IT Container Eco Fix: Nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur in Holzbauweise

Executive Summary

Der IT Container Eco Fix ist ein vollwertiges Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise mit VK2-Zertifizierung.

X‑LAM-Brettsperrholz ermöglicht hohe Tragfähigkeit, sehr gute Dämmwerte und signifikante CO₂‑Einsparungen.

Indirekte Freikühlung, natürliches Kältemittel R290 und erneuerbare Energien sorgen für energieeffizienten Betrieb.

Das Modul ist vorinstalliert, anschlussfertig und in wenigen Wochen betriebsbereit.

Sicherheit: F90-Brandschutz, RC2-Einbruchschutz, Monitoring, Löschanlage und Zutrittskontrolle.

Nachhaltige IT-Infrastruktur neu gedacht

Mit dem IT Container Eco Fix präsentiert Prior1 ein Rechenzentrumsmodul, das ökologische Bauweise, moderne IT-Technologie und hohe Sicherheitsstandards verbindet. Das Modul entsteht in Kooperation mit DERIX und basiert vollständig auf Holzmodulbau-Elementen aus X‑LAM-Brettsperrholz. Diese Bauweise reduziert CO₂‑Emissionen bereits in der Herstellung erheblich und bindet langfristig Kohlenstoff – ein Kubikmeter Holz speichert rund eine Tonne CO₂ .

Der Eco Fix ist damit ein Beispiel für die Transformation hin zu klimafreundlichen Rechenzentren, ohne Kompromisse bei Leistungsfähigkeit oder Sicherheit.

Energieeffizienz und Green-Data-Center-Betrieb

Der Betrieb des Eco Fix ist konsequent auf Energieeffizienz ausgelegt:

Indirekte Freikühlung

Nutzung von Außenluft an vielen Tagen im Jahr

Reduzierter Einsatz von Kältemaschinen

Deutlich geringerer Stromverbrauch und niedrigere Betriebskosten

Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Hohe Energieeffizienz

Geringes Treibhauspotenzial

Klimaneutraler Betrieb möglich

Integration von Photovoltaik (optional ~5 kWp)

Nutzung von Ökostrom oder eigenerzeugtem Solarstrom

Monitoring & Predictive Maintenance

Moderne Überwachungssysteme ermöglichen Feintuning des Energieverbrauchs und vorausschauende Wartung, um stets einen optimalen Betriebspunkt zu halten.

Technische Ausstattung und Leistungsdaten

Der Eco Fix ist ein vollwertiges, anschlussfertiges Rechenzentrum. Alle Komponenten werden vorinstalliert geliefert und vor Ort lediglich an Strom und Netzwerk angebunden.

Kapazität & Abmessungen

4 vollwertige 19″-Racks

208 Höheneinheiten

Kompakte Maße: ca. 6,5 × 3,0 × 3,4 m

Kühlung

Indirekte Freikühlung

N+1 redundante Kühlleistung: 14 kW

Pro Rack ca. 3,5 kW Kühlleistung

Freikühlung übernimmt ab ca. 12°C Außentemperatur vollständig

Stromversorgung

Redundante A/B-Zuführung

Modulare USV (15 kVA, ~10 Minuten Überbrückungszeit)

Überspannungsschutz & Energiemessung

Optional: externe Netzersatzanlage (NEA) via ATS

Sicherheit & Überwachung

F90-Brandschutz (EI90) in beide Richtungen

Einbruchschutz RC2

Feuerfrüherkennung & automatische Löschanlage

Zutrittskontrolle & Schleusenfunktion

Zentrales Monitoring aller Betriebsparameter

Weitere Ausstattung

Schwerlast-Doppelboden

Warmgang-Einhausung

Professionelle interne Verkabelung

Außen- und Innenbeleuchtung

Optional: PV-Sonnenschutzdach, Gitter-Einhausung

Holz als Baustoff für Rechenzentren

Holz bietet im Rechenzentrumsbau mehrere Vorteile:

Ökobilanz & CO₂-Reduktion

Deutlich geringere Emissionen als Stahl oder Beton

Langfristige Kohlenstoffbindung

Cradle-to-Cradle Certified® Gold (DERIX, 2021)

Thermische Eigenschaften

Sehr gute Dämmwerte

Hohe thermische Trägheit → stabile Innentemperaturen

Reduzierter Energiebedarf für Kühlung

Kreislaufwirtschaft

Viele Komponenten biologisch abbaubar oder recycelbar

Einfacher Rückbau am Lebensende

Damit entsteht eine nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur, die High-Tech und Umweltschutz verbindet.

Schnelle Realisierung und flexible Nutzung

Ein wesentlicher Vorteil des Eco Fix ist die kurze Projektlaufzeit:

Vorinstalliert und getestet

Installation in wenigen Wochen

Mobil und versetzbar

Ideal für Firmengelände, modulare RZ-Parks oder abgelegene Standorte

Die Standardisierung ermöglicht extrem kurze Lieferzeiten – ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die schnell zusätzliche IT-Kapazitäten benötigen.

Fazit

Der IT Container Eco Fix zeigt, wie moderne Rechenzentren aussehen können: leistungsfähig, sicher, energieeffizient und gleichzeitig nachhaltig. Die Holzbauweise reduziert Emissionen, verbessert die thermische Performance und ermöglicht eine ressourcenschonende IT-Infrastruktur. In Kombination mit moderner Kühltechnik, hoher Sicherheitsarchitektur und schneller Realisierbarkeit ist der Eco Fix ein zukunftsweisendes Konzept für Unternehmen, die ihre IT nachhaltig ausbauen wollen.

Joachim Kuhn, Teamkoordination Data Center Construction

»Unser Ziel bei der Entwicklung des Eco Fix Data-Center-Containers war klar: Wir wollten eine Rechenzentrums-Lösung schaffen, die ökologische Verantwortung, Sicherheit und technische Innovation in einem Produkt vereint.

Mit dem Einsatz von Holzschichtelementen und der Erfüllung der F90 Brandschutzklasse setzen wir bewusst auf nachhaltige Materialien, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Die Wahl von VK 2 Energieversorgung und der Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 für die Kältetechnik spiegeln unser Bestreben wider, höchste Effizienz mit maximaler Umweltverträglichkeit zu kombinieren.

Zudem war es unser Anspruch, mit einem innovativen Monitoringsystem eine einfache und präzise Überwachung des Betriebs zu ermöglichen. Dank der Standardisierung haben wir auch das Ziel erreicht, unseren Kunden extrem kurze Lieferzeiten und damit größtmögliche Flexibilität zu bieten.

Mit Eco Fix haben wir eine nachhaltige, leistungsstarke und zukunftssichere Lösung geschaffen, auf die wir wirklich stolz sind.«

Prior1 erreicht zweiten Platz bei den DCS Awards 2026 in London

IT Container Eco Fix als »Data Centre Sustainability Innovation of the Year« ausgezeichnet. Modulare und nachhaltige IT-Infrastruktur gewinnt international an Bedeutung.

Die Prior1 GmbH hat bei den international renommierten DCS Awards 2026 in London den zweiten Platz in der Kategorie »Data Centre Sustainability Innovation of the Year« belegt. Mit dem IT Container Eco Fix, einem CO₂-optimierten Rechenzentrum aus Holz, setzte sich das Unternehmen als Runner Up in einem starken Wettbewerbsumfeld von insgesamt 13 nominierten internationalen Unternehmen durch.

»Die Auszeichnung als Runner Up bei den DCS Awards ist für uns ein starkes Signal, dass nachhaltige, modulare IT-Infrastruktur international an Bedeutung gewinnt«, erklärt Philip Grawe, Geschäftsführer der Prior1 GmbH. »Das große Interesse an unserem IT Container Eco Fix zeigt, dass der Markt zunehmend Lösungen fordert, die hohe Ausfallsicherheit mit einer messbaren Reduktion der Umweltbelastung verbinden. Wir gratulieren Legrand zum Gewinn der Kategorie und danken Data Centre Solutions für diese gelungene Veranstaltung.«

Nachhaltige IT-Infrastruktur im Fokus

Der IT Container Eco Fix bietet Unternehmen eine energieeffiziente und ressourcenschonende Alternative zu konventionellen Bauweisen. Durch die Verwendung von X-LAM-Brettsperrholz als primärem Baustoff adressiert die Lösung aktuelle Herausforderungen wie die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks und die Einhaltung strenger Nachhaltigkeitsvorgaben. Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet etwa eine Tonne Kohlenstoff und spart zusätzlich rund 600 kg CO₂ ein, die bei der Herstellung von Zement für Beton anfallen würden.

Hohe Sicherheit und Energieeffizienz

Der in Kooperation mit dem Holzbauspezialisten DERIX entwickelte Container bietet auf rund 20 Quadratmetern Platz für vier 19-Zoll-Server-Racks. Trotz der Holzbauweise erfüllt der Eco Fix höchste Sicherheitsstandards: Er erreicht die Feuerwiderstandsklasse F90, die Verfügbarkeitsklasse VK2 nach EN 50600 sowie den RC2-Einbruchschutz. Zudem reduziert die exzellente natürliche Wärmedämmung des Holzes den Bedarf an zusätzlicher Dämmung. Eine hocheffiziente Klimatisierung mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) und intelligente indirekte Freikühlung ermöglichen bei Außentemperaturen unter 12°C den vollständigen Verzicht auf Kältemaschinen, wodurch der Energieaufwand für die Kühlung signifikant sinkt.

Markttrends und Skalierbarkeit

Die Preisverleihung in London bot zudem eine Plattform für den fachlichen Austausch über aktuelle Marktentwicklungen. Dabei zeigte sich ein deutliches Interesse an modularen und energieeffizienten Infrastrukturlösungen, die eine schnelle Skalierbarkeit bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit ermöglichen. Die schlüsselfertige Bauweise des Eco Fix erlaubt Realisierungszeiten von wenigen Wochen – ein erheblicher betriebswirtschaftlicher Vorteil.

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