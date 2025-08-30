Erfolgsfaktoren für Platform Engineering – Der Mensch im Mittelpunkt

Zu viele Platform-Engineering-Initiativen scheitern daran, dass der Fokus stärker auf die Technologie gelegt wird als auf die Menschen, die sie entwickeln oder nutzen sollen.

Teams verlieren sich in goldenen Pfaden, Portalen und Terraform-Modulen, während sie die chaotische, aber entscheidende Arbeit mit Menschen vernachlässigen, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Entwicklerinnen und Entwickler übernehmen Plattformen nicht, weil sie technisch clever sind, sondern weil sie hilfreich, einfach und verlässlich sind.

Alltägliche Probleme lösen. Am Anfang steht die fatale Annahme: »Wenn wir es bauen, werden sie schon kommen.« Doch Entwicklerinnen und Entwickler sind zeitlich sehr eingespannt, überlastet mit Tools und ständig unter Druck, Ergebnisse zu liefern. Eine Plattform muss die alltäglichen Probleme lösen, die unnötig Zeit kosten und kognitive Belastung erzeugen. Das Ziel ist einfach: Der richtige Weg muss der einfachste sein.

Müheloses Onboarding. Hat man einmal Aufmerksamkeit gewonnen, beginnt der nächste Kampf: sie aufrechtzuerhalten. Der erste Eindruck zählt, besonders, wenn Entwickler gestresst, skeptisch und mit Optionen überhäuft sind. Wenn die erste Interaktion mit einer Plattform holprig, verwirrend oder irrelevant ist, hat man sie schon verloren. Wie das Auspacken eines neuen Produkts sollte das Onboarding simpel, nutzerzentriert, reibungslos und verlässlich sein. Neue Nutzende sollen sofort spüren: Diese Plattform macht einfache Aufgaben mühelos und komplexe Aufgaben überhaupt erst möglich.

Entwickler als Kunden betrachten. Eine funktionierende Plattform braucht dabei auch Feedbackschleifen. Effektive Plattform-Teams sprechen mit Nutzenden. Sie verfolgen Nutzungsmetriken und priorisieren zudem Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit und Developer Experience. Plattform-Teams sollten sich hierbei als Dienstleister begreifen und Entwickler dementsprechend als ihre Kunden betrachten. Interne Kunden erwarten denselben Qualitätsstandard wie bei externen Tools. Wird dieser jedoch nicht erfüllt, schauen sie sich schnell anderweitig um.

Fazit. Schlussendlich ist eine Plattform nicht dann erfolgreich, wenn sie technisch fertiggestellt ist, sondern wenn Entwickler sich aktiv dafür entscheiden, sie zu nutzen, weil sie ihnen hilft, schneller und mit weniger Frust zu arbeiten. Wer ernsthaft eine Plattform bauen möchte, die Entwickler wirklich nutzen wollen, fängt am besten hier an.

Online weiterlesen Eine Artikelserie von Bryan Ross zu den verschiedenen Aspekten eines erfolgreichen Plattformaufbaus finden Sie hier auf ap-verlag.de: Part 1: https://ap-verlag.de/entwicklungspotenziale-mit-effektiven-plattformteams-freisetzen/97826/ Part 2: https://ap-verlag.de/einen-kommunikationsrahmen-fuer-die-plattformentwicklung-schaffen/97832/ Part 3: https://ap-verlag.de/warum-das-onboarding-ueber-den-erfolg-ihrer-plattform-entscheidet/97835/

Bryan Ross,

Field CTO

bei GitLab

