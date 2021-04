Die neue Welt der Managed-IT-Services

IT-Services in Multi-Cloud-Umgebungen zu integrieren, ist ab sofort spielend einfach: Der neue FUJITSU Service Hub ermöglicht es, bestehende und künftige IT-Ressourcen auf einzigartige Weise zu integrieren, zu orchestrieren und zu automatisieren. Er ist ein Onlineshop für Services, Dienste, Applikationen und Apps aus der Cloud.

Der Trend hin zur Cloud und Hybrid-IT ist unbestritten. Je nach Business-Anforderung setzen erfolgreiche Unternehmen ganz selbstverständlich unterschiedliche Systeme parallel ein – von On-Premises-Lösungen über Private und Public Clouds bis hin zu den Diensten von Hyperscalern wie Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google. Was Unternehmen dabei jedoch oft Schwierigkeiten bereitet, ist, Multi-Clouds effizient zu managen und sinnvoll mit ihrer On-Premises-IT zu kombinieren. Hier liegen viele Stolpersteine, angefangen bei Fragen der Integration, der Bereitstellungsdauer, dem Überblick, der Skalierbarkeit und natürlich den Kosten. Und all das bei eingeschränkten personellen Ressourcen. Schnell wächst Unternehmen dann die Komplexität über den Kopf, und die eigentlichen Vorteile wie Flexibilität, Schnelligkeit und Agilität sowie Kosteneffizienz geraten ins Hintertreffen. Dieses Dilemma will Fujitsu auflösen und die Potenziale der Multi-Cloud dauerhaft freisetzen und skalierbar machen – mit einer neuen, einzigartigen Lösung: dem FUJITSU Service Hub.

Der Service Hub bietet Unternehmen etwas Einzigartiges: nämlich Consumerable Managed IT und damit eine ganz neue Welt der Managed IT-Services. Die Idee dahinter: die Bereitstellung und Nutzung von modernen IT-Services so einfach zu machen wie eine Bestellung im Onlineshop. Und das unabhängig davon, wie die verschiedenen IT-Services gehostet werden sollen – On-Premises, hybrid oder in der Cloud. Egal wofür das Unternehmen sich entscheidet, der gewünschte Dienst steht innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. So sparen IT-Leiter Zeit und Geld, können flexibler auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren und – der vielleicht wichtigste Aspekt – machen ihr Team frei für Innovation und die digitale Transformation.

Ein Adapter für die Zukunft

Damit Kunden immer die passende Lösung für Ihre Business-Anforderungen erhalten, setzt der FUJITSU Service Hub auf ein Baukastenprinzip. Das heißt, die Services sind in Bausteine aufgeteilt und über Schnittstellen kombinier- und automatisierbar. Unternehmen können so Module ordern und zu einem IT-Gesamtkonzept kombinieren, das Fujitsu bei Bedarf zusammen mit ihnen entwickelt. Über API-Schnittstellen lassen sich zudem vorhandene IT-Ressourcen einbinden, beispielsweise DevOps-Umgebungen. Auch das Zusammenspiel der einzelnen Service-Elemente lässt sich automatisieren. Das bedeutet kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Agilität.

One-Stop-Shop für die User

Schatten-IT ist in vielen Unternehmen gelebte Realität, nämlich immer dort, wo User, meist in den Fachabteilungen, eigenmächtig tätig werden und Cloud-Services als Unterstützung für ihr Business nutzen. Sei es zum Teilen von Informationen, für bestimmte Fachprozesse, für die Kollaboration in gemischten Teams und vieles mehr. Aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit, der Intellectual Property, aber auch aus anderen Compliance-Gründen bereitet Schatten-IT vielen IT-Leitern Kopfschmerzen.

Damit auch die Anwender in den Fachabteilungen den Service Hub nutzen können, funktioniert er vereinfacht gesagt wie ein sicherer Onlineshop. Klick and Use, sozusagen. Die IT-Abteilung behält dabei trotzdem die Kontrolle, muss aber ihre Zeit nicht mehr für die Bereitstellung spezifischer IT-Services aufwenden.

Dazu lassen sich Lösungen diverser Anbieter über ein Self-Service-Portal auswählen, kombinieren und bestellen – so einfach wie in einem Online-Shop. Unternehmen buchen über das Portal einfach, was sie benötigen. Das kann der Zugang zu einer SaaS-Lösung oder aber ein vollständiges SAP-System sein. Über Parameter konfigurieren sie den Service und wählen die Serviceklasse. Dann kommt der Bestellklick. Gleichzeitig liefert das Self-Service-Portal der IT-Abteilung Einblicke in sämtliche Kennzahlen und SLAs. Dazu gehören beispielsweise Performance-Daten und Informationen zu den Datenbeständen. Auch Incidents und Requests lassen sich über das Portal nachverfolgen. Selbst hochkomplexe Multi-Cloud-Bestände sind so leicht überschaubar.

Der Faktor Zeit

Dabei profitieren Unternehmen neben der Einfachheit des FUJITSU Service Hubs auch von der hohen Geschwindigkeit, mit der sich Anwendungen implementieren lassen. Dauert es normalerweise vier bis sechs Wochen, um einen Managed SAP-Service aufzusetzen, reduziert sich der Zeitaufwand mit dem Service Hub auf weniger als eine Woche. Das gilt auch für andere Bereiche wie Cloud-Native-Entwicklungsumgebungen. Sie stehen mit dem FUJITSU Service Hub in nur einem Tag bereit; Standarddatenbanken innerhalb einer Stunde. Das verschafft Unternehmen Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und die digitale Transformation voranzutreiben. Technisch funktioniert der Service Hub über vorkonfektionierte, modulare Service-Bausteine, sogenannte »Blueprints«, die nur noch parametrisiert werden müssen.

Ihr Guide in die neue Welt der Managed IT-Services

Der FUJITSU Service Hub ist eine intelligente Plattform, mit deren Hilfe die Fachabteilungen in die Lage versetzt werden, flexibel all jene Dienste und Services zu nutzen, die sie im Tagesgeschäft benötigen. Gleichzeitig behält die IT-Abteilung auch bei komplexen Multi-Cloud-Umgebungen den Überblick und damit die volle Kontrolle. Datenschutz und IT-Compliance bleiben gewährt und Schatten-IT spielt keine Rolle mehr. Das gibt IT-Leitern und ihren Teams die Zeit und die Möglichkeit, die Digitalisierungsreise ihres Unternehmens aktiv zu gestalten und es fit für die Zukunft zu machen.

Erfahren Sie im kostenlosen Fujitsu-Guide „IT BECOMES SERVICE“ mehr über die neue Welt der Managed-IT Services und die Möglichkeiten des FUJITSU Service Hubs.

