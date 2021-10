3 Schritte zum Lackieren von einem Blockhaus

Es ist kaum zu leugnen, dass jedes Blockhaus aus Naturholz ist, egal in welcher Größe und Ausführung, aufgrund seines einzigartigen Holzes seinen ganz eigenen Charme hat. Um diese Einzigartigkeit hervorzuheben und möglichst lange zu erhalten, ist es notwendig, das Holz Ihres Blockhauses ausreichend zu schützen. Aus diesem Grund ist das Streichen eines Blockhauses, ein sehr wichtiger Teil. Ein gestrichenes Blockbohlenhaus sieht nicht nur schöner aus, es schützt auch vor Schäden durch UV-Strahlen und den negativen Auswirkungen von Wasser, und was noch wichtiger ist, ein gestrichenes Blockbohlenhaus schützt das Gebäude vor Fäulnis und Pilzbefall. Heute haben wir Maestro Holzbau, den führenden Blockhaushersteller in Europa, gebeten, über die wesentlichen Schritte beim Lackieren Ihres Blockhauses zu sprechen, damit es viele Jahre lang optimal aussieht.

Richtiges Anstreichen eines Blockhauses

Damit ein Haus ausreichend vor Umwelteinflüssen geschützt ist, sollten wesentliche Tipps beachtet werden, sagen Maestro Holzbau Experten. Die Nichtbeachtung einer dieser Regeln, kann nicht nur ein schlechtes Aussehen des Blockhauses verursachen, sondern hat meist auch negative Auswirkungen auf das Holz selbst, wobei in diesem Fall einige zusätzliche Kosten anfallen.

SCHRITT EINS: Blockhauswände für das Streichen vorbereiten

Um ein Blockbohlenhaus hochwertig zu streichen, ist es besonders wichtig, das Holz für die Hauswände richtig vorzubereiten. Beim Bau eines neuen Blockhauses empfiehlt es sich, Malerarbeiten nicht lange hinauszuzögern, da beispielsweise Holz wie Kiefer, das eine Luftfeuchtigkeit von 18 % erreicht hat, blau werden kann. Vor dem Streichen eines neu gebauten Blockhauses empfehlen wir, die Stämme nicht zu schleifen. Auf diese Weise erhalten Sie einen besseren Schutz – die Farbe wird besser in die Holzoberfläche aufgenommen und stärkt das Holz, während es gleichzeitig vor Insekten, UV-Strahlen, verschiedenen Schimmelarten und Rissen geschützt wird. Wir empfehlen jedoch, die Fassade vor dem Streichen zu waschen. Denken Sie daran, dass nur völlig trockene Wände des Blockhauses gestrichen werden können, also lassen Sie sie nach dem Waschen unbedingt trocknen.

Wenn das bereits gebaute Blockhaus nicht neu ist und Sie es planen, es neu zu streichen, werden Sie wahrscheinlich Flecken an der Fassade finden. In diesem Fall empfehlen wir vor dem Waschen der Fassade insbesondere die letzteren Flecken zu entfernen, da das Beschichten des Blockhauses mit Farbe die zukünftige Farbe beeinflussen kann. Diese Flecken können Sie ganz einfach mit Schleifpapier entfernen.

Es ist sehr wichtig, dass der Anstrich eines Blockhauses erst dann durchgeführt wird, wenn keine Ölfarben oder Lackreste auf Kunstharzbasis, mehr an der Fassade des Hauses vorhanden sind, also auch entfernt werden müssen. Auch wenn diese Arbeit meist recht lange dauert, hat sie doch einen besonders großen Einfluss auf den Holzschutz und die Ästhetik der Blockhausfassade.

So gelingt das Streichen von Blockhaus nur, wenn die Malerarbeiten auf richtig vorbereitetem, sauberem Holz ausgeführt werden. Wer mindestens einem der oben genannten Aspekte zu wenig Beachtung schenkt, kann trotz der Qualität des Lacks und der Investition in den Lackierprozess selbst vom Endergebnis deutlich enttäuscht sein.

SCHRITT ZWEI: Wände imprägnieren

Wie jeder andere Baustoff ist auch das Holz der Blockhausfassade ständig der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt und vergraut dadurch. Damit die Blockhausfassade über viele Jahre hochwertig bleibt und gut aussieht, ist es daher notwendig, unmittelbar nach dem Bau auf ihren Schutz und eine ständige Wartung zu achten.

Nach der Vorbereitung der Blockhausfassade, können Sie die erste Imprägnierschicht auftragen. Wir empfehlen die Wahl eines farblosen Schutzimprägniermittels, da dieses Schutzmittel keine Pigmente enthält, wodurch es tiefer in das Holz eindringt und so maximalen Schutz vor biologischen Gefahren – Insekten, Pilzen, Schimmelpilzen – gewährleistet. Vor Arbeitsbeginn das Imprägniermittel gut mischen. Denken Sie daran, dass Sie die erste Imprägnierschicht maximal zehn Minuten an derselben Stelle auftragen können, da dieses Schutzmittel später zu trocknen beginnt. Es ist auch zu beachten, dass die Lufttemperatur während der Imprägnierung nicht unter 5 °C und nicht über 25 °C liegen sollte. Bei Temperaturschwankungen um 20 °C öffnen sich die Poren des Holzes, so dass das Imprägniermittel am besten in solcher Luft absorbiert. Lassen Sie die imprägnierte Blockhausfassade nach Abschluss der Arbeiten mindestens 12 Stunden trocknen.

Wenn die Anfangsschicht vollständig getrocknet ist, empfehlen wir, eventuell entstandene Überstände nach der Imprägnierung der Blockhausfassade zu glätten. Sie können dies problemlos mit 320er Schleifpapier mit Farbverlauf tun, das auch dazu beiträgt, die Farbe des Holzes auszugleichen. Später können Sie die nächste Imprägnierungsphase durchführen – das auftragen der zweiten Imprägnierschicht auf der Blockhausfassade. Beachten Sie, dass die Aufnahme der zweiten Schicht viel langsamer ist, daher sollte die Blockhausfassade länger trocknen.

SCHRITT DREI: Wählen Sie die Farbe für Ihr Blockhaus

Um mit dem Aussehen Ihres Blockhauses wirklich zufrieden zu sein, sollten Sie bei der Auswahl der Farbe für die Fassade nicht nur an die Farbe, sondern auch an die Praktikabilität denken. Es ist besonders wichtig zu wissen, dass je dunkler die Farbe gewählt wird, desto mehr Sonnenlicht absorbieren die Wände des Blockhauses und desto mehr heizt sich die Fassade an wärmeren Tagen auf. Da dieser Typ auch auf der Südseite des Blockhauses oft schneller verblasst, empfehlen wir, um einen relativ schnellen Fassadenverschleiß zu vermeiden, hellere Farben für die Lackierung Ihres Blockhauses zu wählen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass es zur Auswahl, der am besten geeigneten Farbe für Ihr Blockhaus notwendig ist, die Oberfläche der Fassade selbst zu bewerten, da nur so das Anstreichen von Blockbohlenhaus die gewünschten Ergebnisse garantiert. Wird das Holz beispielsweise gehobelt, hat es eine glattere Oberfläche, auf der normalerweise viel weniger Schmutz haften bleibt, aber man sollte nicht vergessen, dass die Farbe auf solchen Oberflächen auch schwächer haftet. Für eine so glatte Oberfläche empfehlen wir, die Verwendung einer schützenden Holzfarbe, die die Blockhausfassade einwandfrei abdeckt, lange hält und auch die einzigartige Schönheit von Holzstämmen nicht verdeckt.

Wenn die Oberfläche Ihrer Blockhausfassade jedoch rau ist, was bei Schnittholz meist der Fall ist, bedeutet dies, dass die Farbe viel leichter haften sollte. In diesem Fall empfehlen wir für diese Holzoberfläche eine normale, hochwertige Farbe zu verwenden, die die Fassadenfläche von Blockhäusern mit einer dickeren Schicht bedeckt. Bemerkenswert ist, dass Holz auf einer solchen Oberfläche einen Nachteil hat – Schmutz haftet sehr gut daran.

Um mehr über den Bau und die Wartung von Blockhäusern zu erfahren, besuchen Sie die Website von Maestro Holzbau unter www.maestroholzbau.de

