Hilfestellung bei der datengesteuerten Transformation: Fujitsu bringt neues Onlinetool und Beratungsangebot für Unternehmen

Auf einen Blick:

Neue Angebote mit umfassenden Einblicken einschließlich entsprechender Einschätzungen der Peergroup zu Datenreife und Optimierungspotenzialen.

Beratung bietet strategische Hilfestellung und verhilft Unternehmensvertretern zu einem besseren Verständnis der aktuellen Position ihres Betriebs auf dem Weg zum vollständig datengesteuerten Unternehmen.

Einbindung ist einer der elementaren Schritte hin zur Überwindung interner Widerstände.

Mit dem neuen Online-Data-Maturity Assessment Tool bietet Fujitsu ein wertvolles Instrument, mit dem Unternehmen ihren aktuellen Status Quo im Hinblick auf die datengesteuerte Transformation besser bewerten und mit dem Wettbewerb vergleichen können. Das Tool gehört zu einer weiter gefassten Angebotsoffensive von Fujitsu speziell zum Thema digitale Transformation.

Die Nutzung des Onlinetools ist leicht und nimmt kaum Zeit in Anspruch – bietet dafür aber hochinteressante Vergleichsmöglichkeiten mit den jeweiligen Wettbewerbern sowie maßgeschneiderte Tipps für das eigene Unternehmen. Damit bildet das Instrument eine intelligente Ergänzung zur Tätigkeit der Fujitsu-Berater und basiert auf einer Methodik, die der Spezialist Freeform Dynamics eigens für Fujitsu entwickelt hat. In insgesamt vier Kriterien beziehungsweise Reifegrad-Stufen wird das Unternehmen des jeweiligen Nutzers mit seinen Wettbewerbern verglichen – von einem ausgesprochen niedrigen bis zu einem hohen Niveau der Datennutzung. Beim erstmaligen Einsatz der Methode früher in diesem Jahr durch 400 internationale Unternehmen hatte sich gezeigt, dass sich die große Mehrheit immer noch am Anfang der Reise befindet und gerade einmal knapp fünf Prozent wirklich als datengesteuert bezeichnet werden können.

Dazu Christian Leutner, VP and Head of Product Sales Europe bei Fujitsu: »Das neue Online-Data-Maturity Assessment Tool gibt den Nutzern ein objektives Bild der Lage ihres Unternehmens. Das ist insofern besonders wichtig, weil die Selbsteinschätzung in den Unternehmen nicht immer der Realität entspricht. Bei einer kürzlichen Befragung sahen sich fast zwei Drittel bereits am Ende der Reise zur vollständigen Datenreife – aber in Wahrheit sind es nur fünf Prozent. Hier kann unser Tool wertvollen Erkenntnisgewinn bringen.«

Nahezu alle Unternehmen verfügen über große Mengen an unstrukturierten Daten. Wie Analysten prognostizieren, werden im Jahr 2025 mehr als drei Viertel der Unternehmensdaten außerhalb der Cloud oder des Rechenzentrums generiert werden. Ohne einen systematischen Rahmen nutzen diese Informationen allerdings wenig. Das neue Tool zeigt, wie weit das jeweilige Unternehmen noch von einer wirklich wertschöpfungsintensiven Datennutzung entfernt ist und gibt Hinweise darauf, wie sich die Entwicklung beschleunigen lässt.

Weitere Informationen erhalten Sie hier

Datengesteuerte Transformation (inkl. Zugang zum Assessment-Tool): https://www.fujitsu.com/de/microsite/data-transformation/

