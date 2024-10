71 Prozent der Verbraucher sieht KI als Risiko für Datensicherheit

Große Mehrheit der Endkunden prüft Wechsel zur Konkurrenz, wenn Anbieter ihre Daten nicht wirksam schützen.

Weltweit sind Verbraucher sehr besorgt über die Menge an Daten, die Unternehmen über sie sammeln, den Umgang damit und sehen auch deren Sicherheit gefährdet – insbesondere durch die den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das belegt eine Umfrage von Cohesity, einem Unternehmen für KI-gestütztes Datenmanagement und -sicherheit, für die weltweit mehr als 6.000 Verbraucher befragt wurden [1]. Demnach kritisieren 79 Prozent der weltweit Befragten, dass Unternehmen zu viele persönliche oder finanzielle Daten über sie sammeln. Neben der Kritik am Datenhunger verdeutlichen die Ergebnisse, dass Verbraucher eine größere Sorgfalt der Unternehmen beim Schutz der erhobenen persönlichen Daten erwarten. Das bestätigen 82 Prozent der weltweit Befragten.

In Deutschland sorgt sich ein ähnlich hoher Anteil der Internetnutzer um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten im Netz. Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem Januar 2024 halten 77 % der Befragten ihre Daten online für eher unsicher oder sehr unsicher [2]. Dabei ist es heute wichtiger denn je, den Erwartungen der Kunden an einen wirksamen Schutz ihrer sensiblen Daten gerecht zu werden. Denn über 90 Prozent der Befragten gaben an, dass sie nicht mehr Kunden eines Unternehmens sein möchten, wenn dieses Opfer eines Cyberangriffs wird. Verbraucher sind also bereit, den Anbieter zu wechseln, wenn sie das Vertrauen verlieren.

»Verbraucher sind sich bewusst, dass Unternehmen in Sachen Datenmanagement und Datensicherheit hohe Anforderungen erfüllen müssen«, sagt James Blake, Global Cyber Security Strategist bei Cohesity. »Unternehmen, die KI intern einsetzen wollen, müssen in die Sicherheit und Hygiene ihrer Daten investieren, um ihre Cyberresilienz aufrechtzuhalten und die Verbraucher zufriedenzustellen. Wer die KI-Fähigkeiten von Zulieferern nutzen möchte, muss einen strengen und proaktiven Ansatz in Bezug auf die Risiken Dritter verfolgen. Das Vertrauen der Verbraucher geht schnell verloren, und die Konkurrenz ist nicht weit. Daher muss sichergestellt werden, dass KI-Strategien keine zusätzlichen Risiken für Kundendaten mit sich bringen.«

Die häufigsten Ängste vor unregulierter Datennutzung durch KI

International äußern laut der Cohesity-Befragung viele Verbraucher die Befürchtung, dass sich KI negativ auf die Sicherheit ihrer Daten auswirkt, und beklagen die mangelnde Transparenz der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Prozesse.

Fast alle Verbraucher (90 %) weltweit sind besorgt, dass KI die Sicherung und Verwaltung ihrer Daten erheblich erschweren wird.

Die meisten gehen sogar noch einen Schritt weiter und stufen KI als Risiko für den Datenschutz und die Datensicherheit ein (71 %).

Mehr als drei Viertel der Verbraucher (78 %) haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der uneingeschränkten oder unkontrollierten Nutzung ihrer Daten durch KI.

Weltweit wollen private Nutzer (82 %) zumindest um Erlaubnis gefragt werden, bevor ihre persönlichen oder finanziellen Daten in KI-Modelle eingespeist werden.

Die Erwartung einer größeren Transparenz gilt auch für die gängige Praxis der gemeinsamen Nutzung von Daten mit Drittanbietern.

Die große Mehrheit der Befragten weltweit (85 %) möchte wissen, mit wem ihre Daten geteilt werden.

Die meisten Befragten (84 %) fordern außerdem, dass4 Unternehmen die Datensicherheit und die allgemeinen Verwaltungsprozesse von Drittanbietern, die Zugang zu Kundendaten haben, überprüfen.

Wenn Verbraucherdaten kompromittiert werden

Die klare Forderung nach mehr Kontrolle, Transparenz und Schutz der eigenen Daten ist in hohem Maße auf negative Erfahrungen der Befragten zurückzuführen.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (60 %) waren schon persönlich von einem Cyberangriff betroffen.

Ebenfalls über die Hälfte (56 %) lehnt es ab, dass Unternehmen Lösegeld zahlen und sich damit aus Ransomware-Angriffen freikaufen.

