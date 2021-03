PDF-Datei für Konverter und Transformatoren online

Heutzutage fühlen sich Menschen sicherer, wenn sie PDF-Dateien anstelle anderer Formate freigeben. Zu den zukünftigen Trends im Zusammenhang mit der Dokumentenverarbeitung gehören die Sicherheit der Dateien, die einfache Handhabung, die Diversifizierung und die hohe Qualität, die Sie im PDF-Format beibehalten können. Es besteht kein Zweifel, dass PDF-Dateien für moderne Geschäfte wichtig sind, aber gleichzeitig müssen Sie wissen, dass dieses Format auch einige Einschränkungen aufweist. Das PDF-Format hat viele Vorteile gegenüber anderen Formaten, aber es gibt bestimmte Fälle, in denen Sie PDF-Dateien konvertieren und in andere Formate umwandeln müssen.

Anzeige

In diesem Beitrag möchten wir Sie nicht über die verschiedenen Gründe informieren, aus denen Sie PDF in andere Formate konvertieren müssen, aber wir möchten Sie sicherlich über einige der besten Online-Tools informieren, die Ihnen bei dieser Konvertierung und Transformation helfen können.

Die besten PDF-Konverter und Transformatoren im Jahr 2021!

Es gibt viele Online-PDF-Konvertierungsplattformen im Web, aber nicht alle sind funktionsfähig. Aus diesem Grund haben wir die Online-Tools mit futuristischen Eigenschaften und Merkmalen ausgewählt und in diesem Abschnitt aufgelistet.

PDF to Word von SearchEngineReports

Das PDF to Word Converter-Tool von searchenginereports.net ist eines der besten Online-Tools, mit denen Sie das Format von PDF-Dateien in weniger als fünf Sekunden in Word ändern können. Dies ist ein online-basiertes Programm, das auf allen Arten von Geräten und Betriebssystemen verwendet werden kann. Sie müssen die Website in Ihrem Browser öffnen und in den PDF-Tools navigieren. In dieser Kategorie finden Sie unzählige PDF-Konvertierungstools. Das Tool zur Konvertierung von PDF in Word kann Ihnen bei der Umwandlung der Dateien in bearbeitbaren Text leicht helfen.

PDF-Element

Das PDF-Element ist ein vielseitiger Website-Service, mit dem Sie mehrere Konvertierungs- und Transformationstools bereitstellen können. Mit dieser Website können Sie alle Ihre Anforderungen erfüllen. Im PDF-Element finden Sie kostenlose PDF-Lese-, Konvertierungs-, Bearbeitungs-, Zusammenführungs-, Aufteilungs-, Sperr- und sogar Komprimierungsdienste. Diese Website bietet auch die OCR-Funktion, mit der Sie gescanntes PDF in Wort / Text konvertieren können. Dieses Tool kann kostenlos online verwendet werden, jedoch mit einigen Einschränkungen. Wenn Sie die vollständigen Services des Tools nutzen möchten, können Sie es problemlos zusammen mit dem kostenpflichtigen Paket einbinden.

Nuance Power PDF Converter

Eine weitere PDF-Konvertierungsplattform ist das Elektrowerkzeug von Nuance. Mit diesem Software-Tool können Sie PDF-Dateien in Word, Excel, Nur-Text, Rich-Text und PPT konvertieren. Sie können nicht nur PDF-Dateien in andere Formate konvertieren, sondern auch alle Office-Formate in PDF konvertieren. Sie müssen auch wissen, dass Sie die PDF-Dateien mit diesem PDF-Konverter-Tool problemlos bearbeiten können. Das Erstaunlichste an dieser pdf-relevanten Website ist, dass sie die beste Text-zu-Sprache-Funktion bietet. Mit dieser Funktion können Sie Sprachnotizen aus den Dateien erstellen, die Sie eingegeben haben.

PDF Converter pro

Dieses Tool gehört auch zu Wondershare. Dieses Online-Tool verfügt außerdem über eine endlose Anzahl von Funktionen, die es zu einer der beliebtesten Optionen machen. Sie können problemlos PDF-Dateien erstellen und diese in Word, Bildformate, Ppt, HTML und sogar RTF konvertieren. Mit diesem Tool können Sie eine vollständige Konvertierung durchführen oder damit auch eine teilweise Konvertierung durchführen. Dieses Tool hat auch Berühmtheit erlangt, weil es einen vollständigen Stapel von PDF-Dateien in mehrere Formate konvertieren kann und umgekehrt. Sie können die kostenlose Version genießen, jedoch mit einigen Einschränkungen. Wenn Sie ein persönliches lizenziertes Konto erhalten möchten, können Sie es problemlos für etwa 80 US-Dollar erwerben.

PDF Konverter von smallseotools!

Smallseotools ist eine unglaublich berühmte Plattform. Auf der Website der Website sind unzählige pdf-relevante Tools aufgeführt. Wenn Sie eine PDF-Datei lesen, konvertieren, unterbrechen, zusammenführen oder sogar komprimieren möchten, können Sie Hilfe von dieser Website erhalten. Eines der am häufigsten verwendeten und beliebtesten PDF-Tools auf dieser Website ist PDF to Word. Das PDF-zu-Wort-Konverter-Tool kann kostenlos verwendet werden und es gibt keine Einschränkungen bei seiner Verwendung. Sie können problemlos Hunderte von Dateien ohne Kosten, Anmeldungen oder Einschränkungen konvertieren. Dieses Online-Tool kann auf allen Arten von Geräten und Betriebssystemen verwendet werden.

Adobe Acrobat

Adobe ist eine äußerst beliebte Plattform. Der Hauptgrund für die Beliebtheit dieses Tools ist, dass genau diese Plattform das PDF-Format eingeführt hat. Auf der Benutzeroberfläche von Adobe finden Sie unzählige Tools. Zu den wichtigsten Diensten dieser Plattform gehören:

PDF-Erstellungstools

PDF-Bearbeitungstools

PDF-Tool

exportieren PDF-Kommentartool

PDF-Organizer

PDF-Kompressor

PDF-Konverter

PDF-Signatur-Tool

Tool

kombinieren Tool

Es gibt dort viele weitere Online-PDF-Tools, die heutzutage im Trend liegen. Aber für den Moment empfehlen wir euch, die oben aufgeführten auszuprobieren, da sie in ihrer Arbeit zuverlässig sind. Sie können sie verwenden, um die PDF-Dateien zu konvertieren / zu transformieren, ohne ihre ursprüngliche Qualität und ihr Format zu beeinträchtigen!

1010 Artikel zu „PDF Format“

NEWS | DIGITALISIERUNG | EFFIZIENZ | SERVICES Medizininformatik-Initiative erhält grünes Licht für bundesweite Patienteneinwilligung Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder stimmt einheitlichem Mustertext für die Einwilligung zur Forschung mit pseudonymisierten Patientendaten zu – Meilenstein für den Forschungsstandort Deutschland Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat am 15. April ihr Einverständnis zu einem bundesweit einheitlichen Mustertext für die Patienteneinwilligung gegeben. Auf diesen hatten sich alle an… Weiterlesen →