Er war so groß wie ein Schrank, wog 13 Tonnen und hatte einen Preis von etwa 1,25 – 1,5 Millionen Dollar. Dies sind einige der interessantesten Fakten über UNIVAC I, den ersten kommerziellen Computer der Geschichte, der am 31. März 1951, also vor genau 70 Jahren, an das United States Census Bureau ausgeliefert wurde. Eine Revolution, die bis heute anhält, angetrieben von der Pandemie: Laut Financial Times stieg der PC-Absatz im Jahr 2020 um fast 5 % mit 275 Millionen verkauften Einheiten, dem höchsten Wert der letzten 10 Jahre.

Am 31. März 1951, also vor genau 70 Jahren, lieferten die Ingenieure J. Presper Eckert und John Mauchly dem United States Census Bureau den ersten kommerziellen Computer der Welt, der UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) genannt wurde, um den so genannten Babyboom zu überwachen: den erheblichen Bevölkerungszuwachs, der in den frühen 1950er Jahren in Amerika stattfand. Er wurde am darauffolgenden 14. Juni in Betrieb genommen, und 46 Einheiten wurden an einige Unternehmen und die US-Regierung verkauft: Neben dem US-Volkszählungsbüro wurde der UNIVAC I von General Electric erworben, einem privaten Unternehmen, das ihn in seiner Haushaltsgerätefabrik in Louisville für die Verwaltung der Lohnlisten des Unternehmens und das Inventar-Kontrollsystem der Lagerhäuser einsetzte. Was ist das Außergewöhnliche an dieser Erfindung? Man könnte an ihren Verkaufspreis denken, der zwischen 1,25 und 1,5 Millionen Dollar lag, oder an die Tatsache, dass sie die Größe eines großen Schrankes mit einem Gesamtgewicht von 13 Tonnen hatte. Die eigentliche Neuheit liegt jedoch darin, dass ein Computer zum ersten Mal in der Geschichte zur Datenverarbeitung eingesetzt wurde und nicht nur für komplexe Gleichungen und Berechnungen, was bis zu diesem Zeitpunkt seine Hauptfunktion war. Auch der Begriff »automatisch« wurde zum ersten Mal verwendet: Alle Daten, sowohl Zahlen als auch Buchstaben, wurden von einem Metallbandlaufwerk gespeichert und gelesen, ohne dass Programme manuell eingegeben werden mussten. Ein völlig innovatives und visionäres Werkzeug, das die New York Times als »ein 2,43 m großes mathematisches Genie« bezeichnete, das in der Lage war, einen Durchschnittsbürger anhand von Geschlecht, Familienstand, Bildung, Wohnort und anderen Informationen in einer Sechstelsekunde zu erfassen und zu klassifizieren

Doch was hat sich in 70 Jahren im kommerziellen Datenmanagement verändert? Man könnte sagen, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein Computer die Entwicklung dessen vorweggenommen hat, was den Namen »Datenintegration« tragen sollte. Das ist ein komplexer Prozess der Assimilation, Abbildung, Bewegung und Transformation von Daten, der notwendig ist, um deren Verarbeitung und Betrieb zu erreichen. Heute hat die Digitalisierung zu einem exponentiellen Wachstum der Datenmenge geführt, die Unternehmen effektiv und schnell verwalten müssen. Wir sind von einem riesigen Computer zu Software übergegangen, die Daten intuitiv, dynamisch und sicher verwalten kann. Eine davon ist die von Primeur, einem europäischen multinationalen Unternehmen, das auf Datenintegration spezialisiert ist und seit über 30 Jahren solche Tools an nationale und internationale Unternehmen liefert. »In 70 Jahren hat die Technologie einen weiten Weg zurückgelegt. UNIVAC I war sicherlich der Vorläufer einer Bewegung, die heute grundlegend ist, um die Operationen großer Unternehmen im öffentlichen und privaten Sektor zu verwalten – sagt Stefano Musso, CEO von Primeur – ein besseres Datenmanagement bedeutet eine Steigerung der Produktivität, der Time-to-Market und des Gesamtservices eines Unternehmens, sowie präzisere und schnellere Entscheidungen auf der Ebene der Unternehmensführung«.

Trotz der Schwierigkeiten, auf die die beiden Wissenschaftler bei der Konstruktion des UNIVAC I stießen, brachte ihnen diese Arbeit große Zufriedenheit und führte dazu, dass sie einige Rekorde brachen. Am 4. November 1952 war ein Computer in der Lage, zum ersten Mal in der Geschichte den Sieg von Dwight D. Eisenhower bei den Präsidentschaftswahlen mit einer Fehlerquote von 1 % vorherzusagen. Von diesem Moment an wurden sich die Amerikaner der technologischen Bedeutung dieser Maschine wirklich bewusst, so sehr, dass UNIVAC I zum gebräuchlichsten Wort für Computer wurde. UNIVAC I war nicht die einzige Aufgabe für die Wissenschaftler Presper Eckert und John Mauchly: Einige Jahre zuvor, genau 1946, hatten sie ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, den ersten elektronischen Universalrechner der Geschichte, entworfen. Das Projekt wurde den beiden Wissenschaftlern vom Ordnance Department der US-Armee anvertraut, welches ein Werkzeug benötigte, das die Probleme bei der Berechnung der ballistischen Kurven von Artilleriegranaten lösen konnte. Im Gegensatz zum UNIVAC nahm dieser erste Computer eine Fläche von 180 Quadratmetern ein und wog etwa 30 Tonnen. Zusätzlich zu seiner beachtlichen Größe verbrauchte der ENIAC bis zu 150 Kilowatt Strom. Genau aus diesem Grund verursachte er bei seiner ersten Inbetriebnahme einen allgemeinen Stromausfall im westlichen Stadtteil von Philadelphia. Es ist kein Zufall, dass sich das englische Wort »brainiac«, also Gehirn, vom ersten elektronischen Computer ENIAC ableitet.

Von einem Preis von 1 Million Dollar und einem Gewicht von 13 Tonnen haben Computer ihren Weg in jedes Haus und Büro weltweit gefunden und die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, revolutioniert. Im letzten Jahr hat die Pandemie die PC-Verkäufe deutlich angekurbelt und weltweit das beste Wachstum des letzten Jahrzehnts verzeichnet. Wie die Financial Times berichtet, wurden laut einer Studie von Gartner im letzten Quartal 2020 weltweit 79,4 Millionen Personal Computer ausgeliefert, was einem Anstieg von 10,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während es ein jährliches Wachstum von 4,8 % im Vergleich zu 2019 gab, mit 275 Millionen verkauften Einheiten, dem höchsten Wert, der seit 2010 verzeichnet wurde. Stattdessen verzeichnete das Forschungsunternehmen IDC 303 Millionen ausgelieferte Einheiten mit einem Wachstum von 13,1 % im Jahr 2020, während Canalys sagte, dass die Auslieferungen im letzten Jahr um 11 % wuchsen und 297 Millionen Einheiten erreichten.

Abschließend sind hier 10 interessante Fakten über den UNIVAC, den ersten kommerziellen Computer der Geschichte:

J. Presper Eckert und John Mauchly landeten am Rande des Bankrotts. Die Finanzierung durch das Census Bureau betrug nur 400.000 Dollar, während sich die Gesamtkosten für die Entwicklung und den Bau der UNIVAC I auf fast 1 Million Dollar beliefen.

Der Verkaufspreis des ersten kommerziellen Computers lag bei 1,25 – 1,5 Millionen Dollar.

Das United States Census Bureau setzte ihn erstmals ein, um den so genannten Baby-Boom zu überwachen, den erheblichen Bevölkerungszuwachs, der in den 1950er Jahren in Amerika stattfand.

General Electric war das erste private Unternehmen, das den UNIVAC I für die Lohnbuchhaltung und das Inventarverwaltungssystem der Lagerhäuser der Gerätefabrik einsetzte.

Er war der erste Computer in der Geschichte, der den Sieg bei einer Präsidentschaftswahl vorhersagte. Am 4. November 1952 vergab er den Sieg an Präsident Dwight D. Eisenhower mit einer Fehlerquote von 1%.

Der UNIVAC I war der erste Computer in der Geschichte, der für die Datenverarbeitung eingesetzt wurde und sowohl Zahlen als auch Buchstaben automatisch speichern konnte.

Er bestand aus 5200 Vakuumröhren, die alle in den Prozessor eingebaut waren.

Er wog 13 Tonnen, verbrauchte 125 kW und lief mit einer Geschwindigkeit von 2,25 MHz.

Er konnte 455 Multiplikationen pro Sekunde durchführen und bis zu 1000 Strings in seinem Quecksilberspeicher speichern.

Jedes Speicherelement konnte zwei Anweisungen, eine 11-stellige Zahl plus Vorzeichen oder 12 alphabetische Zeichen enthalten.

