf der Basis von Objectives erstellen.

Nicht nur, aber gerade in Bezug auf die Risiken, kann es für Unternehmen wichtig sein, dass diese ihr eigenes Unternehmens-LLM verwenden, sofern sie dies bevorzugen. Daher ist es ideal, wenn der Bot oder Co-Pilot wahlweise mit ChatGPT, mit anderen oder sogar unternehmenseigenen generativen Sprachmodellen verbunden werden kann.

Im kommenden dritten Teil dieser Artikelserie wird das Risikomanagement beleuchtet, wobei die Monte-Carlo-Analyse im Fokus steht. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wo KI-Systeme das größte Potenzial im Risikomanagement von Projekten ausspielen können und wie sich ein solider Plan zur Risikominderung auf Projektebene umsetzen lässt.

Theresa Heil, Sales Manager, Planisware Deutschland GmbH

Bildquelle: alle Planisware

Bessere Entscheidungen treffen und exaktere Prognosen mit Prädiktiven Analysen

Mit KI-gestützten Projektmanagement-Anwendungen schneller, flexibler und sicher zum Erfolg. Im modernen Projekt-Portfolio-Management (PPM) stehen Unternehmen vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl von Projekten diejenigen auszuwählen und zu priorisieren, die den größten strategischen Nutzen bringen. Traditionelle Ansätze zur Projektbewertung und -auswahl basieren nur teilweise auf historischen Daten und überwiegend auf menschlicher Intuition, was zu subjektiven und fehleranfälligen Entscheidungen führen kann. Hier kommt die Prädiktive Analyse ins Spiel – ein fortschrittliches Machine-Learning-Feature, das es ermöglicht, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen und exaktere Prognosen über zukünftige Projektergebnisse abzugeben. Was ist Prädiktive Analyse? Die Prädiktive Analyse nutzt statistische Algorithmen und Machine-Learning-Modelle, um Muster in historischen Daten zu erkennen und diese Muster zu nutzen, um zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Im Kontext von PPM-Software bedeutet dies, dass die Software eigenständig Treiber und Einflussfaktoren für den Erfolg oder Misserfolg vergangener Projekte identifiziert oder aber die Treiber identifiziert, welche für bestimmte Ergebnisse den größten Einfluss haben. Diese Erkenntnisse werden dann verwendet, um Prognosen für laufende oder geplante Projekte zu erstellen. Zusätzlich können auch Vorhersagen darüber getroffen werden, ob Angebote wahrscheinlich erfolgreich sind oder nicht, basierend auf den selbst identifizierten Treibern. Funktionsweise der prädiktiven Analyse in PPM-Software Datensammlung und -aufbereitung:

Die PPM-Software sammelt Daten aus abgeschlossenen Projekten und vergangenen Angeboten. Diese Daten umfassen verschiedene Parameter wie Kosten, Zeitplan, Ressourcenaufwände, eingesetzte Technologien, Angebotstypen und erzielte Ergebnisse. Erkennung von Mustern:

Mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen analysiert die Software diese historischen Daten, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Sie identifiziert, welche Faktoren maßgeblich gewisse Outcomes beeinflussen (zum Beispiel welche Faktoren treiben den Aufwand gewisser Ressourcen oder führen zu erhöhten Kosten) oder zum Erfolg oder Misserfolg der Projekte und Angebote beigetragen haben. Prognoseerstellung:

Basierend auf den erkannten Mustern erstellt die Software Prognosen für zukünftige Projekte und Angebote. Sie kann beispielsweise vorhersagen, wie hoch bei bestimmten Projektrahmenbedingungen (Projektart, Komplexität, Standort, etc.) die Projektkosten ausfallen werden, wie hoch der erwartete Ressourcenaufwand je Team sein wird oder ob ein Angebot erfolgreich sein wird. Anwendung in der Praxis Ein Beispiel ist ein Windturbinenhersteller, der Prädiktive Analyse nutzt, um die Erfolgswahrscheinlichkeit seiner künftigen Angebote zu prognostizieren. Mithilfe der KI-Funktionen seines PPM-Tools analysiert der Hersteller die vorhandenen Daten in einer entsprechenden Portfolio-Ansicht und gewinnt hierbei zwei zentrale Erkenntnisse über die Erfolgsaussichten seiner Angebote. Zum einen steigt mit der Größe der Rotordurchmesser die Chance, ein »Onshore-Projekt« zu gewinnen. Zum anderen erhöht sich mit wachsender Anzahl der Turbinen bei potenziellen Offshore-Kunden die Chance, ein »Offshore-Projekt« erfolgreich abzuschließen. Die Prädiktive Analyse hat es dem Unternehmen ermöglicht, die Prognosegeschwindigkeit von mehreren Wochen auf einige Stunden zu reduzieren und gleichzeitig die Prognosegüte signifikant zu verbessern, während der Ressourceneinsatz deutlich gesenkt wurde. Analyse der Erfolgstreiber im Angebotsprozess bei einem Windturbinenhersteller. Quelle: Planisware Fazit Die Prädiktive Analyse revolutioniert das Projekt-Portfolio-Management, indem sie datengetriebene Entscheidungen und exakte Prognosen ermöglicht. Durch die Identifikation relevanter Treiber und die Erstellung besserer Prognosen trägt sie dazu bei, Projekte effizienter zu planen und erfolgreich abzuschließen sowie die Erfolgschancen von Angeboten zu maximieren. Unternehmen, die Prädiktive Analysen in ihrer PPM-Software integrieren, profitieren von einer objektiveren Entscheidungsfindung, einer besseren Risikomitigation und einer optimierten Ressourcennutzung. In einer Welt, in der Daten immer wichtiger werden, ist sie ein unverzichtbares Werkzeug für jedes zukunftsorientierte Unternehmen. Matthias Schulz, Sales Manager, Planisware Deutschland GmbH Im zweiten Teil dieser Artikelserie wird die Projektplanung mit generativer KI im Mittelpunkt stehen. Bildquelle: alle Planisware