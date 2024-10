Maschinelle Identitäten von KI-Lösungen stehen zunehmend im Fokus der Angreifer

Neue Sicherheitsansätze wie Zero Trust (ZT), Zero Trust Architecture (ZTA) und Zero Trust Network Access (ZTNA) eröffnen dem Handel effektive Wege, sich mit einem digitalen Bollwerk gegen die wachsende Flut an Cyberbedrohungen zu wappnen – vorausgesetzt, die richtigen Technologien und ein verlässlicher Partner kommen zum Einsatz.

Weiterlesen →