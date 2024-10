Mit KI-gestützten Projektmanagement-Anwendungen schneller, flexibler und sicher zum Erfolg.

Projektplanung mit generativer KI

KI-gestützte digitale Assistenten – auch Co-Piloten genannt – oder Bots in PPM-Tools, die an generative Sprachmodelle (wie etwa ChatGPT beziehungsweise ein unternehmensinternes LLM (Large Learning Modell)) angebunden sind, haben das Potenzial, Projekte in allen Phasen sowie PPM-Prozesse enorm zu beschleunigen. Zum Beispiel im Rahmen der Projektplanung einschließlich Terminplanung. Durch generative KI lassen sich realistische Zeitpläne abhängig von der Art und Komplexität des Projekts erstellen, idealerweise auf Basis ähnlicher Projekte. Die KI kann die Projektleiter dabei unterstützen, eine Aufgabenliste für die jeweilige Projektphase zu definieren und die ideale Abarbeitungsreihenfolge zu bestimmen. Im Zuge eines Dialogs lassen sich Projekte zum Beispiel Schritt für Schritt sehr detailliert durchplanen. So lassen sich etwa in weiteren Schritten Details für die jeweiligen Unterprojekte ausarbeiten und ferner für alle vorgeschlagenen Aktivitäten auch Risiken generieren und bewerten. Dabei sollte man den Input der generativen KI als kreativen Denkanstoß sehen, der noch validiert werden muss. Schließlich können die Projektverantwortlichen profitieren, weil sie sich auf die Kernaspekte ihres Projekts konzentrieren, indem sie die mühsame Planung auslagern. Insgesamt sparen die Unternehmen Zeit, Ressourcen und Kosten.

Das Prinzip ist stets ähnlich, nachdem der Projektverantwortliche den Co-Pilot im Tool gestartet hat. Bei der Projektplanung beispielsweise kann so ein Co-Pilot im Dialog mit Projektverantwortlichen zunächst dabei helfen, einen Projektstrukturplan von Grund auf neu zu erstellen und daraufhin auch die Terminplanung des Projekts entwerfen. Dabei sollte idealerweise ein unternehmenseigenes LLM die Datengrundlage bilden. Erstellt werden die Daten mit Hilfe von Chat Promts – zum Beispiel Name und Beschreibung des Projekts, Projekttyp, Komplexität, etc..

Projektstrukturplan (PSP) und Zeitplan in Sekundenschnelle erstellen. Dabei sollte man den Input der generativen KI als kreativen Denkanstoß sehen, der noch validiert werden muss.

Das Ganze geschieht in wenigen Klicks und jeweils im Dialog. Die Projektverantwortlichen erhalten die gewünschten Informationen, zum Beispiel in Form einer Liste oder eines Diagramms. Wenn sie diese Aktivitätenliste nun für okay befinden, werden die Aktivitäten mit den richtigen Zeiträumen, Verknüpfungen, usw. erstellt. Dabei können die Projektverantwortlichen die jeweiligen Ergebnisse –Arbeitspläne, Terminpläne, etc. – nach jedem Schritt bedarfsgemäß anpassen.

Berücksichtigung von Risiken in der Arbeitsplanung

Eine Risikobewertung (der Aktivitäten-Liste) lässt sich im Zusammenhang mit dem obigen Beispiel analog erstellen. Nach der Auswahl einer Aktivität im Projektstrukturplan folgen mehrere Iterationen bis zum Ergebnis. In diesem Fall [[siehe Bild 04]] sind für jedes Risiko spezifische Details beschrieben wie die Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit(en) des Auftretens.

Generieren einer Liste von Projektrisiken für Aktivitäten samt Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit(en)

OKRs definieren, Key Results klassifizieren und externe Stakeholder einbinden

Neben der Projektplanung und Risikobewertung lassen sich KI-gestützte digitale Assistenten darüber hinaus auch im Bereich Strategische Planung heranziehen, um OKRs (Objective and Key Results) zu definieren. Hierbei kann der Co-Pilot Szenarios für künftige Projekte entwerfen und zum Beispiel für etwaige Stakeholder die Key Results auf der Basis von Objectives erstellen.

Nicht nur, aber gerade in Bezug auf die Risiken, kann es für Unternehmen wichtig sein, dass diese ihr eigenes Unternehmens-LLM verwenden, sofern sie dies bevorzugen. Daher ist es ideal, wenn der Bot oder Co-Pilot wahlweise mit ChatGPT, mit anderen oder sogar unternehmenseigenen generativen Sprachmodellen verbunden werden kann.

Im kommenden dritten Teil dieser Artikelserie wird das Risikomanagement beleuchtet, wobei die Monte-Carlo-Analyse im Fokus steht. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wo KI-Systeme das größte Potenzial im Risikomanagement von Projekten ausspielen können und wie sich ein solider Plan zur Risikominderung auf Projektebene umsetzen lässt.

Theresa Heil, Sales Manager, Planisware Deutschland GmbH

Alina Bichler, Sales Consultant, Planisware Deutschland GmbH

