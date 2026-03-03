Panduit erhält Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung

Silbermedaille unterstreicht Nachhaltigkeitsmanagement in Umwelt, Soziales, Ethik und Beschaffung.
Panduit, ein weltweit tätiger Hersteller von Lösungen für physische Netzwerk und elektrische Infrastrukturen, wurde von EcoVadis, einem der international führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Die Bewertung bestätigt die Nachhaltigkeitsstrategie und die unternehmensweiten Maßnahmen von Panduit in den Bereichen Umwelt, Soziales, Ethik und verantwortungsvolle Beschaffung.
Im aktuellen EcoVadis Rating erreichte Panduit eine Platzierung im 94. Perzentil unter mehr als 150.000 weltweit bewerteten Unternehmen. Die Bewertung basiert auf 21 Nachhaltigkeitskriterien, die vier zentrale Themenfelder abdecken: Umwelt, Arbeits und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.
Die Rating-Agentur bewertet Unternehmen anhand international anerkannter Nachhaltigkeitsstandards und analysiert Richtlinien, Maßnahmen sowie nachweisbare Leistungskennzahlen in einem umfassenden und umfänglichen Prozess. Die Ergebnisse liefern nicht einerseits eine vergleichbare Einordnung der Nachhaltigkeitsleistung sowie andererseits eine datenbasierte Grundlage zur kontinuierlichen Verbesserung entlang globaler Liefer und Wertschöpfungsketten.
Für Hersteller und Lösungsanbieter im Bereich Netzwerk und Elektrotechnik gewinnt die Nachhaltigkeitsbewertung zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Kontext von Ausschreibungen, regulatorischen Anforderungen und in der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden und Partnern. Die EcoVadis Silbermedaille unterstreicht Panduits Anspruch, Nachhaltigkeitsaspekte systematisch in Unternehmensführung, Produktentwicklung, Lieferkettenmanagement und Arbeitssicherheit zu integrieren.
Die Auszeichnung ist zudem relevant für Endkunden, Distributoren und strategische Partner, die Nachhaltigkeitskennzahlen verstärkt in ihre Entscheidungs und Beschaffungsprozesse einbeziehen. Mit dem aktuellen Rating positioniert sich Panduit als Anbieter, der ökologische und soziale Verantwortung mit industrieller Leistungsfähigkeit und langfristiger Planungssicherheit verbindet.
Die Bewertungen basieren auf einer global einheitlichen Methodik und werden branchenübergreifend eingesetzt, um Transparenz, Vergleichbarkeit und Verbesserungsprozesse im Nachhaltigkeitsmanagement zu fördern. Darüber hinaus veröffentlich das amerikanische Familienunternehmen einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht, den eigenen Anspruch und Wert einer transparenten, ethischen Unternehmensführung unterstreicht.
Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) – Panduit
https://www.panduit.com/emea/de/about/about-panduit/environmental-social-and-governance.html
Wir definieren Nachhaltigkeit sehr umfassend. Dazu gehören Umweltschutz, das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und eine Unternehmensführung, die unseren strengen ethischen Grundsätzen und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Der Schutz und die Verwaltung dieser drei Schlüsselbereiche sind für unseren langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung.
Verbindungen sind die Lebensader des Fortschritts
Wir sind uns unserer Verantwortung für die Umwelt, der Bedeutung eines integrativen Arbeitsplatzes und des Wertes einer transparenten, ethischen Unternehmensführung bewusst. Diese Grundsätze leiten jede unserer Entscheidungen und prägen die Art und Weise, wie wir unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, unseren Partnern und Partnerinnen dienen. Unser Nachhaltigkeitsbericht 2024–2025 beleuchtet unseren Weg, die Welt mit Aufrichtigkeit, Innovation und Verantwortungsbewusstsein zu verbinden.
https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/website/about-us/esg/documents/2024-2025-sustainability-report-web-cpcb338-ww-eng.pdf
3134 Artikel zu „Nachhaltigkeit“
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bleibt in Unternehmen Chefsache – doch die Dynamik ist dahin
In 73 Prozent der Unternehmen ist die Verantwortung für die Nachhaltigkeitstransformation weiterhin auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene verankert. Die selbstgesteckten Klimaziele haben überwiegend Bestand. Allerdings verliert das Thema merklich an Priorität und Dynamik. Das zeigt der vierte Sustainability Transformation Monitor (STM) der Bertelsmann Stiftung, der Stiftung Mercator, der Universität Hamburg und der Peer School for Sustainable…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Nachhaltigkeit
Wie ECM-Lösungen den grünen Wandel weiter beschleunigen – Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung
Ressourcenschonung ist eines der Prinzipien der DAH Gruppe, sowohl bei der Erzeugung von Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern als auch in der Verwaltung. Seit 2024 setzt die Gruppe für Letzteres auf eine cloudbasierte Systemarchitektur aus eng verzahnter ECM- und ERP-Lösung.
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren: Für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung und sind besonders für hochdichte KI- und HPC-Anwendungen geeignet, während sie gleichzeitig die Energieeffizienz steigern und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Im Interview erklärt Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region, warum umfassende Flüssigkeitskühlungstechnologien und grüne Prinzipien entlang des gesamten Produktlebenszyklus notwendig sind, um gesetzlichen Vorgaben und Umweltverantwortung gerecht zu…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Strategien | Whitepaper
Siemens erzielt signifikante Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen für 2030
Vermiedene Kundenemissionen steigen auf 694 Millionen Tonnen. Robust-Eco-Design-Ansatz deckt über zwei Drittel des relevanten Siemens-Portfolios ab. Mehr als eine Million Menschen weltweit profitieren von den externen Lernangeboten von Siemens. Mehr als die Hälfte der taxonomiefähigen Umsätze entspricht EU-Taxonomiestandards. Aktualisierte DEGREE-Ziele machen Nachhaltigkeits-Ambitionen messbar und weisen den Weg bis 2030. Siemens treibt die Umsetzung seiner…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien
Nachhaltigkeit verankert im Geschäftsmodell beschert Poleposition in Resilienz, Innovation und finanzielle Rendite
83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %. Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche,…
News | Nachhaltigkeit | Produktmeldung
Pflicht oder Chance? Nachhaltigkeitsdaten in Echtzeit erfassen und verwalten
Die Diskussion um Environmental, Social, and Governance (ESG) entwickelt sich von einem Trendthema zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen. Nachhaltiges Wirtschaften ist längst nicht mehr nur ein moralisches Statement, sondern ein relevanter Wettbewerbsfaktor. Doch wie lassen sich CO₂e-Emissionen und andere Umweltkennzahlen sinnvoll erfassen, wenn die Datenquellen fragmentiert sind? Wie können Unternehmen valide, prüfbare Informationen bereitstellen…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
noris network errichtet 30 MW Datacenter in Frankfurt: Nachhaltigkeit trifft Hochverfügbarkeit
Mit dem Bau des neuen Rechenzentrums FRA1 in Schwalbach bei Frankfurt setzt noris network einen weiteren Meilenstein für die digitale Infrastruktur in Deutschland. Das Datacenter vereint höchste Verfügbarkeit, maximale Leistungsfähigkeit und konsequente ökologische Verantwortung. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant. Das noris Datacenter FRA1 stellt auf drei Ebenen eine IT-Fläche von 7.000 qm…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Effizienter zur Nachhaltigkeits-berichterstattung – mit KI als Unterstützung
Die ESG-Berichtspflicht ist da. Für einige Unternehmen eine Chance, sich mit Nachhaltigkeit zu profilieren. Für andere ein bürokratischer Albtraum. Eines aber gilt für alle: Der Nachhaltigkeitsbericht muss erstellt werden. Und das ist nicht nur ein bisschen Tabellenfüllen und ein paar gute Taten beschreiben. Es geht um strukturierte, prüffähige, standardisierte Angaben entlang von bis zu 1300…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
TechTalk: Auf die Nachhaltigkeit von (KI)-Rechenzentren kommt es verstärkt an
Auf der Tech Show Frankfurt durften wir dieses Videointerview mit Ralf Siefen von der Data Center Group führen. Darin spricht er über die Kriterien, die nachhaltige (KI)-Rechenzentren erfüllen müssen und wie die Data Center Group helfen kann, die hierfür erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Tipps | Whitepaper
Twin Transition Tool: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam denken
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei vor der Herausforderung, beide Themen wirksam miteinander zu verbinden. Mit dem neuen Twin Transition Tool bietet das RKW Kompetenzzentrum ab sofort eine praxisnahe und kostenfreie Unterstützung. Das kostenfreie digitale Twin Transition…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
KI und Nachhaltigkeit: Wenn Effizienz auf Energiehunger trifft
Wie Unternehmen KI-Produktivitätsgewinne und Klimaziele in Einklang bringen können. Generative KI bringt spürbare Effizienzgewinne. Gleichzeitig verbraucht eine ChatGPT-Anfrage bis zu zehn Mal mehr Energie als eine Google-Suche. (1) Für Unternehmen entsteht damit ein komplexes Spannungsfeld zwischen Produktivitätsvorteilen und Nachhaltigkeitszielen. Der Rechenzentrumsspezialist Prior1 zeigt, wie mit diesem Dilemma konstruktiv umgegangen werden kann. Als Gemeinwohl-bilanziertes Unternehmen…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
Kreislaufwirtschaft: KI im Dienste der Nachhaltigkeit
Produzieren, erwerben, entsorgen: Die globale Wirtschaft ist stark rohstoffabhängig, wobei ein großer Teil dieser Ressourcen vorzeitig im Müll landet. Die Folgen: Übernutzung natürlicher Ressourcen und Umweltbelastung durch eine hohe Menge Abfall. Das Prinzip der »Wegwerfgesellschaft« nähert sich langsam seinem Verfallsdatum, eine Entwicklung, die auch die internationale Staatengemeinschaft bereits erkannt hat. Im Jahr 2015 haben sich…
News | Business | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Nachhaltigkeit | Services
Nachhaltigkeit scheitert oft am Geld: Idealismus muss man sich leisten können
Welche Faktoren prägen das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger? Die Jahresstudie des ibi-Partnernetzwerks »Konsum in Zeiten von Krisen, Social Commerce und Nachhaltigkeit« wirft einen Blick auf das komplexe Zusammenspiel von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, digitaler Transformation, Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie aktuellen Trends im Social Commerce und Bezahlverhalten – und macht deutlich: Idealismus muss man sich leisten können…
News | Business | Effizienz | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Globale Industriestudie: Nachhaltigkeit steigert den Geschäftserfolg
Weltweit sind 92 Prozent der Unternehmen der Meinung, dass Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit entscheidend für den Geschäftserfolg sind. Das ist ein deutlicher Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Erkenntnis kämpfen viele Organisationen mit der praktischen Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Als Haupthindernis erweisen sich die dafür notwendigen Möglichkeiten zur Datenauswertung. Dies…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Wie KI-basierte Software das Nachhaltigkeits-Reporting vereinfacht
In einer Welt, in der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, müssen Unternehmen nicht nur ihre finanziellen, sondern auch ihre ökologischen und sozialen Fußabdrücke transparent darstellen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union fordert Unternehmen dazu auf, umfassende Berichte über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) zu erstellen [1]. Herausforderungen im Nachhaltigkeits-Reporting Die meisten…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Logistik | Nachhaltigkeit
B2B-Unternehmen: Soziale Nachhaltigkeit rückt stärker in den Fokus
Nachhaltigkeit ist weiterhin Top-Thema in B2B-Unternehmen [1]. Fokus auf Umweltaspekte in Nachhaltigkeitsstrategien bleibt bestehen. Bewusstsein für Chancengleichheit und Relevanz sozialer Aspekte für Lieferantenauswahl steigen. Wirtschaftliche Lage verbessert sich. B2B-Unternehmen messen dem Thema Nachhaltigkeit weiterhin eine hohe Bedeutung bei: 88 Prozent der Befragten erachten ESG-Maßnahmen als entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit [2]. Dennoch geben zwei Drittel…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit
Verbraucher geben bei Produkten des täglichen Bedarfs mehr für Nachhaltigkeit aus als in anderen Bereichen
In den befragten Ländern sind Verbraucher bereit, mehr Geld für nachhaltige Lebensmittel, Getränke oder Reinigungsmittel etc. auszugeben; hohe Preise und der Verdacht auf Greenwashing bilden die größten Hindernisse. Blue Yonder, ein Unternehmen für digitale Supply-Chain-Transformation, hat die Ergebnisse seiner vierten jährlichen Verbraucherumfrage zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlicht [1]. Analysiert werden das Ausgabeverhalten, vorhandene Bedenken sowie…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Deutsche Industrie setzt auf KI und Nachhaltigkeit – aber wirtschaftliche Hürden bremsen den Fortschritt
Die Studie »2025 Industrial Technology Index« von TE Connectivity zeigt, dass ein Mangel an Schulungsprogrammen die Integration von künstlicher Intelligenz in Unternehmen weltweit verzögert, obwohl die Technologie auf große Zustimmung stößt [1]. Das belegen auch die deutschen Ergebnisse: Ingenieure und Manager setzen auf Nachhaltigkeit und sind offen für KI. Jedoch behindern wirtschaftliche Zwänge und strukturelle…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Nachhaltigkeit | Strategien
Innovationskompass 2025: Verbraucher fordern mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft
Eine aktuelle Studie des Forum Moderne Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Umfrageunternehmen Civey zeigt: 77 Prozent der deutschen Verbraucher stehen nachhaltigen Technologien in der Landwirtschaft offen gegenüber. Besonders gefragt sind Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren und die Lebensmittelsicherheit erhöhen. Die Ergebnisse des Innovationskompasses 2025 geben Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wertvolle Einblicke in die Erwartungen der Gesellschaft…
News | Trends 2025 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
IT 2025: Im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Sicherheit, KI und Geopolitik
Neben den Themen IT-Security und künstliche Intelligenz (KI) müssen sich Unternehmen in der IT im Jahr 2025 mit den aktuellen geopolitischen Entwicklungen und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Für seinen jährlich erscheinenden Digital Infrastructure Report hat der Netzwerkanbieter Colt Technology Services 1.500 CIOs und IT-Verantwortliche in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten befragt. Der…