ZT, ZTA, ZTNA – Radikale Sicherheitskonzepte für den Handel

Neue Sicherheitsansätze wie Zero Trust (ZT), Zero Trust Architecture (ZTA) und Zero Trust Network Access (ZTNA) eröffnen dem Handel effektive Wege, sich mit einem digitalen Bollwerk gegen die wachsende Flut an Cyberbedrohungen zu wappnen – vorausgesetzt, die richtigen Technologien und ein verlässlicher Partner kommen zum Einsatz.

Mit der zunehmenden Frequenz von Cyberangriffen wächst der Bedarf an durchdachten IT-Sicherheitsstrategien im Handel rasant. Ein vergleichsweise radikales Sicherheitsmodell ist das unter dem Namen Zero Trust bekannte Konzept. ZT geht davon aus, dass kein Akteur, kein Gerät und kein Netzwerk von Natur aus vertrauenswürdig sind. Stattdessen muss jeder Zugriff wie ein Schleusenmechanismus fortwährend authentifiziert und autorisiert werden, um die Angriffsfläche zu minimieren und Bedrohungen bereits im Keim zu ersticken.

Unterschiede und Anwendungsgebiete. Das Zero-Trust-Modell eignet sich, abhängig vom spezifischen Anwendungsfall und den individuellen Anforderungen eines Unternehmens, in verschiedenen Ausprägungen. Das umfassende ZT-Modell bietet sich als fundamentale Sicherheitsstrategie an, wenn Handelsunternehmen ihre gesamte IT-Infrastruktur und ihre Daten sowohl gegen interne als auch externe Bedrohungen absichern möchten. Dieser Ansatz kommt in der Regel dann zum Einsatz, wenn eine ganzheitliche Sicherheitsphilosophie implementiert werden soll, die keinem Benutzer und keinem Gerät ohne eine kontinuierliche Überprüfung blindes Vertrauen entgegenbringt. Insbesondere Unternehmen, die mit sensiblen Daten wie mit kostbarem Gut umgehen, profitieren von der robusten Sicherheitsgrundlage, die ZT schafft.

ZTA ist eine Weiterentwicklung dieses Modells, bei der ZT systematisch in die IT-Landschaft eingewoben wird. ZTA kommt häufig in Frage, wenn eine tiefgreifende, strukturierte Architektur erforderlich ist, um den Zugriff auf Systeme und Daten präzise wie ein Uhrwerk zu steuern und zu überwachen. Diese Architektur schlägt Wurzeln in Organisationen, die eine umfassende Sicherheitsstrategie benötigen – von der Mikrosegmentierung des Netzwerks bis zur permanenten Analyse der Benutzer- und Systemaktivitäten. Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen und einer Vielzahl von Endgeräten profitieren besonders von ZTA, da sie eine fein abgestimmte Kontrolle über alle Zugangspunkte ermöglicht.

ZTNA wiederum ist das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, einen sicheren Fluchtweg für den Zugriff auf Unternehmensressourcen von externen Standorten zu schaffen. Dieser Ansatz entfaltet seine Stärke insbesondere dann, wenn zahlreiche Mitarbeiter von externen Standorten, wie etwa dem Homeoffice, auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen oder wenn externe Partner Zugang zu spezifischen Ressourcen benötigen. Im Gegensatz zu traditionellen VPN-Lösungen, die das Tor zum gesamten Netzwerk öffnen, kontrolliert ZTNA den Zugang auf granularer Ebene und erlaubt nur den minimal notwendigen Zugriff auf bestimmte Ressourcen. Dadurch bietet sich ZTNA besonders für Handelsunternehmen an, die dynamische, maßgeschneiderte Lösungen für den Remote-Zugriff benötigen, ohne das gesamte Netzwerk der Gefahr der vollständigen Exposition auszusetzen.

Technologien zur Umsetzung. Das Zero-Trust-Konzept steht und fällt mit modernen Technologien und Ansätzen, um eine umfassende Schutzarchitektur zu gewährleisten. Eine der essenziellen Säulen bildet die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die sicherstellt, dass Benutzer nicht allein durch ein Passwort, sondern zusätzlich durch einen weiteren Faktor, etwa ein Einmalpasswort oder biometrische Daten, authentifiziert werden. Eng damit verknüpft ist das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), das die Verwaltung und Kontrolle darüber übernimmt, wer auf welche Systeme und Daten zugreifen darf. IAM-Lösungen orchestrieren Benutzeridentitäten und legen präzise fest, welche Ressourcen den Nutzern unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung stehen. Diese feingranulare Kontrolle ermöglicht es, das »Least Privilege«-Prinzip konsequent umzusetzen, bei dem jeder Benutzer nur die minimal notwendigen Rechte erhält. Ein weiteres kritisches Element stellt das Privileged Access Management (PAM) dar. PAM verwaltet den Zugang zu privilegierten Konten mit erhöhten Rechten. Diese Konten, die potenziell ein höheres Sicherheitsrisiko bergen, werden durch PAM-Lösungen streng überwacht. Gleichzeitig lässt sich so gewährleisten, dass autorisierte Benutzer stets mit den minimal erforder-lichen Rechten agieren, um Sicherheitslücken zu minimieren.

Von gleicher Bedeutung sind Endpoint-Security-Lösungen, die sich dem Schutz der Endgeräte widmen, die auf das Netzwerk zugreifen. Sie implementieren Sicherheitsvorkehrungen wie Antivirensoftware, Firewalls und Datenverschlüsselung direkt auf den Endpunkten. Besonders in einer Zero-Trust-Umgebung, in der kein Gerät per se als vertrauenswürdig betrachtet wird, ist es entscheidend, dass tatsächlich sämtliche Endpunkte – unabhängig von Standort und Geräteart– den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Für die Echtzeitüberwachung von Netzwerken und IT-Systemen sorgt das Security Information and Event Management (SIEM). SIEM-Systeme analysieren sicherheitsrelevante Ereignisse, um Bedrohungen frühzeitig zu identifizieren und entsprechende Reaktionen einzuleiten. In einem Zero-Trust-Modell sind SIEM-Systeme unverzichtbar, da sie die Netzwerkaktivitäten kontinuierlich überwachen und Anomalien sofort erkennen. Ein weiterer Schlüsselaspekt ist die Mikrosegmentierung, eine Technik, die das Netzwerk in isolierte, kleinere Segmente aufteilt und Verschlüsselung von Daten – sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand. Schließlich spielen Technologien zur Netzwerküberwachung und -analyse eine zentrale Rolle. Sie sorgen dafür, dass der Netzwerkverkehr kontinuierlich beobachtet und verdächtige Aktivitäten sofort erkannt werden. Durch die frühzeitige Identifikation von Anomalien im Benutzer- oder Systemverhalten können gezielte Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Sicherheitsvorfälle zu verhindern. Im Verbund bilden diese Maßnahmen schließlich ein engmaschiges Sicherheitsnetz für IT-Infrastrukturen im Handel.

Andreas Pohl,

Senior Principal Solution Architect,

noris network

