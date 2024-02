KI kann die Produktivität steigern, wenn die Datensilos aufgebrochen werden

Neun von zehn IT-Führungskräfte in Deutschland sind der Meinung, dass Datensilos die Bemühungen um die digitale Transformation behindern.

Der aktuelle Connectivity Benchmark Report von Salesforce zeigt, dass 80 % der IT-Leiter in Deutschland davon ausgehen, dass KI die Produktivität der Entwickler in ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren steigern wird [1]. Allerdings geben 60 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen bislang noch nicht in der Lage ist, die Datensysteme zu harmonisieren, um KI in vollem Umfang zu nutzen. Das erschwert die Umstellung und belastet die IT-Abteilungen. Nur 12 % geben an, dass ihre Strategie die Fachabteilungen bei der Integration von Anwendungen und Datenquellen über APIs berücksichtigt. Zum Vergleich: In den USA sind es mit 30 % mehr als doppelt so viele.

Darüber hinaus berichten 97 % der IT-Organisationen in Deutschland, dass sie bei ihren Bemühungen um die digitale Transformation einige Herausforderungen zu bewältigen haben, wobei 92 % Datensilos anführen und 72 % mit Systemen zu kämpfen haben, die übermäßig voneinander abhängig sind.

Erfolgreiche KI-Strategien basieren auf starken Datenintegrationsstrategien. Sie steigern die betriebliche Effizienz, erhöhen die Produktivität der Mitarbeiter und verbessern das Kundenerlebnis. Allerdings sind im Durchschnitt in Deutschland nur schätzungsweise 28 % der Anwendungen miteinander verbunden, und weltweit 95 % der IT-Leiter geben an, dass Integrationsprobleme die Einführung von KI behindern.

»KI ist nur so leistungsfähig wie die Daten, mit denen sie arbeitet – denn die sind ausschlaggebend für ein zuverlässiges Ergebnis. Im Grunde handelt es sich dabei um Integrations- und Automatisierungsherausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind. Der Report zeigt, dass IT-Führungskräfte zunehmend wissen, dass die sinnvolle Nutzung von KI davon abhängt, ob sie in der Lage sind, KI mit ihren bestehenden Systemen zu integrieren und die vorhandenen Daten zu nutzen«, erklärt Patrick Heinen, Senior Director Solution Engineering und KI-Experte bei Salesforce.

[1] Im Rahmen des jährlichen Connectivity Benchmark Report von MuleSoft wurden 1.050 CIOs und IT-Entscheider:innen weltweit befragt (100 in Deutschland), um zu verstehen, wie Unternehmen Integration, Automatisierung und APIs für den Aufbau einer erfolgreichen KI-Strategie nutzen können.