Panduit erhält Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung

Silbermedaille unterstreicht Nachhaltigkeitsmanagement in Umwelt, Soziales, Ethik und Beschaffung.

Panduit, ein weltweit tätiger Hersteller von Lösungen für physische Netzwerk und elektrische Infrastrukturen, wurde von EcoVadis, einem der international führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Die Bewertung bestätigt die Nachhaltigkeitsstrategie und die unternehmensweiten Maßnahmen von Panduit in den Bereichen Umwelt, Soziales, Ethik und verantwortungsvolle Beschaffung.

Im aktuellen EcoVadis Rating erreichte Panduit eine Platzierung im 94. Perzentil unter mehr als 150.000 weltweit bewerteten Unternehmen. Die Bewertung basiert auf 21 Nachhaltigkeitskriterien, die vier zentrale Themenfelder abdecken: Umwelt, Arbeits und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Die Rating-Agentur bewertet Unternehmen anhand international anerkannter Nachhaltigkeitsstandards und analysiert Richtlinien, Maßnahmen sowie nachweisbare Leistungskennzahlen in einem umfassenden und umfänglichen Prozess. Die Ergebnisse liefern nicht einerseits eine vergleichbare Einordnung der Nachhaltigkeitsleistung sowie andererseits eine datenbasierte Grundlage zur kontinuierlichen Verbesserung entlang globaler Liefer und Wertschöpfungsketten.

Für Hersteller und Lösungsanbieter im Bereich Netzwerk und Elektrotechnik gewinnt die Nachhaltigkeitsbewertung zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Kontext von Ausschreibungen, regulatorischen Anforderungen und in der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden und Partnern. Die EcoVadis Silbermedaille unterstreicht Panduits Anspruch, Nachhaltigkeitsaspekte systematisch in Unternehmensführung, Produktentwicklung, Lieferkettenmanagement und Arbeitssicherheit zu integrieren.

Die Auszeichnung ist zudem relevant für Endkunden, Distributoren und strategische Partner, die Nachhaltigkeitskennzahlen verstärkt in ihre Entscheidungs und Beschaffungsprozesse einbeziehen. Mit dem aktuellen Rating positioniert sich Panduit als Anbieter, der ökologische und soziale Verantwortung mit industrieller Leistungsfähigkeit und langfristiger Planungssicherheit verbindet.

Die Bewertungen basieren auf einer global einheitlichen Methodik und werden branchenübergreifend eingesetzt, um Transparenz, Vergleichbarkeit und Verbesserungsprozesse im Nachhaltigkeitsmanagement zu fördern. Darüber hinaus veröffentlich das amerikanische Familienunternehmen einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht, den eigenen Anspruch und Wert einer transparenten, ethischen Unternehmensführung unterstreicht.

Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) – Panduit

https://www.panduit.com/emea/de/about/about-panduit/environmental-social-and-governance.html

Wir definieren Nachhaltigkeit sehr umfassend. Dazu gehören Umweltschutz, das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und eine Unternehmensführung, die unseren strengen ethischen Grundsätzen und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Der Schutz und die Verwaltung dieser drei Schlüsselbereiche sind für unseren langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung.

Verbindungen sind die Lebensader des Fortschritts

Wir sind uns unserer Verantwortung für die Umwelt, der Bedeutung eines integrativen Arbeitsplatzes und des Wertes einer transparenten, ethischen Unternehmensführung bewusst. Diese Grundsätze leiten jede unserer Entscheidungen und prägen die Art und Weise, wie wir unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, unseren Partnern und Partnerinnen dienen. Unser Nachhaltigkeitsbericht 2024–2025 beleuchtet unseren Weg, die Welt mit Aufrichtigkeit, Innovation und Verantwortungsbewusstsein zu verbinden.

https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/website/about-us/esg/documents/2024-2025-sustainability-report-web-cpcb338-ww-eng.pdf

