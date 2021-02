Wie Rechenzentren helfen, eine nachhaltige IT-Infrastruktur zu schaffen – Auf dem Weg zur grünen Digitalisierung

Nachhaltigkeit blieb auch im von der Covid-19-Pandemie geprägten Jahr 2020 ein zentrales Thema in der digitalen Wirtschaft, gilt es doch weiterhin, die globale Klimakrise effektiv einzudämmen. Im Zuge der Pandemie beschleunigt sich die ­Digitalisierung zunehmend. Gleichzeitig setzen viele Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsstrategien ambitionierte Ziele, die sich auch im Handeln von Rechenzentrumsbetreibern widerspiegeln.

Rechenzentren kommt bei der klimafreundlichen Transformation von Unternehmen eine Schlüsselrolle zu, da sie die zugrundeliegende IT-Infrastruktur bereitstellen, um sich zu vernetzen, in die Cloud zu migrieren und ihre Prozesse und Dienstleistungen zu digitalisieren. Bereits in den vergangenen Jahren manifestierten sich in der Branche Bemühungen, den Betrieb von Rechenzentren möglichst effizient zu gestalten. 2021 wird in diesem Kontext ein wichtiges Jahr, in dem der nachhaltige Betrieb sowie auch die nachhaltige Konstruktion von Rechenzentren weiter in den Fokus rücken und neue Trends offenbaren.

Führende Rechenzentren setzen daher auf Innovationen in Schlüsselbereichen, um kontinuierliche Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Im Rechenzentrum der Zukunft geht es nicht nur um Hochverfügbarkeit und Sicherheit, sondern auch um Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit. Mehr denn je wollen Unternehmen digitale Infrastruktur und Dienstleistungen von nachhaltigen Anbietern beziehen. Laut einem aktuellen Paper von IDC geben 24 % der deutschen IT-Entscheider an, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines IT-Anbieters ist. Für 48 % ist es ein klares Plus [1].

Effizienz maximieren. Trotz der Expansion der digitalen Wirtschaft haben die Investitionen der Rechenzentrumsbranche in Energieeffizienzmaßnahmen dazu beigetragen, einen Anstieg des Ressourcenverbrauchs zu vermeiden. Im Jahr 2018 entfiel auf Rechenzentren etwa ein Prozent des gesamten weltweiten Stromverbrauchs – der gleiche Anteil wie im Jahr 2010, obwohl sich die Rechenleistung zwischen 2010 und 2018 mehr als verfünffacht hat [2].

Da sich immer mehr Workloads an den Netzwerkrand verlagern, müssen Ressourcen in Zukunft noch besser genutzt werden, um die Effizienz von Rechenzentren weiter zu steigern. Laut IDC gibt es drei Schlüsselaktivitäten, um die betriebliche Effizienz zu verbessern: den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Ressourcenmanagement-Tools, die Unterstützung der Smart-Grid-Integration durch Messungen und Prognosen und eine optimierte Auslastung der Rechenzentren [3].

Mithilfe von maschinellem Lernen kann erhebliches Potenzial zur Optimierung der Energieeffizienz identifiziert werden. In Deutschland kooperiert Equinix etwa mit dem Energy-Intelligence-Start-up etalytics, das KI und datenbasierte Lösungen einsetzt, um weiteres Effizienzpotenzial in den Kühlprozessen zu identifizieren.

Prinzipien der Circular Economy. Alle Rechenzentrumsbetreiber stehen vor der gleichen Herausforderung: die Gestaltung und der Betrieb der Anlagen mit weniger Umweltbelastung und gleichzeitiger Gewährleistung von Performance und Zuverlässigkeit. Ein durchdachtes Design kann die treibhausgasintensiveren Komponenten der Konstruktion unter Verwendung nachhaltiger Materialien und Prozesse minimieren. Rechenzentren können zudem so konstruiert werden, dass recycelte Stoffe im Betrieb verwendet werden.

IDC nennt zwei Hauptansätze, die Rechenzentren verfolgen können, um negative Auswirkungen zu reduzieren: die Anwendung der Prinzipien der Circular Economy für das Recycling von Abwärme und Wasser und die Verwendung nachhaltiger Baumaterialien und Prozesse, um gebundenes CO² zu reduzieren.

Der Ansatz der Circular Economy basiert auf den Prinzipien der Abfallreduzierung und der kontinuierlichen Nutzung von Ressourcen, wodurch Ressourcenbedarf und Emissionswerte minimiert werden. Zunehmend werden in Rechenzentren Strategien dieser Kreislaufwirtschaft in Bau und Betrieb integriert, um die Klimaauswirkungen zu reduzieren. Rechenzentrumsstandorte sollten so konzipiert werden, dass sie die lokalen Umweltbedingungen nutzen und den lokalen Gemeinden sogenannte »Co-Benefits« anbieten. Dazu gehören das Auffangen von Regenwasser zur Reduzierung des Wasserverbrauchs, begrünte Fassaden und Dächer oder das Einspeisen von Abwärme in das örtliche Netz.

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien. Der Einsatz erneuerbarer Energien im Betrieb von Rechenzentren ist eine wichtige Voraussetzung für Klimaneutralität. Gerade in diesem Bereich ist die Zusammenarbeit zwischen Energieversorgern, politischen Entscheidungsträgern und Betreibern zentral.

IDC definiert hier drei Aktivitäten, um die Abhängigkeit von erneuerbaren und sauberen Energiequellen zu erhöhen: die gesteigerte Nutzung von erneuerbaren Energien, die optimierte Anpassung von Workloads an das Angebot an erneuerbarer Energie und die verstärkte Nutzung von Brennstoffzellen als Reserve.

In einer aktuellen Studie hat eco herausgefunden, dass nur 30 Prozent der Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen [4]. Im Fall von Equinix garantiert ein Grünstromzertifikat mit dem lokalen Anbieter Mainova, dass seit 2014 100 % Ökostrom für den deutschen Betrieb verwendet wird.

Mehr als 20 europäische Cloud- und Rechenzentrumsanbieter inklusive Equinix haben im Januar den »Climate Neutral Data Centre Operator Pact« ins Leben gerufen: Eine erstmalige Selbstregulierungsinitiative der Branche, die das Ziel bestärkt, bis 2030 klimaneutral zu werden [5]. Mit weiteren Schritten zur Maximierung der Energieeffizienz, der Nutzung von Prinzipien der Circular Economy und der Umstellung auf grüne Stromquellen können Rechenzentrumsbetreiber dieses Ziel erreichen und einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Digitalisierung leisten.

Jens-Peter Feidner,

Managing Director,

Deutschland,

Equinix

