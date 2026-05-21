IT Container Eco Fix: Nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur in Holzbauweise

Executive Summary
- Der IT Container Eco Fix ist ein vollwertiges Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise mit VK2-Zertifizierung.
- X‑LAM-Brettsperrholz ermöglicht hohe Tragfähigkeit, sehr gute Dämmwerte und signifikante CO₂‑Einsparungen.
- Indirekte Freikühlung, natürliches Kältemittel R290 und erneuerbare Energien sorgen für energieeffizienten Betrieb.
- Das Modul ist vorinstalliert, anschlussfertig und in wenigen Wochen betriebsbereit.
- Sicherheit: F90-Brandschutz, RC2-Einbruchschutz, Monitoring, Löschanlage und Zutrittskontrolle.
-
Nachhaltige IT-Infrastruktur neu gedacht
Mit dem IT Container Eco Fix präsentiert Prior1 ein Rechenzentrumsmodul, das ökologische Bauweise, moderne IT-Technologie und hohe Sicherheitsstandards verbindet. Das Modul entsteht in Kooperation mit DERIX und basiert vollständig auf Holzmodulbau-Elementen aus X‑LAM-Brettsperrholz. Diese Bauweise reduziert CO₂‑Emissionen bereits in der Herstellung erheblich und bindet langfristig Kohlenstoff – ein Kubikmeter Holz speichert rund eine Tonne CO₂ .
Der Eco Fix ist damit ein Beispiel für die Transformation hin zu klimafreundlichen Rechenzentren, ohne Kompromisse bei Leistungsfähigkeit oder Sicherheit.
-
Energieeffizienz und Green-Data-Center-Betrieb
Der Betrieb des Eco Fix ist konsequent auf Energieeffizienz ausgelegt:
Indirekte Freikühlung
- Nutzung von Außenluft an vielen Tagen im Jahr
- Reduzierter Einsatz von Kältemaschinen
- Deutlich geringerer Stromverbrauch und niedrigere Betriebskosten
Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- Hohe Energieeffizienz
- Geringes Treibhauspotenzial
Klimaneutraler Betrieb möglich
- Integration von Photovoltaik (optional ~5 kWp)
- Nutzung von Ökostrom oder eigenerzeugtem Solarstrom
Monitoring & Predictive Maintenance
Moderne Überwachungssysteme ermöglichen Feintuning des Energieverbrauchs und vorausschauende Wartung, um stets einen optimalen Betriebspunkt zu halten.
-
Technische Ausstattung und Leistungsdaten
Der Eco Fix ist ein vollwertiges, anschlussfertiges Rechenzentrum. Alle Komponenten werden vorinstalliert geliefert und vor Ort lediglich an Strom und Netzwerk angebunden.
Kapazität & Abmessungen
- 4 vollwertige 19″-Racks
- 208 Höheneinheiten
- Kompakte Maße: ca. 6,5 × 3,0 × 3,4 m
Kühlung
- Indirekte Freikühlung
- N+1 redundante Kühlleistung: 14 kW
- Pro Rack ca. 3,5 kW Kühlleistung
- Freikühlung übernimmt ab ca. 12°C Außentemperatur vollständig
Stromversorgung
- Redundante A/B-Zuführung
- Modulare USV (15 kVA, ~10 Minuten Überbrückungszeit)
- Überspannungsschutz & Energiemessung
- Optional: externe Netzersatzanlage (NEA) via ATS
Sicherheit & Überwachung
- F90-Brandschutz (EI90) in beide Richtungen
- Einbruchschutz RC2
- Feuerfrüherkennung & automatische Löschanlage
- Zutrittskontrolle & Schleusenfunktion
- Zentrales Monitoring aller Betriebsparameter
Weitere Ausstattung
- Schwerlast-Doppelboden
- Warmgang-Einhausung
- Professionelle interne Verkabelung
- Außen- und Innenbeleuchtung
- Optional: PV-Sonnenschutzdach, Gitter-Einhausung
-
Holz als Baustoff für Rechenzentren
Holz bietet im Rechenzentrumsbau mehrere Vorteile:
Ökobilanz & CO₂-Reduktion
- Deutlich geringere Emissionen als Stahl oder Beton
- Langfristige Kohlenstoffbindung
- Cradle-to-Cradle Certified® Gold (DERIX, 2021)
Thermische Eigenschaften
- Sehr gute Dämmwerte
- Hohe thermische Trägheit → stabile Innentemperaturen
- Reduzierter Energiebedarf für Kühlung
Kreislaufwirtschaft
- Viele Komponenten biologisch abbaubar oder recycelbar
- Einfacher Rückbau am Lebensende
Damit entsteht eine nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur, die High-Tech und Umweltschutz verbindet.
-
Schnelle Realisierung und flexible Nutzung
Ein wesentlicher Vorteil des Eco Fix ist die kurze Projektlaufzeit:
- Vorinstalliert und getestet
- Installation in wenigen Wochen
- Mobil und versetzbar
- Ideal für Firmengelände, modulare RZ-Parks oder abgelegene Standorte
Die Standardisierung ermöglicht extrem kurze Lieferzeiten – ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die schnell zusätzliche IT-Kapazitäten benötigen.
Fazit
Der IT Container Eco Fix zeigt, wie moderne Rechenzentren aussehen können: leistungsfähig, sicher, energieeffizient und gleichzeitig nachhaltig. Die Holzbauweise reduziert Emissionen, verbessert die thermische Performance und ermöglicht eine ressourcenschonende IT-Infrastruktur. In Kombination mit moderner Kühltechnik, hoher Sicherheitsarchitektur und schneller Realisierbarkeit ist der Eco Fix ein zukunftsweisendes Konzept für Unternehmen, die ihre IT nachhaltig ausbauen wollen.
Joachim Kuhn, Teamkoordination Data Center Construction
»Unser Ziel bei der Entwicklung des Eco Fix Data-Center-Containers war klar: Wir wollten eine Rechenzentrums-Lösung schaffen, die ökologische Verantwortung, Sicherheit und technische Innovation in einem Produkt vereint.
Mit dem Einsatz von Holzschichtelementen und der Erfüllung der F90 Brandschutzklasse setzen wir bewusst auf nachhaltige Materialien, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Die Wahl von VK 2 Energieversorgung und der Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 für die Kältetechnik spiegeln unser Bestreben wider, höchste Effizienz mit maximaler Umweltverträglichkeit zu kombinieren.
Zudem war es unser Anspruch, mit einem innovativen Monitoringsystem eine einfache und präzise Überwachung des Betriebs zu ermöglichen. Dank der Standardisierung haben wir auch das Ziel erreicht, unseren Kunden extrem kurze Lieferzeiten und damit größtmögliche Flexibilität zu bieten.
Mit Eco Fix haben wir eine nachhaltige, leistungsstarke und zukunftssichere Lösung geschaffen, auf die wir wirklich stolz sind.«
Prior1 erreicht zweiten Platz bei den DCS Awards 2026 in London
IT Container Eco Fix als »Data Centre Sustainability Innovation of the Year« ausgezeichnet. Modulare und nachhaltige IT-Infrastruktur gewinnt international an Bedeutung.
Die Prior1 GmbH hat bei den international renommierten DCS Awards 2026 in London den zweiten Platz in der Kategorie »Data Centre Sustainability Innovation of the Year« belegt. Mit dem IT Container Eco Fix, einem CO₂-optimierten Rechenzentrum aus Holz, setzte sich das Unternehmen als Runner Up in einem starken Wettbewerbsumfeld von insgesamt 13 nominierten internationalen Unternehmen durch.
»Die Auszeichnung als Runner Up bei den DCS Awards ist für uns ein starkes Signal, dass nachhaltige, modulare IT-Infrastruktur international an Bedeutung gewinnt«, erklärt Philip Grawe, Geschäftsführer der Prior1 GmbH. »Das große Interesse an unserem IT Container Eco Fix zeigt, dass der Markt zunehmend Lösungen fordert, die hohe Ausfallsicherheit mit einer messbaren Reduktion der Umweltbelastung verbinden. Wir gratulieren Legrand zum Gewinn der Kategorie und danken Data Centre Solutions für diese gelungene Veranstaltung.«
Nachhaltige IT-Infrastruktur im Fokus
Der IT Container Eco Fix bietet Unternehmen eine energieeffiziente und ressourcenschonende Alternative zu konventionellen Bauweisen. Durch die Verwendung von X-LAM-Brettsperrholz als primärem Baustoff adressiert die Lösung aktuelle Herausforderungen wie die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks und die Einhaltung strenger Nachhaltigkeitsvorgaben. Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet etwa eine Tonne Kohlenstoff und spart zusätzlich rund 600 kg CO₂ ein, die bei der Herstellung von Zement für Beton anfallen würden.
Hohe Sicherheit und Energieeffizienz
Der in Kooperation mit dem Holzbauspezialisten DERIX entwickelte Container bietet auf rund 20 Quadratmetern Platz für vier 19-Zoll-Server-Racks. Trotz der Holzbauweise erfüllt der Eco Fix höchste Sicherheitsstandards: Er erreicht die Feuerwiderstandsklasse F90, die Verfügbarkeitsklasse VK2 nach EN 50600 sowie den RC2-Einbruchschutz. Zudem reduziert die exzellente natürliche Wärmedämmung des Holzes den Bedarf an zusätzlicher Dämmung. Eine hocheffiziente Klimatisierung mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) und intelligente indirekte Freikühlung ermöglichen bei Außentemperaturen unter 12°C den vollständigen Verzicht auf Kältemaschinen, wodurch der Energieaufwand für die Kühlung signifikant sinkt.
Markttrends und Skalierbarkeit
Die Preisverleihung in London bot zudem eine Plattform für den fachlichen Austausch über aktuelle Marktentwicklungen. Dabei zeigte sich ein deutliches Interesse an modularen und energieeffizienten Infrastrukturlösungen, die eine schnelle Skalierbarkeit bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit ermöglichen. Die schlüsselfertige Bauweise des Eco Fix erlaubt Realisierungszeiten von wenigen Wochen – ein erheblicher betriebswirtschaftlicher Vorteil.
3301 Artikel zu „Nachhaltigkeit“
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Nachhaltigkeit im Rechenzentrum: Zwischen Klimaziel und Kostendruck
Mit der aktuellen Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung rückt neben Investitionen auch das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus der digitalen Infrastruktur [1]. Für Betreiber und Unternehmen bedeutet das: Neben steigenden Anforderungen entsteht gleichzeitig die Chance, Effizienzpotenziale gezielt zu erschließen und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Dabei zahlt sich eine durchdachte Nachhaltigkeitsstrategie auch ökonomisch aus. Sie macht es…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Services
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verbinden – mit Hilfe digitaler Transformation
Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zentral für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, werden aber häufig getrennt voneinander betrachtet und umgesetzt. Dabei führt genau die bewusste Verbindung beider Komponenten – eine sogenannte Twin Transformation – zu entscheidenden Mehrwerten. Im Interview sprechen Norbert Kytka, Chief Revenue Officer, und Christian Jung, Sales Account Executive, von T.CON über Hebel…
Trends 2026 | News | Favoriten der Redaktion | Tipps | Ausgabe 1-2-2026
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bleibt in Unternehmen Chefsache – doch die Dynamik ist dahin
In 73 Prozent der Unternehmen ist die Verantwortung für die Nachhaltigkeitstransformation weiterhin auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene verankert. Die selbstgesteckten Klimaziele haben überwiegend Bestand. Allerdings verliert das Thema merklich an Priorität und Dynamik. Das zeigt der vierte Sustainability Transformation Monitor (STM) der Bertelsmann Stiftung, der Stiftung Mercator, der Universität Hamburg und der Peer School for Sustainable…
News | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien
Panduit erhält Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung
Silbermedaille unterstreicht Nachhaltigkeitsmanagement in Umwelt, Soziales, Ethik und Beschaffung. Panduit, ein weltweit tätiger Hersteller von Lösungen für physische Netzwerk und elektrische Infrastrukturen, wurde von EcoVadis, einem der international führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Die Bewertung bestätigt die Nachhaltigkeitsstrategie und die unternehmensweiten Maßnahmen von Panduit in den Bereichen Umwelt, Soziales, Ethik und…
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Nachhaltigkeit | Ausgabe 1-2-2026
Wie ECM-Lösungen den grünen Wandel weiter beschleunigen – Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung
Ressourcenschonung ist eines der Prinzipien der DAH Gruppe, sowohl bei der Erzeugung von Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern als auch in der Verwaltung. Seit 2024 setzt die Gruppe für Letzteres auf eine cloudbasierte Systemarchitektur aus eng verzahnter ECM- und ERP-Lösung.
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren: Für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung und sind besonders für hochdichte KI- und HPC-Anwendungen geeignet, während sie gleichzeitig die Energieeffizienz steigern und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Im Interview erklärt Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region, warum umfassende Flüssigkeitskühlungstechnologien und grüne Prinzipien entlang des gesamten Produktlebenszyklus notwendig sind, um gesetzlichen Vorgaben und Umweltverantwortung gerecht zu…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Strategien | Whitepaper
Siemens erzielt signifikante Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen für 2030
Vermiedene Kundenemissionen steigen auf 694 Millionen Tonnen. Robust-Eco-Design-Ansatz deckt über zwei Drittel des relevanten Siemens-Portfolios ab. Mehr als eine Million Menschen weltweit profitieren von den externen Lernangeboten von Siemens. Mehr als die Hälfte der taxonomiefähigen Umsätze entspricht EU-Taxonomiestandards. Aktualisierte DEGREE-Ziele machen Nachhaltigkeits-Ambitionen messbar und weisen den Weg bis 2030. Siemens treibt die Umsetzung seiner…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien
Nachhaltigkeit verankert im Geschäftsmodell beschert Poleposition in Resilienz, Innovation und finanzielle Rendite
83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %. Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche,…
News | Nachhaltigkeit | Produktmeldung
Pflicht oder Chance? Nachhaltigkeitsdaten in Echtzeit erfassen und verwalten
Die Diskussion um Environmental, Social, and Governance (ESG) entwickelt sich von einem Trendthema zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen. Nachhaltiges Wirtschaften ist längst nicht mehr nur ein moralisches Statement, sondern ein relevanter Wettbewerbsfaktor. Doch wie lassen sich CO₂e-Emissionen und andere Umweltkennzahlen sinnvoll erfassen, wenn die Datenquellen fragmentiert sind? Wie können Unternehmen valide, prüfbare Informationen bereitstellen…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
noris network errichtet 30 MW Datacenter in Frankfurt: Nachhaltigkeit trifft Hochverfügbarkeit
Mit dem Bau des neuen Rechenzentrums FRA1 in Schwalbach bei Frankfurt setzt noris network einen weiteren Meilenstein für die digitale Infrastruktur in Deutschland. Das Datacenter vereint höchste Verfügbarkeit, maximale Leistungsfähigkeit und konsequente ökologische Verantwortung. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant. Das noris Datacenter FRA1 stellt auf drei Ebenen eine IT-Fläche von 7.000 qm…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Effizienter zur Nachhaltigkeits-berichterstattung – mit KI als Unterstützung
Die ESG-Berichtspflicht ist da. Für einige Unternehmen eine Chance, sich mit Nachhaltigkeit zu profilieren. Für andere ein bürokratischer Albtraum. Eines aber gilt für alle: Der Nachhaltigkeitsbericht muss erstellt werden. Und das ist nicht nur ein bisschen Tabellenfüllen und ein paar gute Taten beschreiben. Es geht um strukturierte, prüffähige, standardisierte Angaben entlang von bis zu 1300…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
TechTalk: Auf die Nachhaltigkeit von (KI)-Rechenzentren kommt es verstärkt an
Auf der Tech Show Frankfurt durften wir dieses Videointerview mit Ralf Siefen von der Data Center Group führen. Darin spricht er über die Kriterien, die nachhaltige (KI)-Rechenzentren erfüllen müssen und wie die Data Center Group helfen kann, die hierfür erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Tipps | Whitepaper
Twin Transition Tool: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam denken
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei vor der Herausforderung, beide Themen wirksam miteinander zu verbinden. Mit dem neuen Twin Transition Tool bietet das RKW Kompetenzzentrum ab sofort eine praxisnahe und kostenfreie Unterstützung. Das kostenfreie digitale Twin Transition…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
KI und Nachhaltigkeit: Wenn Effizienz auf Energiehunger trifft
Wie Unternehmen KI-Produktivitätsgewinne und Klimaziele in Einklang bringen können. Generative KI bringt spürbare Effizienzgewinne. Gleichzeitig verbraucht eine ChatGPT-Anfrage bis zu zehn Mal mehr Energie als eine Google-Suche. (1) Für Unternehmen entsteht damit ein komplexes Spannungsfeld zwischen Produktivitätsvorteilen und Nachhaltigkeitszielen. Der Rechenzentrumsspezialist Prior1 zeigt, wie mit diesem Dilemma konstruktiv umgegangen werden kann. Als Gemeinwohl-bilanziertes Unternehmen…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
Kreislaufwirtschaft: KI im Dienste der Nachhaltigkeit
Produzieren, erwerben, entsorgen: Die globale Wirtschaft ist stark rohstoffabhängig, wobei ein großer Teil dieser Ressourcen vorzeitig im Müll landet. Die Folgen: Übernutzung natürlicher Ressourcen und Umweltbelastung durch eine hohe Menge Abfall. Das Prinzip der »Wegwerfgesellschaft« nähert sich langsam seinem Verfallsdatum, eine Entwicklung, die auch die internationale Staatengemeinschaft bereits erkannt hat. Im Jahr 2015 haben sich…
News | Business | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Nachhaltigkeit | Services
Nachhaltigkeit scheitert oft am Geld: Idealismus muss man sich leisten können
Welche Faktoren prägen das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger? Die Jahresstudie des ibi-Partnernetzwerks »Konsum in Zeiten von Krisen, Social Commerce und Nachhaltigkeit« wirft einen Blick auf das komplexe Zusammenspiel von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, digitaler Transformation, Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie aktuellen Trends im Social Commerce und Bezahlverhalten – und macht deutlich: Idealismus muss man sich leisten können…
News | Business | Effizienz | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Globale Industriestudie: Nachhaltigkeit steigert den Geschäftserfolg
Weltweit sind 92 Prozent der Unternehmen der Meinung, dass Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit entscheidend für den Geschäftserfolg sind. Das ist ein deutlicher Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Erkenntnis kämpfen viele Organisationen mit der praktischen Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Als Haupthindernis erweisen sich die dafür notwendigen Möglichkeiten zur Datenauswertung. Dies…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Wie KI-basierte Software das Nachhaltigkeits-Reporting vereinfacht
In einer Welt, in der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, müssen Unternehmen nicht nur ihre finanziellen, sondern auch ihre ökologischen und sozialen Fußabdrücke transparent darstellen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union fordert Unternehmen dazu auf, umfassende Berichte über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) zu erstellen [1]. Herausforderungen im Nachhaltigkeits-Reporting Die meisten…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Logistik | Nachhaltigkeit
B2B-Unternehmen: Soziale Nachhaltigkeit rückt stärker in den Fokus
Nachhaltigkeit ist weiterhin Top-Thema in B2B-Unternehmen [1]. Fokus auf Umweltaspekte in Nachhaltigkeitsstrategien bleibt bestehen. Bewusstsein für Chancengleichheit und Relevanz sozialer Aspekte für Lieferantenauswahl steigen. Wirtschaftliche Lage verbessert sich. B2B-Unternehmen messen dem Thema Nachhaltigkeit weiterhin eine hohe Bedeutung bei: 88 Prozent der Befragten erachten ESG-Maßnahmen als entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit [2]. Dennoch geben zwei Drittel…