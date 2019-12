Studie: Daten-Turbo sorgt für nachhaltige Innovationen in Industrieunternehmen

So trägt die Digitalisierung zur Beschleunigung der Produktentwicklung und Steigerung der Innovationskraft bei.

Immer kostengünstiger produzieren, zeitgleich aber innovative Produkte entwickeln – vor diesen Herausforderungen stehen heute viele Industrieunternehmen. Etablierte Produkte und Dienstleistungen werden zukünftig die Bedürfnisse von Konsumenten zudem nicht mehr erfüllen. Echte Innovationen sind gefragt, die auch in Zukunft Wettbewerbsfähigkeit versprechen. Die Digitalisierung des eigenen Business bietet Unternehmen die Chance, innovativer und agiler zu werden.

Eine neue IDC Studie mit dem Titel »Industrieunternehmen auf dem Weg in das datenbasierte Tagesgeschäft« beschäftigt sich mit der Entwicklung im Bereich Digitalisierung von produzierenden Unternehmen in Deutschland und der Schweiz. Befragt wurden insgesamt über 200 Unternehmen zum Status quo ihrer Digitalisierungs-Bestrebungen sowie zu konkreten Wünschen und Bedürfnissen an das eigene Business. Beauftragt wurde die Studie von Dassault Systèmes.

Stellenwert des digitalen Wandels erkennen

Die Studie zeigt, dass Unternehmen heute den Stellenwert eines digitalen Wandels erkennen: Mehr als die Hälfte aller befragten IT-Verantwortlichen gaben an, dass die Digitalisierung ihres Unternehmens für sie die wichtigste Aufgabe darstelle. Grund hierfür stellen die veränderten Bedingungen an die Unternehmen dar. Innovationen müssen beschleunigt und Kosten gespart werden, um einen langfristigen unternehmerischen Erfolg gewährleisten zu können. Die Top-Prioritäten der befragten Unternehmen lauteten entsprechend »Kosten senken« (55 Prozent) und »Innovation von Produkten und Services« (49 Prozent).

Der digitale Alltag in vielen Unternehmen steht jedoch erst noch bevor. Ein Drittel der befragten Unternehmen schätzten die eigene Unternehmenstransformation als »begrenzt« oder »umfassend« umgesetzt ein. 42 Prozent der Befragten gaben an, erst am Anfang eines Digitalisierungsprozesses zu stehen und sich zumindest mit der Evaluierung und Planung zu beschäftigen. Entsprechend werden auch die IT-Ausgaben prognostiziert: IDC erwartet, dass in den kommenden fünf Jahren über 50 Prozent der Investitionen in digitale Innovation und Transformation fließen werden.

50% der Wertschöpfung werden bis 2023 digitalisiert sein

Die digitale Revolution verschiebt die Erfolgsfaktoren im Wettbewerb dramatisch. Bis 2023 wird mindestens die Hälfte der globalen Wertschöpfung digitalisiert sein.

Voraussetzungen für den Wandel

Erfolgsentscheidend wird für Unternehmen die Fähigkeit zum Wandel und Geschwindigkeit sein, um flexibel, schnell und agil agieren zu können und ihre Prozesse skalierbar neu auszurichten. Die Veränderungen betreffen dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Für produzierende Betriebe heißt das: Sie müssen eine harmonisierte Datenbasis und die ganzheitliche Transformation des Organisations-, Betriebs- und IT-Modells erreichen, damit sie auch langfristig mit neuen digitalen Produkten, Services und Geschäftsmodellen in der digitalen Innovationsökonomie bestehen können.

Im Hinblick auf die kommenden 12 Monate haben IT-Entscheider ihre Prioritäten entsprechend klar formuliert. Über die Hälfte der Befragten sehen die Digitalisierung als Aufgabe Nummer 1. 42 Prozent gaben zudem an, dass sie Cloud-Modelle zur Optimierung einführen und gleichzeitig die IT-Sicherheit stärken wollen. Für weitere 31 Prozent steht die bereichsübergreifende Prozessoptimierung sowie die Konvergenz von IT und OT (Operational IT) im kommenden Jahr besonders im Fokus.

Den Hintergrund der Studie bot die weltweite Abkühlung der Konjunktur und entsprechend geringe Wachstumsprognosen in den kommenden Jahren. Industrieunternehmen müssen durch den steigenden Wettbewerbsdruck vermehrt Produktinnovationen entwickeln, um Kosten und Ressourcen einzusparen und zeitgleich Kundenbedürfnisse mitzutragen.

[1] Weitere Informationen zur Studie finden sich unter folgendem Link. https://discover.3ds.com/de/idc-paper-on-innovation-and-digitalization-potenzial

