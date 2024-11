68 Prozent der Unternehmen optimieren Quality Engineering mit Gen AI

KI-Nutzung ist bei Produktivitätssteigerung in der Entwicklung und im Quality Engineering inzwischen fest verankert, so der aktuelle Bericht von OpenText, Capgemini und Sogeti.

OpenText veröffentlicht die 16. Ausgabe des World Quality Report »New Futures in Focus« [1]. Der diesjährige Bericht entstand in Zusammenarbeit mit Capgemini und Sogeti und zeigt signifikante Entwicklungen im Quality Engineering auf. Dabei zeigt sich, dass sich Unternehmen vermehrt auf den Einsatz von KI fokussieren und dass bei Mitarbeitenden in agilen Entwicklungsumgebungen neue Fähigkeiten gefragt sind.

Für den World Quality Report 2024 wurden Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt, um aktuelle Trends im Softwareengineering und Best Practices von Entwicklern zu erfassen. Seitdem ein Code nicht mehr nur von Menschen geschrieben, sondern auch durch KI-generiert werden kann, haben sich die Anforderungen an Qualitätskontrolle merklich gewandelt. Angefangen bei der Menge an Code und Testskripten, die generiert werden müssen, bis zum durchgängigen Test von Abläufen in der Software – die erforderliche Neudefinition von Qualität verändert den Fokus und die Strategie vieler Entwicklungsteams. Der Report zeigt außerdem die steigende Akzeptanz von Gen AI und ihre Auswirkungen auf die Testautomatisierung. Zusätzlich geht deutlich hervor, wie wichtig die Abstimmung von Qualitätsmetriken und Geschäftsergebnissen ist, um den strategischen Wert des Quality Engineering aufzuzeigen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören:

GenAI ist Top-Trend im Quality Engineering:

Der Bericht zeigt, dass insgesamt 68 Prozent der Unternehmen sich mit Gen AI befassen: Die eine Hälfte dieser nutzt die Technologie bereits aktiv, während die andere Hälfte nach erfolgreichen Pilotimplementierungen Roadmaps entwickelt hat. Am weitesten verbreitet ist der Einsatz von Gen AI in der Testautomatisierung. Hier berichten 72 Prozent der Befragten von schnelleren Automatisierungsprozessen dank der Integration.

Fortbildung bleibt entscheidend:

Obwohl 82 Prozent der Unternehmen angeben, dass sie über spezielle Fortbildungsprogramme für ihre Quality-Engineering-Teams verfügen, überprüfen nur 50 Prozent aktiv die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Der Report betont, wie wichtig eine kontinuierliche Weiterbildung vor allem in Bereichen wie Gen AI, agiler Integration und in Bezug auf funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist.

Automatisierung und Altsysteme sind weiterhin herausfordernd:

Der Report zeigt auch die Herausforderungen auf, denen sich viele Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Testumgebungen stellen müssen. Fehlende ganzheitliche Strategien zur Testautomatisierung und die Abhängigkeit von Altsystemen wurden von 57 Prozent beziehungsweise 64 Prozent der Befragten als Haupthindernis für die Weiterentwicklung von Automatisierungsmaßnahmen genannt.

Nachhaltigkeit und Green-IT-Prioritäten bleiben auf der Strecke:

Obwohl Nachhaltigkeit allgemein als oberste Priorität anerkannt wird, zeigt der Report, dass nur 25 Prozent der Unternehmen die Auswirkungen ihrer gesamten IT-Prozesse auf die Umwelt messen. Die Umwelteinflüsse der Testaktivitäten verfolgen 44 Prozent der Befragten Unternehmen. Außerdem setzen nur 34 Prozent der Befragten effiziente Quality-Engineering-Verfahren ein, die zur Förderung von Nachhaltigkeit beitragen.

»Die Erkenntnisse aus dem diesjährigen World Quality Report untermauern die wachsende Bedeutung von KI und anderen neuen Technologien im Quality Engineering. Sie zeigen aber auch deutlich, dass Unternehmen den strategischen Wert des Quality Engineering erkennen und kommunizieren müssen.«, sagt Muhi Majzoub, EVP und Chief Product Officer bei OpenText. »Während sich die Technologie weiterentwickelt, hilft OpenText Unternehmen dabei, fortschrittliche Software-Lifecycle-Management-Lösungen mit Gen AI zu integrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Quality Engineering an vorderster Front bleibt, um den Geschäftserfolg zu fördern.«

[1] Der World Quality Report ist eine jährlich erscheinende Studie, die sich mit den neusten Trends, Herausforderungen und Perspektiven der Quality Engineering in verschiedenen Branchen befasst und dieses Jahr zum 16. Mal veröffentlicht wurde. Der Report basiert auf umfangreichen Untersuchungen und Umfragen bei Branchenführern und verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis der Softwarequalitätslandschaft zu vermitteln.

Der World Quality Report ist der einzige globale Bericht, der Trends im Bereich Application Quality und Testing analysiert. Er wird seit 2009 jährlich erstellt. Für die diesjährige Ausgabe wurden die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Bereich Quality Engineering und Testing durch die Befragung von mehr als 1.750 Führungskräften in 32 Ländern und 10 Sektoren untersucht. Die Ergebnisse der Expertenbefragung werden durch Kommentare, Beispiele und Best Practices von Führungskräften aus verschiedenen Fortune-500-Unternehmen ergänzt, die an Fachinterviews zu diesen Themen teilgenommen haben.

Der vollständiger Report steht nach Registrierung bereit zum Herunterladen: https://www.opentext.com/en-gb/resources/world-quality-report-2024-25

