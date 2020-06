Innovation in der Wirtschaft: Mehr Zweifel als Optimismus

Die Führungskräfte der deutschen Wirtschaftsunternehmen haben mehrheitlich Zweifel an der Innovationsfähigkeit der Betriebe hierzulande. Sie erkennen einen technologischen Rückstand und wenig förderliche Rahmenbedingungen. Eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung deckt sich mit Untersuchungen über wenig innovative Unternehmensmilieus und fehlende Investitionen in Wissenskapital.

Führungskräfte der deutschen Wirtschaft sehen die Innovationsfähigkeit der Unternehmen hierzulande, etwa auf dem Gebiet der Digitalisierung, überwiegend skeptisch. Obwohl die meisten darin ein strategisch wichtiges Feld erkennen, bestätigen sie gleichzeitig einen technologischen Rückstand und bemängeln die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zur Förderung von Innovationen.

Dies zeigt eine repräsentative Befragung von knapp 1.000 deutschen Führungskräften durch das Reinhard-Mohn-Institut (RMI) an der Universität Witten/Herdecke im Auftrag der Bertelsmann Stiftung [1]. Demzufolge schätzt mit 47 Prozent fast die Hälfte der Führungskräfte, dass die deutschen Unternehmen bei innovativen Technologien wie künstlicher Intelligenz, Big Data oder Digitalisierung im Rückstand liegen. Ein weiteres Drittel (32 Prozent) stimmt dem Befund in Teilen zu. Und nur 20 Prozent erkennen keinen Rückstand. Speziell beim Thema Digitalisierung sehen sogar 49 Prozent der Führungskräfte Nachholbedarf.

Eine weitere Studie der Stiftung in Zusammenarbeit mit IW Consult (Institut der deutschen Wirtschaft, Köln) zeigt weitere ausgeprägte Defizite in der Innovationsfähigkeit deutscher Unternehmen. So verfügt nur ein Viertel über die nötige Innovationskompetenz und -kultur, um die Wettbewerbsposition langfristig zu sichern. Dazu zählen etwa eigene Einrichtungen für Forschung und Entwicklung, die Fähigkeit und Offenheit, sich mit anderen Akteuren für Innovationen zu vernetzen sowie ausreichende Investitionen in das eigene Wissenskapital. Fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen hat es in den zurückliegenden Jahren versäumt, ihr Innovationsprofil auf diese Weise an neue Bedingungen und Herausforderungen anzupassen.

