Die meisten Technologieinnovationen scheitern vor Markteinführung

Fehlende Einbindung des Chief Information Security Officers und mangelnde Planung lassen Innovationsprojekte scheitern.

36 Prozent bleiben in Entwicklungsphase stecken.

Beim Großteil der Unternehmen (95 Prozent) kommen Innovationsprojekte nicht an ihr Ziel, wie eine weltweite Kaspersky-Untersuchung [1] zeigt. Die größte Hürde für innovative Projekte ist deren Entwicklungsphase: hier scheitert mehr als ein Drittel (36 Prozent). Aber auch die mangelnde Zusammenarbeit mit IT-Sicherheitsabteilungen und speziell mit CISOs (Chief Information Security Officers) treibt die Abbruchquote neuer Ideen nach oben.

Neue Produkte und unternehmerische Ideen sind nicht immer von Erfolg gekrönt [2]. Big Player wie General Electric mussten die Erfahrung machen, dass auch eine Transformation der internen Prozesse nicht immer die gewünschten Ergebnisse bringt [3]. Dabei kommt der Großteil gescheiterter Projekte gar nicht erst ans Licht der Öffentlichkeit.

19 Prozent der befragten Entscheider glauben, dass mangelnde Planung und Struktur ursächlich für den Misserfolg sind. Die Fähigkeit zur konkreten Umsetzung ist demnach genauso wichtig wie die Entwicklung überzeugender Ideen, um eine rentable und realistische Lösung auf dem Markt vorstellen zu können.

Cybersicherheit bedingt Schuld, dass Projekte scheitern

Auch wenn Cybersicherheit nicht unter den Ursachen für das Scheitern innovativer Projekte genannt wurde, stimmen 74 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die Abbruchquote für Innovationsprojekte in Unternehmen steigt, wenn der Chief Information Security Officer (CISO) nicht frühzeitig in den Prozess eingebunden wird. Offenbar haben viele Schwierigkeiten, innovative Projekte mit Cybersicherheitsvorgaben in Einklang zu bringen. So betrachtet mehr als jeder Zweite (54 Prozent) Entscheider die IT-Sicherheitsrichtlinien im Unternehmen als Hemmschuh für Innovationen.

»Damit ein Unternehmen innovativ sein kann, sollte es Risiken eingehen und bereit sein, auch Fehlschläge im Prozess zu durchlaufen, da diese unvermeidlich sind, wenn man sich mit etwas wirklich Neuem befasst«, so Alexander Moiseev, Chief Business Officer bei Kaspersky. »Es können jedoch praktische Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass eine neue Technologie oder ein Produkt die Markteinführung erreicht. Cybersicherheit muss dabei kein weiteres Hindernis für Unternehmen sein, sondern sollte die ganze Zeit über wesentlicher Bestandteil des Projekts sein. Entscheider sollten sicherstellen, dass sie den CISO frühzeitig auf dem Laufenden halten, wenn der nächste technologische Durchbruch des Unternehmens geplant wird.«

Der vollständige Report »Empowering innovations« mit weiteren Ergebnissen ist verfügbar unter https://kas.pr/7jrv

[1] https://kas.pr/7jrv // Das unabhängige Marktforschungsinstitut Savanta hat dazu im Sommer 2020 im Auftrag von Kaspersky zahlreiche Aspekte zum Thema Innovationen in Unternehmen untersucht. Dazu wurden in einem ersten Schritt 304 Top-Entscheider im Bereich Innovation aus unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen mit mehr als 500 Mitarbeitern befragt. Diese haben ihren Sitz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, im Raum Asien-Pazifik, in Latein- und Nordamerika sowie in den GUS-Staaten. Im Anschluss an die Umfrage wurden ausführliche, qualitative Interviews mit 15 hochrangigen Entscheidern aus größeren Unternehmen verschiedener Branchen und Fachgebiete geführt.

[2] https://www.bain.com/insights/agile-innovation/

[3] https://www.applicoinc.com/blog/ge-digital-failed/#:~:text=GE %20Software %20and %20Digital %20were %20set %20up %20for %20failure.&text=The %20process %20is %20not %20just,executed %20from %20within %20the %20organization

3227 Artikel zu „Innovation“

NEWS | DIGITALISIERUNG | KOMMENTAR Covid-19-Herausforderung: Innovationsbremse oder digitaler Beschleuniger? Robuste Säule in der Krise, Treiber von Veränderung und Chance zur Innovation — in die Digitalisierung werden viele Hoffnungen gesetzt. Die Covid-19-Pandemie hat allerdings zunächst einmal Deutschlands Rückstand in vielen digitalen Disziplinen, ob nun E-Government, E-Health oder E-Learning, aufgedeckt. Ein gescannter Hausaufgabenzettel ersetzt definitiv keinen Online-Unterricht, der den gleichen pädagogischen Ansprüchen gerecht werden muss wie… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | BUSINESS | TRENDS WIRTSCHAFT | WHITEPAPER Marktkonzentration gefährdet Innovationsstandort Deutschland Die Corona-Pandemie trifft die deutsche Wirtschaft hart. In vielen krisengebeutelten Branchen drohen Insolvenzen und eine Konzentration der Marktmacht auf wenige Konzerne. Das wird Folgen für den Innovationsstandort Deutschland haben. Die Bundesregierung versucht mit milliardenschweren Hilfsprogrammen und Konjunkturpaketen die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Viele Branchen wie der Tourismus, das Hotel- und Gastgewerbe sind massiv vom… Weiterlesen →