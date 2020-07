Drei Tipps, die Remote IT-Teams effizienter machen

Die »normale« Belegschaft eines Unternehmens komplett oder stufenweise ins Home Office zu schicken, ist eine Sache. Sobald es um das IT-Team geht, sieht die Thematik anders aus: Sie sind die heimlichen Helden, die den operativen Betrieb trotz der Krisensituation digital am Laufen halten. Aber können sie deswegen so einfach ins Home Office wechseln? Werden sie nicht vor Ort gebraucht? Und brauchen sie nicht die Infrastruktur, die im eingerichteten Büro vorhanden ist, um ausreichenden Support für alle Mitarbeiter zu liefern? Denn auch IT-Experten können von den Vorteilen des heimischen Büros profitieren und effizienter arbeiten – wenn sie die richtigen technischen Gegebenheiten einführen dürfen. Von Kollaborationstools zu Sicherheitsaspekten können sie nicht nur die Arbeit ihrer Kollegen ideal unterstützen, sondern auch das IT-Team selbst remote organisieren. Michael Procopio, Product Marketing Manager bei Micro Focus, gibt drei Tipps, wie Remote IT-Teams den Rest der Belegschaft auch in der Zeit nach dem Lockdown effektiv unterstützen können.

Kommunikation und Kollaboration: Die passenden Tools sind gefragt

Kommunikation und zwischenmenschliche Interaktionen sind ein essenziell und wertvolles Gut. Nicht nur, um die Bedürfnisse geselligen Beisammenseins zu stillen, sondern auch für erfolgreiche Zusammenarbeit. Für eine effektive IT-Zusammenarbeit müssen die betroffenen Mitarbeiter sich absprechen können, wie sie ihre Prioritäten und Workloads verteilen sollten. Das heißt: Für IT-Teams mit unterschiedlichem Aufenthaltsort muss ein Raum geschaffen werden, in dem sie sich zu akuten Problematiken austauschen können. Instant-Messaging-Tools wie Slack bieten hierfür separate Channel, zu denen nur verknüpfte Accounts Zugang, beziehungsweise Lese- und Schreibberechtigung, haben.

Normalerweise bitten Mitarbeiter bei IT-Problemen andere Kollegen um Hilfe, die sich mit ihnen im Büro befinden, oder sprechen sogar die IT-Experten direkt an. Sind die Kollegen aber vielleicht zurzeit im Home Office, gestaltet sich eine kurze Absprache eher problematisch. Doch über Gruppenchat-Tools sind IT-Mitarbeiter weiterhin für die Belegschaft erreichbar. Der zusätzliche Einsatz von ChatOps kann hier für Entlastung sorgen: Darunter versteht man die Fähigkeit von IT-Operations-Tools, über die Instant-Messenger-Plattform mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Ein Chatbot nimmt Befehle und Anfragen aus dem Gruppenchat entgegen, leitet sie an das IT-Ops-System weiter, erhält daraufhin eine Antwort und übermittelt diese wieder zurück in den entsprechenden Gruppenchat. Damit ist eine einfache Prozessautomatisierung möglich, die zudem noch eine zeitsparende Erweiterung ist.

So viele Prozesse wie möglich automatisieren

Eine aktuelle Studie von Enterprise Management Associates deckte auf, dass IT-Ops-Teams durchschnittlich 23 Tools gleichzeitig nutzen. Diese hohe Zahl an verschiedenen Plattformen und Anwendungen und der folgliche Wechsel zwischen verschiedenen Kontexten birgt das Risiko, den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren. Die Implementierung von integrierten Lösungen, die von einer zentralen Plattform aus gesteuert werden, unterstützt das IT-Team dabei, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.

Durch integrierte Lösungen lassen sich verschiedene IT-Prozesse und Aufgaben ganz leicht automatisieren, was der IT-Abteilung viele Vorteile einbringt: Neben spürbaren Kosteneinsparungen, reduziert es dort das Fehlerpotenzial, wo dem menschlichen Auge immer etwas entgeht. Die Prozessausführung wird maßgeblich beschleunigt und ermöglicht im Ernstfall sogar die automatische Umsetzung eines Rollbacks. Mithilfe von künstlicher Intelligenz in Form von AIOps [1] können Systemschwachstellen schneller identifiziert und behoben sowie eine Ursachenanalyse durchgeführt werden.

Sicherheit geht vor

Auch nach dem Lockdown werden Cyberkriminelle weiterhin ihr Glück mit Social Engineering sowie Phishing- und Malware-Attacken versuchen. Die gestiegene Popularität von Videokonferenz- und Kollaborationstools bietet ihnen sogar noch eine weitere Angriffsfläche. Es ist demnach wichtig, dass der IT-Security-Aspekt umfassend abgedeckt ist, damit sicherheitsrelevante Ereignisse die IT-Teams nicht überlasten. Sicherheitstrainings helfen den Mitarbeitern, verdächtige E-Mails und Anhänge auch im Home Office eigenständig zu erkennen. Mithilfe von Identity und Access Management Tools können Nutzungsprivilegien verteilt sowie Bedrohungen und potenziell gefährliche Aktivitäten rechtzeitig erkannt werden.

Fazit: Business Continuity für den potenziellen Ernstfall

Wie jede Krisensituation wird sich auch die aktuelle bald wieder beruhigen und Unternehmen werden zum »alten Normal« zurückkehren oder ihre Unternehmenskultur sogar an das »neue Normal« anpassen. Ungeachtet dessen, wie Unternehmen sich für die Zukunft entscheiden: Plötzliche, unvorhergesehenen Ernstfälle können jederzeit eintreten. Eine Kombination aus den während der Pandemie gemachten Erfahrungen und der Erstellung eines Business-Continuity-Plans [2] hilft Unternehmen dabei, sich umfassend auf die nächste Krise vorzubereiten – selbst dann, wenn das gesamte IT-Team von zu Hause aus arbeitet.

473 Artikel zu „Remote Service IT“

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Checkliste zur Applikationssicherheit: 11 Best Practices Applikationssicherheit ist ein so umfangreiches wie komplexes Feld. Cyberbedrohungen nehmen weiter zu und ständig drängen neue AppSec-Anbieter auf den Markt. Das macht die Einschätzung, was man wann wie tun sollte oftmals schwierig. Wer seine Anwendungen vor Bedrohungen schützen will, muss sich durch einen wahren Dschungel an Produkten, Diensten und Lösungen kämpfen. Die vorliegende Checkliste zur… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Cyber-Security-Prioritäten während der aktuellen Pandemie Die Welt, wie wir sie kennen, wurde durch die Covid-19-Pandemie auf den Kopf gestellt. Als es weltweit zu Ausgangsbeschränkungen kam, stellte dies große wie kleine Unternehmen vor neue, unerwartete Herausforderungen – und jetzt, da wir uns auf den langen Weg der Erholung begeben, tun wir dies mit anderen Prioritäten als noch vor wenigen Monaten. Die… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALE TRANSFORMATION Wie Führungskräfte der digitalen Transformation Flügel verleihen Eine erfolgreiche digitale Transformation setzt die Kombination aus neuen Technologien, überarbeiteten Geschäftsprozessen und vor allem der richtigen Kultur voraus. Den Führungskräften kommt dabei eine besondere Rolle zu: Sie müssen ihren gewohnten Top-down-Ansatz »lockern« und neue, offene Wege bei der Führung ihrer Mitarbeiter verfolgen. Man nehme eine Portion Big Data, dazu künstliche Intelligenz und noch… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Steuern sparen mit Smartphone, Notebook, Computer, Internet & Co. Berufstätige können Ausgaben für beruflich genutzte IT und Software von der Steuer absetzen. Ende Juli endet die Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2019. Ob dienstliche E-Mails auf dem privaten Smartphone, Webinare zur Weiterbildung auf dem eigenen Notebook oder ein letzter Feinschliff an der Präsentation am Abend vor dem nächsten großen Meeting: Wer private IT-Geräte und Software… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG BeyondTrust-Integration mit SaaS-Identitätsplattform von SailPoint Privilege-Access-Management- und Identity-Governance-Lösungen in der Cloud. Der Privilege-Access-Management-Anbieter BeyondTrust und der Security-Spezialist für Identitätsmanagement SailPoint vertiefen ihre Zusammenarbeit. Durch die Integration der SaaS-Identitätsplattform von SailPoint in BeyondTrust Password Safe können Unternehmen die Verwaltung von Benutzerkonten sowohl über ein On-Premises- als auch ein SaaS-Bereitstellungsmodell nutzen. Die standardisierte SCIM-Integration stellt den automatisierten und systemübergreifenden Informationsaustausch von… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG OfficeMaster Suite 7 erreicht SAP-zertifizierte Integration mit SAP S/4HANA Ferrari electronic AG gab bekannt, dass die OfficeMaster Suite 7 die SAP-Zertifizierung für die Integration mit SAP S/4HANA erhalten hat. Die Integration unterstützt Unternehmen bei der einfachen Aufrechterhaltung von Arbeitsabläufen durch den rechtssicheren Versand von Dokumenten per Fax. Unternehmen können den neuen Standard auch in IP-Umgebungen einsetzen: Next Generation Document Exchange (NGDX). Mit der OfficeMaster… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG | RECHENZENTRUM noris network eröffnet Rechenzentrum Hof mit Streaming-Event Premiumrechenzentrum für Unternehmen in der Region Hof Nach Hochsicherheitsrechenzentren in Nürnberg und München betreibt der Nürnberger IT-Dienstleister noris network AG jetzt ein Rechenzentrum in Hof. Am 15. Juli 2020 wird der neue Standort eröffnet – offiziell und virtuell. In einem Livestream werden Interviews mit Informationen zu modernen IT-Services geboten und Videoaufnahmen von Technik und Colocation-Flächen… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SERVICES | SERVICES Deutsche beim Thema Self-Service zögerlich Während nur ein Prozent der Briten noch nie Selbstbedienungsangebote genutzt hat, sind es unter den Deutschen ganze zwölf Prozent. Die Gewohnheiten und Erwartungen von Kunden, aber auch von Mitarbeitern haben sich im Bereich Service in den letzten Jahren stark gewandelt. Sie fordern heute etwa eine permanente Verfügbarkeit von Informationen und eine prompte Reaktion auf Anfragen.… Weiterlesen →