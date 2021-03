Die Top 10 Fähigkeiten für Entwickler und Softwareingenieure, Produktmanager und Businessanalysten für 2021

Eine umfassende Auswertung der digitalen Lernplattform Degreed zeigt auf, welche Fähigkeiten die Softwareingenieure beziehungsweise Entwickler, Produktmanager und Businessanalysten als am wichtigsten für ihre Rolle einstufen. Die Daten unterstreichen die Übertragbarkeit von Fähigkeiten in bestimmten Technologie- und Produktmanagementrollen sowohl intern als auch extern. Degreed hat hierzu Daten von Millionen aktiven Nutzern in den USA, Großbritannien, Lateinamerika, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Indien, der APAC-Region sowie Australien und Neuseeland analysiert. Die Nutzer sind in verschiedenen Unternehmen, darunter Capgemini, Visa, Ford, Mastercard und Unilever, tätig.

Anzeige

Für Softwareingenieure bzw. Entwickler sind die zehn wichtigsten Fähigkeiten, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen:

Anzeige

Java Python Programmierung Softwarearchitektur Maschinelles Lernen Softwareentwicklung Künstliche Intelligenz Softwareprüfung SQL Linux

Programmiersprachen sind über alle Software-Engineering-Rollen hinweg am beliebtesten, unabhängig von der Branche. Die Reihenfolge der Top 10 ändert sich in verschiedenen Branchen, aber die aufgeführten Fähigkeiten bleiben gleich. In der Finanzbranche wird beispielsweise mehr Wert auf Java gelegt, während in der Medien-/Telekommunikationsbranche Python die Priorität ist.

Die Top-10-Fähigkeiten, die von Produktmanagern am häufigsten als wichtig genannt wurden:

Produktmanagement Produktstrategie Führung Produktplanung Entwicklung neuer Produkte Produktlebenszyklusmanagement Projektleitung Produktmarketing Strategische Partnerschaften Go-to-Market-Strategie

Über mehrere Branchen hinweg bleibt die Top-10-Liste konsistent, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Fertigung und Medien/Telekommunikation.

Die Top-10-Fähigkeiten, die von Businessanalysten genannt werden:

Geschäftsanalyse Microsoft Excel Datenanalyse/Analytik Projektleitung Business Intelligence Agile Projektplanung Agile Entwicklung Berichtswesen Softwaretests

David Kuntz, Head of Data Science bei Degreed, erklärt die Ergebnisse: »Überzeugend ist hier, dass sich die Top-10-Listen für jede Rolle nicht signifikant ändern, wenn wir branchenunabhängig betrachten, welche Fähigkeiten Arbeitnehmer für ihre Arbeit als wichtig erachten. Ein Produktmanager im Finanzwesen benötigt im Großen und Ganzen die gleichen Fähigkeiten wie ein Produktmanager in der Fertigung. Dies bedeutet, dass der Markt für talentierte Produktmanager, Softwareingenieure und Businessanalysten nicht auf die eigene Branche oder auf eine einzelne Abteilung beschränkt ist. Arbeitgeber sollten bei der Suche nach talentierten Fachkräften auch über den Tellerrand hinausschauen, da viele der Fähigkeiten innerhalb der Rollen über Branchen und Geschäftsfunktionen hinweg übertragbar sind. Sie können auf breiter Basis nach Kandidaten suchen, sowohl intern als auch extern. Dies ist besonders relevant für gefragte Positionen wie Software-Engineering, wo es bekanntermaßen einen Fachkräftemangel gibt.«

»Es ist von entscheidender Bedeutung, sich regelmäßig die Fähigkeiten anzusehen, von denen die Mitarbeiter sagen, dass sie sie brauchen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Genau dies hängt mit ihrer Produktivität und der Qualität ihrer Arbeit zusammen. Dies gilt vor allem, wenn Unternehmen nach der Pandemie eine wirtschaftliche Erholung anstreben werden. Mehr als vier von zehn Arbeitnehmern gaben an, dass mangelndes Vertrauen in ihre Fähigkeiten dazu führt, dass Aufgaben länger dauern, und 22 Prozent sagen, dass ihre Arbeit von geringerer Qualität ist. Das frühzeitige Erkennen von Qualifikationslücken hilft Arbeitgebern, ihre Mitarbeiter proaktiv weiterzubilden, um genau dies zu verhindern.«

657 Artikel zu „skills“

NEWS | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | STRATEGIEN Hybride Automatisierungstechnologien erfordern neue Skillsets Die Zunahme der Rechenleistung, die Explosion der verfügbaren Datenquellen und die Senkung der Kosten für Software-Tools haben der Einführung neuer, innovativer Technologien zur Automatisierung von Geschäftsprozessen einen unglaublichen Schub verpasst. Seitdem Robotic Process Automation (RPA) 2017 die Automatisierungsbühne betreten hat, nimmt die Automatisierungswelle immer mehr Fahrt auf. War gestern noch RPA in aller Munde, geht… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Hard Skills oder Soft Skills – ist das die Frage? HR braucht eine neue innovative Rollendiskussion. Digitale Transformation und New Work sind die Buzzwords dieser Tage. Die Digitalisierung und Globalisierung hat und wird unsere Arbeitsweise radikal verändern – daran besteht kein Zweifel. Veraltete klassische Arbeitsstrukturen werden einer zeitlich, räumlich und organisatorisch flexiblen Arbeitsweise weichen, die den Mitarbeitern neue Freiräume für Kreativität und die Entfaltung der… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS Die 10 begehrtesten Skills bei IT-Freelancern Was sind die meist gefragten Expertisen für IT- und Web-Projekte? Vor allem Programmierfähigkeiten in den Bereichen PHP (8,4 % aller ausgeschriebenen Projekte), HTML/ HTML5 (7,7 %), JavaScript (4,8 %) oder MySQL (4,7 %) wurden in den Ausschreibungen gefordert. Bei den Content-Management-Systemen waren besonders Open-Source-Systeme wie WordPress (2,4 %), Joomla (1 %) und Drupal (0,4 %)… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | STRATEGIEN Die Ära der non-bankable Assets beginnt jetzt Obwohl non-bankable Assets (nBAs) rund ein Drittel des weltweiten Privatvermögens ausmachen, sind sie oft mit hohen Eintrittsbarrieren für Investoren verbunden. Dies dürfte sich im Laufe der nächsten Jahre allerdings deutlich ändern. Innovative Technologien und Lösungen werden es Finanzinstituten ermöglichen, neben traditionellen Vermögenswerten auch nBAs in Form von tokenisierten Vermögenswerten zu bewerten, zu halten und auszugeben.… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Frauen in der Cybersecurity: Fachkräftemangel aktiv entgegenwirken Die Zahl der offenen Stellen in der Cybersicherheit übersteigt weltweit mittlerweile vier Millionen. Setzt man den Fachkräftemangel mit Statistiken zur Geschlechterverteilung in der Branche in Beziehung, wird deutlich, was diese Talentlücke teilweise verursacht – ein massiver Mangel an Frauen, die in diesem Sektor arbeiten. Als Cybersecurity-Expertin mit mehr als 25 Jahren Technologie- und IT-Erfahrung habe… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS MS Meuterei: Auf zu neuen Horizonten Was Führungskräfte jetzt beachten müssen. Corona. Ein Wort, das mittlerweile bei vielen Menschen aufstößt. Wir haben es genug gehört die letzten Monate. Täglich aufs Neue gibt es keine anderen Nachrichten als aktuelle Fallzahlen, Sterbequoten, neue Regelungen und Impfmeldungen. So tragisch und angsteinflößend die Ereignisse der letzten Monate sein mögen, wir dürfen den Fokus auf die… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG Ein Jahr Corona: Der Branchencheck Vor etwa einem Jahr erreichte das Corona-Virus Europa und beeinflusst bis heute sowohl das private als auch das wirtschaftliche Leben. Doch welche Branchen kommen am besten durch die Krise? GULP, Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering, Finance und Life Science, ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Die Bereitschaft von Unternehmen, externe Mitarbeitende zu beschäftigen,… Weiterlesen →

NEWS | E-COMMERCE | LÖSUNGEN | STRATEGIEN Customer Experience: Vom Direktvertrieb zur zukunftssicheren E-Commerce-Strategie Customer Experience als wichtiger Baustein der digitalen Reife. Ein Direktvertriebsunternehmen für Werkstattbedarf, Montage und Befestigung digitalisiert sich und richtet dafür sowohl die Unternehmensziele als auch seine Strategie und Technologie neu aus. Ein Schwerpunkt liegt auf einer zukunftsfähigen E-Commerce-Lösung, um die gestiegenen Anforderungen seiner Kunden bedienen und neue Vertriebspotenziale erschließen zu können. Der gewählte Multi-Channel-Ansatz liefert… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Gegen KI-Auswertung im Video-Recruiting Anbieter für Video-Recruiting unterstützt und fordert weiterhin eine klare Absage der Branche an KI-Auswertungen von Bewerbungsvideos. Eine investigative Reportage des Bayerischen Rundfunks in Verbund mit dem Spiegel zum Einsatz künstlicher Intelligenz in Bewerbungsvideos sorgt derzeit für Furore in der Arbeitswelt. Das Ergebnis des Beitrags, der unter dem Titel »Fairness oder Vorurteil?« auch im Internet abrufbar… Weiterlesen →

NEWS | KOMMENTAR Corona-Hilfen-Verzögerung durch Mangel an Programmierern Beech-CEO Edward Lenssen: »Tragisches Beispiel für die Folgen zu geringer Kapazität bei der Softwareentwicklung. Die Knappheit an Programmierern wird sich künftig noch verstärken.« Die verspätete Auszahlung der Corona-Hilfen in Deutschland ist auf einen Mangel an Programmierkapazität zurückzuführen, um die notwendigen Onlineformulare zu erstellen, ließ das Bundeswirtschaftsministerium wissen. Die fehlenden Programmierer haben das Versprechen von Bundeswirtschaftsminister… Weiterlesen →