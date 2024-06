Trotz großer Nachfrage müssen MSPs ihre Services kontinuierlich verbessern

Unternehmen investieren verstärkt in Managed Services und stellen klare Anforderungen an MSPs.

Angesichts der zunehmenden Komplexität und Dynamik der IT-Landschaft setzen Unternehmen vermehrt auf externe Anbieter, um ihre digitalen Infrastrukturen effektiv zu verwalten. Diese effiziente Möglichkeit der Verwaltung durch Managed Service Provider (MSP) ermöglicht es Unternehmen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig den reibungslosen Betrieb der IT-Systeme sicherzustellen. Aus diesem Grund planen 69 Prozent der Unternehmen, in den nächsten 12 Monaten ihre Ausgaben für Managed Services zu erhöhen. In diesem Kontext hat das Research- und Analystenhaus techconsult kürzlich die Ergebnisse der jährlichen Anwenderbefragung im Bereich Managed Services veröffentlicht. Am »Professional User Rating – Managed Services 2024« haben über 3.600 Serviceexperten teilgenommen und ihre Erfahrungen mit MSPs aus Deutschland geteilt. Die Ergebnisse geben wichtige Einblicke in die Leistung und Zufriedenheit mit MSPs und die Faktoren, die Unternehmen erwarten und besonders schätzen.

Mehr soziales Engagement und persönliche Ansprechpartner vor Ort

Die PUR-Anwenderbefragung bietet einen detaillierten Einblick in die Zufriedenheit und die Bedürfnisse der Anwender von Managed Services und zeigt auf, welche Trends und Entwicklungen in diesem Bereich besonders relevant sind. Die Ergebnisse können vor allem einige Bereiche identifizieren, die Verbesserungsbedarf aufzeigen. So sind 61 Prozent der befragten Anwender mit dem sozialen Engagement der Anbieter unzufrieden, insbesondere im Bereich Managed Application Services. Ebenso äußern 58 Prozent der Befragten den Wunsch nach mehr persönlichen Ansprechpartnern vor Ort, was besonders im Bereich Managed Workplace Services ausgeprägt ist. Die Forderung nach mehr persönlichen Ansprechpartnern vor Ort ist ein Zeichen dafür, dass Anwender einen direkten und persönlichen Support schätzen und sich einen kompetenten Ansprechpartner in ihrer Nähe wünschen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung eines kundenorientierten Ansatzes bei der Bereitstellung von Managed Services.

Zufriedenheit mit Managed Services mit Raum für Verbesserungen

Durch die Auslagerung einzelner Bereiche der IT an spezialisierte Dienstleister können sich Unternehmen stärker auf ihre Kerngeschäftsprozesse konzentrieren, während gleichzeitig die Sicherheit und Stabilität ihrer IT-Umgebung gewährleistet wird. So sind 59 Prozent der Befragten mit den Managed Cloud und Datacenter Services zufrieden und würden diese weiterempfehlen. Trotz dieser positiven Resonanz bleibt jedoch Raum für Verbesserungen, da im Umkehrschluss 41 Prozent der Nutzer noch Bedenken äußern und die Services nicht uneingeschränkt weiterempfehlen würden. In ähnlicher Weise bewerteten 54 Prozent der Serviceexperten die Integration und Unterstützung durch den Anbieter als ausreichend, vor allem im Bereich Managed IT-Network und Infrastructure Services. In den Sicherheitsbereichen Managed Detection and Response (MDR) und Managed Firewall Services hingegen schätzen Unternehmen umfassenden Schutz und maßgeschneiderte Lösungen, die ihre individuellen Anforderungen berücksichtigen. Dabei suchen sie nach einem breiten Portfolio an ergänzenden Services sowie der Möglichkeit zur Individualisierung der Managed Services, um ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Angesichts der zunehmenden Komplexität und Dynamik der IT-Landschaft verdeutlichen die Ergebnisse der Anwenderbefragung die wachsende Bedeutung von Managed Services für Unternehmen. Um der steigenden Nachfrage nach Managed Services gerecht zu werden, müssen MSPs die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer aktuellen und potenziellen Kunden erkennen und ihre eigenen Services kontinuierlich optimieren und erweitern. Angesichts des wachsenden Interesses stehen MSPs vor der Herausforderung, ihre Services kontinuierlich zu verbessern, um Kundenanforderungen zu erfüllen und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Professional User Rating: Managed Services 2024 – techconsult GmbH

