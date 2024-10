EU-KI-Gesetz: Bürokratiemonster oder hilfreiche Leitplanken?

Das EU-KI-Gesetz ist das weltweit strengste Regelwerk für künstliche Intelligenz (KI). Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Das EU-KI-Gesetz, das weltweit erste umfassende Regelwerk für künstliche Intelligenz (KI), wird die Landschaft der KI maßgeblich verändern. Während Unternehmen auf der ganzen Welt KI in ihre Geschäftstätigkeit integrieren, ist es entscheidend, die Auswirkungen dieser wegweisenden Gesetzgebung zu verstehen. In diesem Leitfaden werden wir die Schlüsselelemente des KI-Gesetzes erläutern und praktische Ratschläge zur Einhaltung geben.

Die Europäische Union hat das bahnbrechende Gesetz über künstliche Intelligenz verabschiedet, das erste umfassende Regelwerk für KI weltweit [1]. Wie bei anderen Bereichen, insbesondere beim Datenschutz, hat der gesetzgeberische Ansatz der EU auch in anderen Teilen der Welt erheblichen Einfluss gehabt, obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob die politischen Entscheidungsträger in anderen Ländern das Gesetz als Vorbild betrachten werden. Das EU-KI-Gesetz verfolgt einen horizontalen Ansatz, der KI unabhängig davon regelt, ob es sich um ein eigenständiges Softwareangebot oder um Hardware handelt, wie ein selbstfahrendes Auto. Es verfolgt auch einen lebenszyklusorientierten Ansatz und regelt Aspekte der KI von der Qualität der Daten, die zur Entwicklung des Dienstes verwendet werden, über die Prüfung auf Genauigkeit und Verzerrung bis hin zur menschlichen Aufsicht, dem Einsatz und der Überwachung nach dem Inverkehrbringen. Alle an der Entwicklung, der Einführung, dem Verkauf, dem Vertrieb und der Nutzung von KI-Systemen beteiligten Parteien sind durch das Gesetz verpflichtet.

Da KI-Systeme, die auf dem EU-Markt angeboten werden, häufig auch in anderen Teilen der Welt verkauft werden und das EU-KI-Gesetz auch dann gilt, wenn die Ergebnisse eines KI-Systems in der EU verwendet werden, ist ein kohärenter globaler Ansatz zur Umsetzung der Anforderungen ratsam, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Schlüsselelemente des EU-KI-Gesetzes

Das EU-KI-Gesetz befasst sich mit drei zentralen Risikobereichen [2]:

Verbotene KI:

Bestimmte Anwendungen von KI werden als unannehmbare Risiken angesehen, zum Beispiel die biometrische Identifizierung in Echtzeit durch Strafverfolgungsbehörden in öffentlichen Bereichen.

Hochrisiko-KI:

Für sogenannte Hochrisikofälle, das heißt, für Fälle, in denen der Einsatz von KI die Rechte oder die wesentlichen Möglichkeiten des Einzelnen beeinträchtigen könnte (etwa in den Bereichen Strafverfolgung, Bildung und Beschäftigung), wird ein Regulierungssystem eingeführt.

Transparenz für allgemeine KI:

Für grundlegende Modelle wie große Sprachmodelle (LLMs) werden Transparenzverpflichtungen auferlegt, damit die Nutzer mehr Informationen darüber erhalten, wie diese Modelle entwickelt werden und wann sie eingesetzt werden.

Risikomanagement und KI-Governance

Risikomanagement steht im Mittelpunkt des Ansatzes des EU-KI-Gesetzes. Aus diesem Grund sollten Unternehmen festlegen, wer die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement trägt. Diese Person sollte dann mit einem funktionsübergreifenden Team zusammenarbeiten, dem Vertreter der Rechtsabteilung, des Datenschutzes, der Sicherheit und des Unternehmens angehören, um zu ermitteln, welche KI-Systeme das Unternehmen entwickelt oder einsetzt, und um für jedes dieser Systeme die potenziellen Risiken zu bewerten, die von diesen Systemen ausgehen. Das Team kann dann ermitteln, wie diese Risiken angegangen oder abgemildert werden können.

Es gibt eine starke Übereinstimmung zwischen guter KI-Governance und den Anforderungen des EU-KI-Gesetzes. Bei jeder KI-Entwicklung ist es wichtig, einen Prozess zur Identifizierung, Bewertung und Verwaltung von Risiken zu haben. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Unternehmen qualitativ hochwertige Daten verwenden. Auch die Leistung des KI-Modells muss unbedingt überwacht werden, um ein Abdriften zu vermeiden und mögliche Verzerrungen abzuschwächen. Und jede KI, die Empfehlungen ausspricht, sollte einer menschlichen Kontrolle unterliegen. Alles in allem ist ein durchgängiger Fokus auf die KI-Governance erforderlich.

Aus geschäftsstrategischer Sicht müssen Unternehmen ganzheitlich darüber nachdenken, wie sie die KI-Governance in ihre Entwicklungs- und Compliance-Prozesse einbinden können. Bei der Entwicklung von KI-Produkten müssen Unternehmen prüfen, ob sie in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, und Prozesse einrichten, um die Einhaltung der darin enthaltenen Verpflichtungen zu gewährleisten. Wenn ein Unternehmen KI-Systeme einsetzt, die von anderen entwickelt wurden und unter das Gesetz fallen, muss es diese Systeme in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Systementwicklers verwenden und eine menschliche Aufsicht über die Verwendung aller Systemergebnisse sicherstellen.

In vielerlei Hinsicht ähnelt dies den Compliance-Verpflichtungen in anderen Bereichen; dennoch wird es für Unternehmen wichtig sein, die einzigartigen Aspekte der KI zu berücksichtigen – einschließlich neuer Risiken, die von anderen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht abgedeckt werden – und das erforderliche Fachwissen zu entwickeln, um sie verantwortungsvoll zu nutzen. Und bei der Umsetzung des Gesetzes kann es sinnvoll sein, bestimmte Bestimmungen nur auf Angebote anzuwenden, die auf den europäischen Markt gebracht werden – so wie Unternehmen manchmal bestimmte Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung nur auf Daten anwenden, die aus Europa stammen.

Alles in allem werden Sie durch den Aufbau eines starken KI-Governance-Programms einen großen Teil des Weges zurücklegen. Die Besonderheiten des EU-KI-Gesetzes müssen zwar immer noch berücksichtigt werden, aber wie bei einem starken Datenschutzprogramm handelt es sich dabei um Anpassungen, die auf einem starken Fundament aufbauen.

Wie man anfängt

Es gibt eine Reihe von Ressourcen und Tools, die Ideen für die Gestaltung und Umsetzung von KI-Governance-Programmen liefern können. Das U.S. National Institute for Standards and Technology hat ein KI-Risikomanagement-Rahmenwerk und unterstützende Materialien veröffentlicht, die Unternehmen bei der Identifizierung, Kartierung, Messung und Überwachung von Risiken helfen. Und schließlich bieten Risikomanagementprogramme aus anderen Compliance-Bereichen, wie zum Beispiel dem Datenschutz, eine hilfreiche Vorlage für die Gestaltung eines Programms für KI-Systeme.

Wann wird das EU KI-Gesetz in Kraft treten?

Das EU KI-Gesetz sieht je nach Risikokategorie unterschiedliche Fristen für die Umsetzung seiner Bestimmungen vor, die mit der Veröffentlichung im Amtsblatt nach der endgültigen Verabschiedung beginnen:

Inakzeptables Risiko KI: sechs Monate ab Verabschiedung

KI für allgemeine Zwecke: 12 Monate

KI mit hohem Risiko: 24 Monate

Alle Risikokategorien mit einigen Ausnahmen: 36 Monate

Schlussfolgerung

Wie bei jedem neuen Gesetz wird es wichtig sein zu sehen, wie es angewandt wird. Beim KI-Gesetz bleibt viel der Entwicklung von Normen überlassen, und so wird es wichtig sein zu sehen, wie sich Normen auf die Einhaltung auswirken werden. Ferner gibt es mehrere damit verbundene Regulierungsstellen, die in den Mitgliedstaaten für die Durchsetzung des Gesetzes oder die Beratung zu bestimmten Aspekten zuständig sein werden. Es wird aufschlussreich sein, zu beobachten, wie sich diese Beratung im Laufe der Zeit entwickelt. Diese Aspekte sorgen aber auch für Flexibilität, sodass das Gesetz auch dann noch funktionieren kann, wenn sich die KI-Technologie auf neue und unvorhergesehene Weise weiterentwickelt.

Jason Albert, Global Chief Privacy Officer, ADP

