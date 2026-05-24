4,6 Billionen Euro: Nvidia mehr wert als der DAX 40

Die Größenordnungen, in denen Unternehmen wie Alphabet, Microsoft, Apple und allen voran Nvidia operieren, sind mittlerweile kaum noch greifbar. War es 2018 noch eine Sensation als Apple als erstes US-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreichte, bewegen sich die oben genannten Tech-Riesen mittlerweile im Bereich von drei bis weit über vier Billionen Dollar, und es geht scheinbar immer weiter nach oben.
Um die Dimensionen einmal zu verdeutlichen, haben wir Nvidias Börsenwert von aktuell rund 4,6 Billionen Euro der gesamten Marktkapitalisierung aller DAX-40-Unternehmen gegenübergestellt. Angeführt von Siemens (179 Mrd. €), SAP (167 Mrd. €) und der Allianz (133 Mrd. €) kommt der gesammelte DAX, also die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,85 Billionen Euro. Das sind rund 40 Prozent von Nvidias aktuellem Börsenwert und verdeutlicht einmal mehr die Kräfteverhältnisse in der aktuellen Weltwirtschaft.
Während deutsche Unternehmen um den Anschluss kämpfen, beherrschen US-Konzerne die wichtigsten Märkte und spielen auch an der Börse eine dominante Rolle. So kletterten die amerikanischen Aktienindizes in den vergangenen Wochen von Rekord zu Rekord, angetrieben von wenigen Unternehmen, die vom KI-Boom profitieren und diesen vorantreiben. Der Krieg im Iran, der weltweit die Energiepreise in die Höhe schießen ließ, war dabei nur ein kurzer Dämpfer, nach wenigen Wochen abgelöst von guten Quartalszahlen und ungebrochener Investitionslust der Tech-Giganten. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/36236/marktkapitalisierung-von-nvidia-im-vergleich-zum-dax/?lid=owbpmm95g62b
Umsatz und Gewinn von Nvidia: Ungebremstes Wachstum
Seit Nvidias Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt sind die Quartalsergebnisse des Chipherstellers zum Lackmustest für die gesamte KI-Branche geworden. Solange die Zahlen bei Nvidia steigen, ist der KI-Boom ungebrochen – so die etwas vereinfachte Lesart. Am Mittwoch nach Börsenschluss war es wieder so weit, und wie zuletzt eigentlich immer hat Nvidia geliefert und die Erwartungen übertroffen.
In den vergangenen drei Monaten wuchs der Umsatz des Unternehmens um 85 Prozent auf über 80 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn verdreifachte sich auf fast 60 Milliarden Dollar. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal deutet auf ungebrochene KI-Euphorie hin: Das Unternehmen rechnet mit etwa 91 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einer erneuten Beschleunigung des Wachstums auf 95 Prozent entsprechen würde.
»Der Ausbau von KI-Fabriken – die größte Infrastrukturerweiterung in der Geschichte der Menschheit – schreitet mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit voran,« so Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia und Galionsfigur des KI-Booms. »Agentische KI ist angekommen, leistet produktive Arbeit, schafft echten Mehrwert und skaliert rasant über Unternehmen und Branchen hinweg,« so die Botschaft Jensens, der zugleich die einzigartige Position seines Unternehmens herausstellte. »Nvidia ist einzigartig im Zentrum dieser Transformation positioniert – als die einzige Plattform, die in jeder Cloud läuft, jedes führende und Open-Source-Modell antreibt und überall dort skaliert, wo KI entsteht,« so Jensens Botschaft an die Anleger und Analysten.
Trotz der starken Ergebnisse fiel Nvidias Aktie nachbörslich zunächst um rund zwei Prozent. Dieses Phänomen lässt sich vielleicht am ehesten als Fluch der guten Tat erklären: Wer die Erwartungen steht’s übertrifft, schürt damit Erwartungen, die kaum noch zu erfüllen sind. Ähnliches war in der Vergangenheit schon häufiger bei Apple zu beobachten, wenn der Aktienkurs trotz Rekordergebnissen nachgab, weil Anleger das sprichwörtliche Haar in der Suppe gefunden hatten. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35488/umsatz-und-gewinn-von-nvidia/?lid=yt6fmbpl6yne
Nvidia: Gewinn von 4 auf 120 Milliarden US-Dollar in drei Jahren gesteigert
Nvidia hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 120 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Damit gehört der Chipkonzern zu einem kleinen Kreis von US-Techunternehmen, die in einem Geschäftsjahr einen Nettogewinn von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielen – neben Alphabet, Apple und Microsoft. Wie die Statista-Grafik zeigt, liegt Nvidia damit nur hinter Alphabet, das für 2025 einen Nettogewinn von 132 Milliarden US-Dollar gemeldet hat. Diese Summe gilt als der bislang höchste jemals ausgewiesene Jahresgewinn eines US-Unternehmens.
Auffällig ist vor allem die Geschwindigkeit des Anstiegs: Vor drei Jahren lag Nvidias Nettogewinn noch bei lediglich 4,4 Milliarden US-Dollar. Andere Konzerne brauchten deutlich länger für einen vergleichbaren Sprung auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Apple und Microsoft erreichten diese Marke erst in ihrem jüngsten Geschäftsjahr, Alphabet erstmals 2024.
Nvidia hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und wurde 1993 von Jensen Huang gegründet. Nvidia ist Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), beschleunigt Rechenprozesse und ermöglicht durch seine fortschrittlichen Technologien und Lösungen generative KI-Anwendungen wie ChatGPT. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 36.000 Mitarbeiter. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35907/jaehrlicher-gewinn-von-nvidia-alphabet-apple-und-microsoft–in-mrd-us-dollar-%252A/?lid=mivzpcp8b92v
Wie entwickelt sich der Cloud-Markt?
In den vergangenen Jahren ist der Markt für Cloud-Infrastrukturdienste stark gewachsen, da immer mehr IT-Services in die Cloud verlagert wurden. Laut Synergy Research stiegen die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr um 90 Milliarden US-Dollar auf 419 Milliarden US-Dollar – ein fast neunfacher Anstieg seit 2017 [1]. Und nachdem sich das Marktwachstum im Jahr 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt hatte, führte der Aufstieg generativer KI und der damit verbundene Bedarf an Cloud-Computing zu einer erneuten Beschleunigung des Wachstums – was angesichts der Marktgröße bemerkenswert ist. 2025 wuchs der globale Cloud-Markt um 27 Prozent und damit so stark wie zuletzt 2022. Im ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das Wachstum weiter auf 35 Prozent und bringt den Markt auf Kurs, in diesem Jahr die Marke von 500 Milliarden US-Dollar zu überschreiten.
»Der Markt ist inzwischen fünfzehnmal so groß wie vor einem Jahrzehnt und wächst weiterhin mit 35 Prozent pro Jahr. Das Erreichen einer annualisierten Umsatz-Run-Rate von einer halben Billion US-Dollar unterstreicht den weitreichenden Einfluss von Cloud-Computing und KI auf die IT-Landschaft«, sagte John Dinsdale, Chefanalyst bei der Synergy Research Group, in einer Pressemitteilung. »Unsere Prognosen deuten auch in den kommenden Jahren auf ein anhaltend starkes Wachstum hin, wobei KI weiterhin die Nutzung antreibt, neue Anwendungsfälle erschließt und die Umsätze der Cloud-Anbieter steigert.«
Gleichzeitig investieren die sogenannten Hyperscaler, also führende Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google, auch hunderte von Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren. Allein die drei genannten Unternehmen planen in diesem Jahr fast 600 Milliarden US-Dollar zu investieren. Davon profitiert wiederum Nvidia, der größte Anbieter der Chips, die die KI-Rechenzentren antreiben. Im vergangenen Quartal sorgten Hyperscaler für rund die Hälfte von Nvidias Umsatz im Datacenter-Segment. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35020/weltweiter-umsatz-mit-cloud-infrastrukturdiensten/?lid=hjv654vnxelr
[1] https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-annual-revenue-run-rate-topped-half-a-trillion-dollars-in-q1-as-growth-surge-continues/
Wer dominiert den Cloud-Markt?
Der langjährige Marktführer Amazon Web Services (AWS) war auch im ersten Quartal 2026 die klare Nummer 1 im stetig wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur. Laut Schätzungen der Synergy Research Group kommt AWS auf einen Marktanteil von rund 28 Prozent [1]. Dahinter folgen die Microsoft-Plattform Azure mit 21 Prozent und Google Cloud mit 14 Prozent. Zusammen kommen die »Big 3« auf mehr als 60 Prozent des durch den KI-Boom zusätzlich befeuerten Cloud-Marktes, während der Rest der Konkurrenz lediglich im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Insgesamt sind sind die weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur-Dienste von Januar bis März gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 129 Milliarden US-Dollar gestiegen und es ist davon auszugehen, dass der Jahresumsatz 2026 erstmals die 500-Milliarden-Marke knacken wird.
Für Amazon hat sich AWS seit seinem Start im Jahr 2006 schrittweise zur unternehmensinternen Cashcow entwickelt. So trägt das Cloud-Geschäft einen überproportional großen Anteil (zuletzt rund 60 Prozent) zum operativen Gewinn Amazons bei und ermöglicht damit die vielen Investitionen in das Kerngeschäft, die ohne AWS deutlich schwieriger finanzierbar wären. Somit ist das boomende Cloud-Geschäft mit seiner hohen Gewinnmarge das perfekte Gegenstück zu Amazons niedrigmargigem E-Commerce-Business. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35037/weltweiter-marktanteil-von-cloud-infrastruktur-dienstleistern/
[1] https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-annual-revenue-run-rate-topped-half-a-trillion-dollars-in-q1-as-growth-surge-continues/
217 Artikel zu „KI nvidia“
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TechTalk: Mit unserer Nvidia-zertifizierten KI-Lösung lässt sich ChatGPT im eigenen Rechenzentrum nutzen
Gemeinsam mit Nvidia hat Cloudian eine KI-Plattform vorgestellt, die eine im eigenen Rechenzentrum gehostete KI-Umgebung ermöglichen soll. Was der Anteil seitens Cloudian dabei ist, wen diese Lösung adressiert und warum in diesem Kontext eine Nvidia-Lizenzierung wichtig ist, darüber haben wir mit Carsten Graf auf dem CloudFest 2026 sprechen dürfen.
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
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Warum die Kosten der KI‑Nutzung steigen – und welche Rolle Tokens dabei spielen
Die wirtschaftliche Nutzung von KI erlebt 2026 eine Phase massiver Kostensteigerungen. Unternehmen, die KI ursprünglich als Effizienztreiber eingeführt haben, sehen sich nun mit Ausgaben konfrontiert, die in vielen Fällen die Personalkosten übersteigen. Ein zentraler Mechanismus hinter dieser Entwicklung ist das tokenbasierte Abrechnungsmodell moderner Sprachmodelle. Die Analyse zeigt: Die Kombination aus wachsendem Verbrauch, komplexeren Workflows und…
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Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Ohne Modernisierung und Workflow-Integration bleibt der Mehrwert von KI begrenzt
KI liefert überwiegend Effizienz – nicht Wachstum: Obwohl KI in vielen Unternehmen produktiv eingesetzt wird, bleibt der messbare Beitrag zu neuen Umsatzquellen und zum ROI bislang gering. Der Fokus liegt klar auf Produktivität und operativer Effizienz. Fehlende Workflow‑Integration begrenzt den Business Impact: KI wird häufig als isoliertes Tool genutzt statt fest in End‑to‑End‑Prozesse eingebettet.…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle
Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.
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Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur: Modelloffene Ansätze für regulierte Umgebungen
Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Organisationen – insbesondere in Europa – vor der Herausforderung, Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und technologische Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach innovativen KI-Anwendungen zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund rücken modelloffene Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen verstärkt in den Fokus. Ein aktuelles…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
KI ohne Kopfschmerzen – DSGVO-konforme KI-Lösungen für Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung
Vier Deployment-Varianten in digital souveränen Rechenzentren. Volle Kostenkontrolle dank Fixpreisen oder Abrechnung nach Token. Ideal für Channel sowie Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen. Fachverfahren der Öffentlichen Verwaltung mit KI-Funktionen aufwerten. Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT), Spezialist für Cloud-Infrastrukturen- und -Services, erweitert ihr Cloud-Portfolio um vier souveräne und datenschutzkonforme KI-Lösungen: Ein…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Studie zeigt Abhängigkeit deutscher Unternehmen von globalen KI-Anbietern
Nur 57 % der deutschen Unternehmen haben eine Exit-Strategie, falls ihr primärer KI-Anbieter den Zugang einschränkt. Gleichzeitig sagen 37 % dieser Unternehmen, dass ein Wechsel moderate bis erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftskontinuität hätte. 46 % haben nur teilweise Einblick, wo ihre Daten gespeichert, verarbeitet und potenziell zugänglich sind. Nur 30 % verfügen über eine ausgeprägte…
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Supermicro präsentiert DCBBS mit den neuen NVIDIA Vera Rubin NVL72-, HGX Rubin NVL8- und Vera-CPU-Systemen
Die Systeme wurden entwickelt, um die Markteinführungszeit für Kunden zu verkürzen. Die NVIDIA-Vera-Rubin-NVL72- und NVIDIA-HGX-Rubin-NVL8-Systeme von Supermicro basieren auf dem DCBBS-Flüssigkeitskühlungssystem. Sie zielen darauf ab, im Vergleich zu NVIDIA-Blackwell-Lösungen einen bis zu zehnmal höheren Durchsatz pro Watt bei nur einem Zehntel der Kosten zu erzielen. Das 2U-HGX-Rubin-NVL8-System von Supermicro ist die flexibelste Plattform, die…
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Vertiv stattet NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factories mit konvergenter physischer Infrastruktur aus
Simulationsfähige Modelle für Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur beschleunigen die Bereitstellung und minimieren Ausführungsrisiken. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt die Weiterentwicklung konvergierter physischer Infrastrukturdesigns für das Referenzdesign der NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory und den NVIDIA Omniverse DSX Blueprint vor. Da KI-Fabriken hinsichtlich Dichte, Komplexität und Strombedarf immer größer werden, stehen Betreiber unter…
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Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
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Von sechs Stunden auf 60 Minuten: KI-Agent beschleunigt Analysearbeit
Daten zentral befragen: Eine Frage im Chat statt Suche in verstreuten Datensilos. Agenten erstellen automatische Analysen und Grafiken in Sekundenschnelle. Souveräne Infrastruktur bietet volle KI-Power und höchste Datensicherheit. Unternehmen horten enorme Datenmengen, doch ihr Potenzial bleibt oft ungenutzt. Informationen liegen in dutzenden Datenbanken und Anwendungen in unterschiedlichen Formaten vor. Studien von McKinsey und dem…
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Server auf Tauchstation: Immersion Cooling für High-Density-Rechenzentren und KI-Workloads
Moderne Rechenzentren benötigen effiziente Lösungen, um die Abwärme von KI-Clustern sicher abzuführen. Heiko Ebermann von Vertiv erklärt im Gespräch, wie Immersion Cooling als Plattformansatz zur Skalierbarkeit der digitalen Infrastruktur beiträgt. Dabei wird deutlich, dass die technische Umsetzung weit über das bloße Eintauchen der Hardware hinausgeht. Heiko Ebermann, Global Offering Manager Liquid Cooling, Vertiv.…
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Supermicro kündigt Unterstützung für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8 Systeme an
Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt in Zusammenarbeit mit NVIDIA den Ausbau seiner Fertigungs- und Flüssigkeitskühlungskapazitäten an, um frühzeitige Bereitstellungen von Rechenzentrumsplattformen im großen Maßstab zu ermöglichen, die für die neu vorgestellten NVIDIA Vera-Rubin- und Rubin-Plattformen optimiert sind. Dank der beschleunigten Entwicklung und der Zusammenarbeit mit NVIDIA ist Supermicro…
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Lock-in 2.0: Warum sich die Cloud-Fehler bei KI nicht wiederholen dürfen
Im vergangenen Jahr wurde viel über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und digitaler Souveränität geredet. Jetzt müssen Taten folgen. Denn während KI zunehmend in kritische Geschäftsprozesse integriert wird, läuft Europa Gefahr, noch tiefer in die Abhängigkeit von großen US-Anbietern zu rutschen. 2026 wird es entscheidend sein, die richtigen Weichen zu stellen. Es braucht von Anfang…
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Digitale Souveränität, Sicherheit, KI: Wie sich Europas IT-Strategien neu ausrichten
Unternehmen in Europa stehen vor einem Dilemma: Entweder sie halten am Status quo fest und riskieren eine folgenschwere Abhängigkeit von einzelnen Anbietern – oder sie akzeptieren die tiefgreifenden technologischen Veränderungen und machen ihre IT wirklich zukunftsfähig. Das Festhalten an proprietären Single‑Vendor‑Lösungen ist längst nicht mehr nur eine Frage der Technologie. Es ist ein finanzielles Risiko und kann zur Bedrohung für das…
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Wettlauf der Open-Source-KI-Modelle
TNG Technology Consulting als weltweiter Schlüsselspieler für Open-Source-KI-Modelle gelistet. Mit über einer Billion verarbeiteten Tokens gehört das deutsche KI-Unternehmen TNG Technology Consulting zu den zehn bedeutendsten Modellautoren von Open-Source Large Language Modellen (LLMs) auf der weltweiten KI-Plattform OpenRouter. In der von Andreessen Horowitz ermittelten Top-10-Liste ist TNG mit dem achten Platz der einzige deutsche…
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Wie viele Menschen profitieren von KI-Tools?
Rund ein Viertel der für die Statista Consumer Insights befragten Deutschen profitieren im Alltag von Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren (wie zum Beispiel ChatGPT). Damit liegt die Bundesrepublik im Ländervergleich im unteren Mittelfeld. In Indien hat jeder zweite Befragte angegeben, von KI-Tools zu profitieren, in China und Südkorea sind es immerhin noch mehr als…
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6G und KI: Und Telekommunikation wird wieder spannend
Beim diesjährigen Brooklyn 6G Summit wurde deutlich: Die nächste Mobilfunkgeneration wird nicht einfach schneller. Sie wird intelligenter. Nokia zeichnete das Bild einer Zukunft, in der 6G und künstliche Intelligenz keine getrennten Welten sind, sondern ein gemeinsames System bilden [1]. Die Branche spricht inzwischen von »AI-native networks«: Netzen, die nicht nur Daten übertragen, sondern selbst aktiv…