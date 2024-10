Personaldienstleister als Partner für IT-Freelancer – von der Zusammenarbeit mit Randstad Professional profitieren

Fachkräfte mit einem Hintergrund in IT werden von Unternehmen händeringend gesucht, zunehmend auf Projektbasis. Freelancer haben bessere Chancen denn je – doch Aufträge zu finden und reibungslos abzuwickeln, ist nicht immer leicht. Personaldienstleister haben ein vielfältiges Angebot, um in diesem Prozess zu unterstützen.

Digitalisierung ist der Treiber von Wachstum weltweit und die Grundlage für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Gleichzeitig kommt die Umsetzung hierzulande nur schleppend voran. Im letzten Digitalisierungsindex der Europäischen Union aus dem Jahr 2022, der den Stand der Digitalisierung in den 27 Mitgliedsstaaten der EU vergleicht, belegte Deutschland lediglich den 13. Platz. Eine der Ursachen für das magere Ergebnis ist der Fachkräftemangel, der sich insbesondere in IT- und technischen Berufen bemerkbar macht. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge werden bis 2027 128.000 Stellen, die für die hiesige Digitalisierung relevant sind, unbesetzt bleiben.

Freelancer als flexible Antwort auf den Fachkräftemangel

Unternehmen ringen in diesem Umfeld um Fachkräfte in Festanstellung – doch dies gilt nicht für alle. Denn in der aktuellen konjunkturellen Lage schrumpft der finanzielle Spielraum vieler Betriebe und Einstellungsstopps sind inzwischen keine Seltenheit. Großunternehmen, die dabei sind, ihre Geschäftsmodelle zu skalieren, haben zudem oft einen Kapazitätsbedarf, der kurzfristig und zeitlich begrenzt ist. Währenddessen benötigen vor allem kleine und mittelständische Betriebe flexible Unterstützung, die Zeit und Ressourcen schont. Konkret bedeutet das, dass Freelancer bei Arbeitgebern gefragt sind – mehr denn je.

Als Freelancer die richtigen Projekte zu finden, kann dennoch anspruchsvoll sein. Eine große Anzahl an Stellenmärkten, diverse Foren sowie Datenbanken werben mit Aufträgen, sind aber schwer zu durchschauen. Nicht selten verlangen sie überdies Geld für eine Mitgliedschaft, die in der Praxis wenig Vorteile hat. Hinzu kommt, dass nicht alle Projekte direkt von den vergebenden Unternehmen ausgeschrieben werden, weil sie über Personaldienstleister rekrutieren. Und wenn Freelancer den passenden Auftrag einmal gefunden haben, müssen sie Verträge und Zahlungen selbstständig gestalten und abwickeln, und sich dabei nicht selten mit rechtlichen Themen auseinandersetzen. All das kostet wertvolle – unbezahlte – Arbeitszeit.

Personaldienstleister: strategische Partner für IT-Selbstständige

Selbstständige Fachkräfte mit Expertise in IT und digitalen Technologien oder diejenigen, die eine freiberufliche Tätigkeit in diesem Bereich erwägen, sind in diesem Prozess nicht auf sich allein gestellt. Personaldienstleister sind heute an vielen Stellen in diesem Segment des Arbeitsmarkts aktiv und bieten Unterstützung an. Sie vermitteln beispielsweise Projekte ihrer Kundenunternehmen, stellen ihre arbeitsrechtliche Expertise für alle Fragen rund um die Selbständigkeit bereit, verschaffen Zugang zu Netzwerken und gestalten bei Bedarf auch Verträge und wickeln Zahlungen direkt ab.

Randstad Professional – der Partner für Freelancer in der IT

Randstad Professional (vormals GULP) war 1996 das erste Unternehmen, das in Deutschland eine IT-Projektbörse im Internet anbot. Mittlerweile ist das Unternehmen Teil des global agierenden Randstad Konzerns, der jüngst seine Strategie neu ausgerichtet hat und dabei das Ziel verfolgt, so spezialisiert wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit zu sein.

Randstad Professional ist Teil dieses Versprechens – und setzt die erfolgreiche Arbeit von GULP fort. Freelancer haben weiterhin Zugang zum breiten Leistungsangebot des Unternehmens, das auf umfassende Unterstützung für freiberufliche IT-Fachkräfte ausgerichtet ist, und profitieren von einer Zusammenarbeit auf vielfältige Weise:

Freelance-Plattform für Projekte und Experten:

Damit Nachfrage und Angebot zueinander finden, braucht es die richtige Infrastruktur. Auf der Freelancer-Plattform von Randstad Professional finden Projekte ihre Freelancer und umgekehrt. Hier können Unternehmen ihre Ausschreibungen teilen und in der Freelancer-Datenbank die passende Expertise finden. Freelancer haben wiederum die Möglichkeit, dort kostenloses Profil anzulegen, von Randstad-Experten optimieren zu lassen und dadurch ihre Sichtbarkeit schlagartig zu erhöhen. Über 4.500 Unternehmen nutzen die Dienste von Randstad Professional – von DAX-Konzernen bis zu Hidden Champions. Spezialisierte und erreichbare Ansprechpartner:

Die erfahrenen Consultants und HR-Profis von Randstad Professional stehen sowohl mit Unternehmen als auch Freelancern in regelmäßigem Kontakt. Sie kennen die Bedürfnisse beider Seiten, bringen Ziele und Erwartungen in Einklang und sorgen mit zertifizierten Personalprozessen für einen reibungslosen Ablauf. Das Ziel dabei: Freelancer mit ihren Qualifikationen und Kenntnissen mit den richtigen Projekten zu verbinden. Proaktive Empfehlung und Beratung:

Randstad Professional bietet eine strukturierte und langfristige Zusammenarbeit an, die Freelancern hilft, ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehört ein kostenloser Lebenslauf-Service. Bei Bedarf erstellen die Randstad Experten anhand des Lebenslaufs direkt ein Freelancer-Profil auf unserer Plattform. Außerdem hat das Team die Fähigkeiten und Expertise der Freelancer immer auf dem Schirm – und empfehlen sie bei einer passenden Ausschreibung direkt. Freelancer können sich zudem Suchagenten für Aufträge einrichten und erfahren immer zuerst von einer neuen passenden Projektausschreibung. Digitalisierte Verfahren:

Randstad Professional will einen Beitrag zur Digitalisierung leisten – und geht mit gutem Beispiel in seinen Prozessen voran. Die Projektverträge mit den Kundenunternehmen können Freelancer zum Beispiel digital unterschreiben und somit Kosten, Ressourcen und Zeit sparen. Direkte Zahlungsabwicklung:

Selbstständigkeit bedeutet, die eigene Vergütung frei zu bestimmen. Freelancer sind deshalb auf verlässliche Abrechnungsverfahren und pünktliche Zahlungen angewiesen. Wie wichtig das ist, weiß auch Randstad Professional. Deshalb bietet es Abrechnungen ohne Umwege und Honorarzahlungen, die schnell und zuverlässig sind. Ebenfalls finden Freelancer bei Randstad Professional attraktive Möglichkeiten zur Verkürzung ihres persönlichen Zahlungsziels sowie ein einfaches Gutschriftverfahren anstelle einer aufwendigen Rechnungsstellung. Qualifikationsangebot für Quereinsteiger:

Viele Jobs und eine starke Nachfrage von Unternehmen: IT-Fachkräfte haben heute beste berufliche Aussichten am Arbeitsmarkt. Wer etwa keine Computerwissenschaften studiert oder eine Ausbildung als Informatiker absolviert hat, ist aber nicht automatisch raus. Denn auch Quereinsteigern ermöglicht Randstad Professional den ersten Schritt in die IT – mit der YouGrow Academy, die Teilnehmer in einem 12-wöchigen Bootcamp zum Java Developer ausbildet.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei – bei Fragen und Interesse stehen unsere Consultants jederzeit gerne zur Verfügung. https://www.randstad.de/unternehmen/services/freelancing/

