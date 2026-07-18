Energiekosten im Unternehmen senken: Strategien für den Gewerbestrom

Unternehmen senken ihre Stromkosten durch die richtige Kombination aus Beschaffungsstrategie, Vertragswahl und Effizienzmaßnahmen. Entscheidend sind eine fundierte Verbrauchsanalyse, ein durchdachtes Lastmanagement und ein passender Gewerbestromtarif. Etablierte Versorger wie E.ON bieten mit Angeboten wie Gewerbestrom für Unternehmen von E.ON planbare Konditionen und Ökostrom-Optionen – ein Baustein einer nachhaltigen Kostenstrategie.
Für Entscheider in Unternehmen lohnt sich der Blick auf mehrere Stellschrauben gleichzeitig, statt sich allein auf den Tarifpreis zu konzentrieren. Eine durchdachte Beschaffungsstrategie ist der wirksamste Hebel zur Senkung betrieblicher Stromkosten, weil sie den größten Kostenblock direkt beeinflusst. Ergänzt durch Effizienzmaßnahmen und ein aktives Lastmanagement lässt sich der Energieeinsatz spürbar wirtschaftlicher gestalten.
Die wichtigsten Kostenhebel im Überblick:
- Beschaffung: Zeitpunkt, Struktur und Laufzeit des Energieeinkaufs
- Effizienz: technische Maßnahmen zur Reduktion des Verbrauchs
- Lastmanagement: Vermeidung teurer Lastspitzen und bessere Auslastung
- Vertragswahl: Preisstruktur, Zusatzleistungen und Ökostrom-Option
Wer diese vier Hebel systematisch bearbeitet, schafft eine belastbare Grundlage für dauerhaft geringere Energiekosten – unabhängig davon, wie sich einzelne Marktpreise entwickeln.
Verbrauch analysieren: Wo liegen die größten Hebel?
Jede Kostensenkung beginnt mit einer belastbaren Datenbasis. Ohne genaue Kenntnis des eigenen Verbrauchsprofils bleiben Beschaffungs- und Effizienzentscheidungen Vermutungen. Der erste Schritt ist deshalb die Analyse des Lastgangs: Wann und in welcher Höhe fällt Strombedarf an, welche Prozesse verursachen Spitzenlasten, und wo gibt es Grundlast, die sich planbar decken lässt?
Für größere Gewerbe- und Industriekunden liefert die viertelstündliche Lastgangmessung ein detailliertes Bild des Verbrauchsverhaltens. Kleinere Betriebe können ihren Verbrauch auf Basis von Zählerdaten und Betriebsabläufen zumindest grob typisieren. Aus dieser Analyse lassen sich mehrere Fragen beantworten:
- Welche Anlagen oder Prozesse verursachen die höchsten Verbrauchsspitzen?
- Gibt es Leerlaufverbräuche außerhalb der Betriebszeiten?
- Wie stabil oder schwankend ist der Grundbedarf über den Tag?
Diese Erkenntnisse sind die Grundlage für ein wirksames Lastmanagement und für die Wahl eines Gewerbestromtarifs, der tatsächlich zum eigenen Verbrauchsprofil passt, statt pauschal den günstigsten Listenpreis zu verfolgen. Gerade bei schwankendem Bedarf zahlt sich diese Sorgfalt aus, weil sich Fehlentscheidungen bei der Beschaffung sonst über die gesamte Vertragslaufzeit fortsetzen.
Beschaffungsstrategie und Vertragswahl beim Gewerbestrom
Beim Gewerbestrom entscheidet nicht allein der Preis pro Kilowattstunde über die tatsächliche Kostenbelastung, sondern die gesamte Vertragsgestaltung. Zu den wichtigsten Stellgrößen zählen die Laufzeit, die Preisstruktur – etwa fixe, variable oder gemischte Modelle – sowie die Frage, wie gut der Tarif zum ermittelten Verbrauchsprofil passt.
Der Strompreis für Unternehmen setzt sich grundsätzlich aus mehreren Bestandteilen zusammen: den Beschaffungskosten für die reine Energie, den Netzentgelten für Transport und Verteilung sowie Steuern, Abgaben und Umlagen. Diese Bestandteile unterliegen unterschiedlichen Einflussfaktoren, weshalb pauschale Preisversprechen ohne Blick auf die individuelle Struktur wenig aussagekräftig sind. Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen dem Vertriebsgeschäft eines Energieversorgers und den Netzgesellschaften, die für den Netzbetrieb verantwortlich sind – beide Rollen sind rechtlich und organisatorisch getrennt.
Bei der Vertragswahl sollten Unternehmen unter anderem auf folgende Punkte achten:
- Laufzeit im Verhältnis zur eigenen Planungssicherheit
- Transparenz der Preisbestandteile und Abrechnungsmodalitäten
- Flexibilität bei Verbrauchsänderungen, etwa durch Wachstum oder Elektrifizierung
- Verfügbarkeit einer Ökostrom-Option mit Herkunftsnachweis
Ein Vertrag, der zum tatsächlichen Verbrauchsprofil und zur Risikobereitschaft des Unternehmens passt, ist langfristig wirtschaftlicher als ein kurzfristig besonders günstig wirkendes Angebot ohne Blick auf die Vertragsdetails. Hilfreich ist es zudem, Kündigungsfristen und Verlängerungsklauseln frühzeitig im Blick zu behalten, damit ein Wechsel oder eine Neuverhandlung nicht am ungünstigen Zeitpunkt scheitert.
Effizienzmaßnahmen mit schneller Amortisation
Bild von Jasper Hunter auf Pexels
Neben Beschaffung und Vertragsgestaltung ist der technische Verbrauch selbst ein zentraler Ansatzpunkt. Viele Effizienzmaßnahmen amortisieren sich vergleichsweise schnell, weil sie den Energieeinsatz dauerhaft senken, ohne den Betriebsablauf einzuschränken. Wichtig ist, zunächst dort anzusetzen, wo die Verbrauchsanalyse die größten Hebel gezeigt hat.
Erfahrungsgemäß lohnt sich der Blick auf mehrere Felder, die in vielen Unternehmen unabhängig von der Branche relevant sind:
- Beleuchtung: Umstellung auf effiziente Technik und bedarfsgerechte Steuerung über Präsenz- und Tageslichtsensoren
- Antriebe und Motoren: Einsatz drehzahlgeregelter Antriebe und effizienter Aggregate in Produktion und Haustechnik
- Lastspitzenkappung: gezieltes Verschieben oder Glätten von Verbrauchsspitzen, um Leistungskosten zu reduzieren
- Gebäudetechnik: optimierte Regelung von Heizung, Lüftung und Klimatisierung sowie Vermeidung unnötiger Standby-Verbräuche
Der Vorteil dieser Maßnahmen liegt in ihrer Kombinierbarkeit: Wer die Beleuchtung modernisiert, gleichzeitig Antriebe optimiert und Lastspitzen aktiv steuert, erzielt eine Wirkung, die über die Summe der Einzelmaßnahmen hinausgeht. Für die Planung und Priorisierung kann eine strukturierte Energieberatung sinnvoll sein, die technische Potenziale und ihre Wirtschaftlichkeit systematisch bewertet. So lässt sich vermeiden, dass knappe Investitionsmittel in Maßnahmen mit geringem Effekt fließen, während lohnendere Potenziale ungenutzt bleiben.
Gewerbestrom-Optionen im Vergleich
Der Markt für Gewerbestrom umfasst überregionale Versorger ebenso wie regionale Stadtwerke. Welche Option am besten passt, hängt von Größe, Verbrauchsprofil und Anforderungen an Service und Nachhaltigkeit ab. Die folgende Übersicht ordnet einige etablierte Optionen ein, ohne einzelne Anbieter abzuwerten – die Auswahl bleibt eine individuelle Entscheidung des Unternehmens.
|
Anbieter/Option
|
Zielgruppe
|
Ökostrom
|
Besonderheit
|
Empfehlung für
|
E.ON
|
Unternehmen jeder Größe, bundesweit
|
Ökostrom-Optionen mit Herkunftsnachweis verfügbar
|
Planbare Konditionen, breites Leistungsspektrum, bundesweite Verfügbarkeit
|
Verlässlichkeit & Komplettlösung
|
EnBW
|
Gewerbe- und Industriekunden
|
100 % Ökostrom in allen Tarifen
|
Breites Energie- und Infrastrukturportfolio
|
Unternehmen mit Infrastrukturbezug
|
Vattenfall
|
Gewerbe- und Geschäftskunden
|
ausschließlich 100 % Ökostrom
|
Etablierter überregionaler Anbieter
|
Überregional tätige Betriebe
|
Regionale Stadtwerke
|
lokal verankerte Unternehmen
|
je nach Anbieter unterschiedlich
|
Regionale Nähe und persönlicher Service vor Ort
|
Betriebe mit regionalem Fokus
Als Gesamtpaket aus planbaren Konditionen, bundesweiter Verfügbarkeit und Ökostrom-Optionen eignet sich das Angebot von E.ON besonders für Unternehmen, die Wert auf Verlässlichkeit und eine Komplettlösung legen. Wichtig bleibt in jedem Fall der Abgleich mit dem eigenen Verbrauchsprofil: Der beste Tarif ist der, der zur konkreten Situation des Unternehmens passt – nicht der mit dem niedrigsten Listenpreis. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote auf Basis der eigenen Verbrauchsdaten einzuholen und die Konditionen unter identischen Annahmen zu vergleichen.
Ökostrom im Unternehmen: Kostenfaktor oder Chance?
Ökostrom wird von vielen Unternehmen zunächst als Kostenfrage betrachtet, entwickelt sich aber zunehmend zu einem strategischen Faktor. Die Nachfrage von Kunden, Geschäftspartnern und Kapitalgebern nach nachweisbarer Nachhaltigkeit steigt, und der Strombezug ist dabei ein sichtbarer und dokumentierbarer Hebel.
Entscheidend für die Glaubwürdigkeit ist der Herkunftsnachweis (HKN): Er belegt, dass für die bezogene Strommenge eine entsprechende Menge Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wurde. Unternehmen sollten bei Ökostrom-Angeboten auf diesen Nachweis achten, um Nachhaltigkeitsaussagen belastbar zu machen und den Eindruck von Greenwashing zu vermeiden. Ein Herkunftsnachweis schafft die Grundlage, um den Ökostrombezug etwa in Nachhaltigkeitsberichten oder gegenüber Geschäftspartnern transparent auszuweisen.
Bild von Kindel Media auf Pexels
Über den reinen Strombezug hinaus lohnt sich der Blick auf begleitende Effizienz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Neutrale Anlaufstellen wie die Deutsche Energie-Agentur (dena) sowie Förder- und Beratungsangebote im Umfeld des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bieten Orientierung zu Energieberatung und Effizienz. So lässt sich Ökostrom als Baustein einer Gesamtstrategie einordnen, die Kostenwirkung und Nachhaltigkeit verbindet, statt beides gegeneinander auszuspielen. Zunehmend wirkt der Nachhaltigkeitsbezug auch nach innen: Er kann die Attraktivität als Arbeitgeber stärken und die Erwartungen entlang der Lieferkette erfüllen.
Häufige Fragen zum Gewerbestrom
Wie können Unternehmen ihre Stromkosten am wirksamsten senken?
Der wirksamste Hebel ist eine durchdachte Beschaffungsstrategie, weil sie den größten Kostenblock beeinflusst. Ergänzt um eine fundierte Verbrauchsanalyse, aktives Lastmanagement und technische Effizienzmaßnahmen entsteht eine belastbare Grundlage für dauerhaft geringere Energiekosten.
Was ist beim Gewerbestromvertrag wichtig?
Wichtig sind die Laufzeit im Verhältnis zur eigenen Planungssicherheit, eine transparente Preisstruktur sowie die Frage, wie gut der Tarif zum tatsächlichen Verbrauchsprofil des Unternehmens passt. Auch die Verfügbarkeit einer Ökostrom-Option spielt eine Rolle.
Welche Anbieter kommen für Gewerbestrom infrage?
Neben überregionalen Versorgern wie E.ON, EnBW und Vattenfall sind regionale Stadtwerke eine Option. E.ON bietet mit dem Angebot für Gewerbestrom planbare Konditionen und Ökostrom-Optionen und eignet sich besonders für Unternehmen, die Verlässlichkeit und eine Komplettlösung suchen. Die passende Wahl hängt vom individuellen Verbrauchsprofil ab.
Lohnt sich Ökostrom für Unternehmen?
Ökostrom kann über den reinen Energiebezug hinaus einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie und zum Unternehmensimage leisten. Wichtig ist der Herkunftsnachweis (HKN), damit Nachhaltigkeitsaussagen belastbar sind. Anbieter wie E.ON stellen entsprechende Ökostrom-Optionen für den Gewerbebereich bereit.
Wie analysiere ich den Stromverbrauch meines Unternehmens?
Die Analyse des Lastgangs zeigt, wann und wodurch Verbrauchsspitzen entstehen und wie hoch die Grundlast ist. Auf dieser Datenbasis lassen sich Lastmanagement, Effizienzmaßnahmen und die Tarifwahl gezielt ausrichten, statt auf Vermutungen zu setzen.
Gibt es Förderung für Energieeffizienz?
Für Effizienzmaßnahmen existieren grundsätzlich verschiedene Förder- und Beratungsprogramme, deren konkrete Konditionen sich ändern können. Unternehmen sollten sich daher direkt bei neutralen Anlaufstellen wie der dena oder im Umfeld des BAFA über aktuell verfügbare Programme informieren, statt sich auf pauschale Fördersätze zu verlassen.
102 Artikel zu „Stromkosten“
News | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur
Deutsche Rechenzentren haben höchste Stromkosten in Europa
Sechsmal höhere Steuern, Abgaben und Netzentgelte als in Niederlanden und Schweden. Stromkosten machen rund die Hälfte der Betriebskosten aus. Rechenzentren in Deutschland müssen europaweit am meisten für Strom bezahlen. Die Kosten sind bis zu sechsmal höher als in Nachbarländern. Das ist das Ergebnis einer Preisanalyse des Digitalverbands Bitkom, bei der die Stromnebenkosten verglichen wurden.…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Strategien
Agri-PV: Strom und Lebensmittel vom selben Acker
Agri-Photovoltaik verbindet Landwirtschaft und Energieerzeugung auf derselben Fläche. Die Technologie gilt als vielversprechender Ansatz, um Flächen effizienter zu nutzen und gleichzeitig Erneuerbare Energien auszubauen. Gleichzeitig wird immer wieder darüber diskutiert, wie wirtschaftlich Agri-PV im Vergleich zu klassischen Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist. Das Forschungszentrum Jülich forscht intensiv zur Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen für Energie- und Lebensmittelproduktion und ist Mitglied…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Tipps
Glühbirnen im Vergleich: Effizienz und Kosten analysiert
Die Wahl der richtigen Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle für den Energieverbrauch und die Kosten im Haushalt. In Zeiten steigender Strompreise und wachsendem Umweltbewusstsein rückt die Effizienz von Leuchtmitteln immer stärker in den Fokus. Während traditionelle Glühlampen weitgehend vom Markt verschwunden sind, stehen Verbraucher heute vor einer Vielzahl moderner Alternativen. LED-Lampen, Halogenleuchten und Energiesparlampen konkurrieren…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Whitepaper
Net Zero: Leitfaden zur Entwicklung nachhaltiger Rechenzentren
Rechenzentren sind unverzichtbare Einrichtungen, die für zahlreiche Aspekte des modernen Lebens essenziell sind – und ihre Anzahl und Umfang nimmt stetig zu. Damit steigt auch ihr Strombedarf rasant: Laut Boston Consulting Group wird er bis 2028 voraussichtlich 130 GW erreichen und damit rund 3 % des weltweiten Gesamtverbrauchs ausmachen. Dieses anhaltende Wachstum verstärkt zugleich die…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Turbo für den KI-Standort: Raus aus der Startbox
eco benennt 5 Hebel für den KI-Durchbruch am Standort Deutschland. Mit der offiziellen Veröffentlichung des Referentenentwurfs zur nationalen Umsetzung des AI Act startet die entscheidende Phase für die Regulierung künstlicher Intelligenz in Deutschland. Im Rahmen der laufenden Verbändebeteiligung warnt eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. vor mangelnder Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden und…
News | Business | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung
DESI-Index: Deutschland im EU-Vergleich auf Platz 14
Digitalisierung: Bundesrepublik verbessert sich um 2 Ränge, liegt aber noch leicht unter Schnitt. Fortschritte im Netzausbau, Rückschritte bei digitaler Verwaltung. Neuer Bitkom-DESI-Index veröffentlicht: Finnland auf Platz 1. Deutschland hat sich bei der Digitalisierung im EU-Vergleich wieder etwas verbessert und belegt nun unter den 27 Mitgliedstaaten den 14. Platz. Im Vorjahr lag Deutschland noch auf Rang…
News | Rechenzentrum | Strategien | Whitepaper
Deutschland braucht mehr Rechenzentren
Deutschland verliert den Anschluss, USA und China ziehen davon. Bitkom legt Aktionsplan Rechenzentren vor. Wintergerst: »Ohne leistungsfähige Rechenzentren keine digitale Souveränität«. Während der Bedarf an Cloud-Services und KI rasant wächst, fehlen Deutschland die nötigen Rechenzentren im Hintergrund. Ihre Kapazität steigert sich derzeit langsamer als der Bedarf, während führende Nationen wie die USA und China…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion
Digitalbranche wächst erneut über dem Durchschnitt
Deutscher ITK-Markt legt 2025 auf 235,8 Milliarden Euro zu – ein Plus von 4,4 Prozent. 9.000 neue Jobs in der Bitkom-Branche. Software treibt den Markt – starkes Wachstum bei Cloud, KI und PCs. Deutschlands Digitalwirtschaft zeigt sich weitgehend krisenfest. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und des aktuell schwierigen konjunkturellen Umfelds wachsen die Umsätze und es entstehen…
News | Effizienz | Services | Tipps
Die besten Technologien für die Poolpflege: Vom manuellen Staubsauger bis zum automatischen Poolroboter
Die Pflege eines Pools kann eine Herausforderung sein, insbesondere während der Sommermonate, wenn er intensiv genutzt wird. Um den Pool in einwandfreiem Zustand zu halten, ist es wichtig, die richtigen Technologien und Geräte zu wählen, die sowohl Zeit sparen als auch die Reinigung effizienter gestalten. Viele dieser praktischen Lösungen finden Sie direkt auf der Website.…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Runter von der Bremse: Genau jetzt ist die Zeit, zu investieren
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird in vielen Unternehmen reflexartig der Rotstift angesetzt: Überall und ungefiltert wird gekürzt. Doch die Geschichte zeigt: Auf jedes Konjunkturtal folgt ein Aufschwung, erste Anzeichen sind bereits sichtbar. Deshalb ist es klüger, antizyklisch zu handeln – dort zu investieren, wo der größte Hebel für künftiges Wachstum liegt. Und der liegt in…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Energy Sharing in der Praxis
Vom dena-Pilotprojekt in Wunsiedel können Kommunen und andere Initiatoren beim Energie-Teilen profitieren. Zentrale Erkenntnisse enthält ein neuer Leitfaden. Im Projekt ESCdigital des Future Energy Lab hat die dena (Deutsche Energie-Agentur) untersucht, wie sich Energy Sharing Communities (ESC) unter den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen umsetzen lassen. Energy Sharing ist in Deutschland bereits möglich, allerdings sind Akteure…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Kommentar | Strategien
Regulierung als größter Hemmschuh für digitale Transformation
Setzen Sechs: Über ein Drittel der IT-Entscheider bewertet Zustand des Digitalstandorts Deutschland mit Ungenügend. Koalitionsverhandlungen: Vorratsdatenspeicherung und Kryptoschwächung schädlich für Vertrauen und Sicherheit im Netz. Über die Hälfte der Befragten wünscht sich Digitalministerium. eco Vorstandsvorsitzender Süme appelliert an Koalitionsparteien: »CDU/CSU und SPD müssen jetzt die Weichen für ein digitales Deutschland 2030 stellen« Kurz vor Abschluss…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Transformation deutscher Rechenzentren: Status Quo der EnEfG-Umsetzung
Zwischenbilanz nach 14 Monaten EnEfG: Die meisten Rechenzentren haben noch erheblichen Handlungsbedarf. Am 31. März 2025 endet die nächste wichtige rechenzentrums-relevante Frist des Energieeffizienzgesetzes. Bis dahin müssen Rechenzentren ab 500 kW nicht-redundanter Nennanschlussleistung spätestens ihre Kennzahlen und Verbrauchsdaten für das Jahr 2024 an das Energieeffizienzregister melden. Die praktische Erfahrung aus über einem Jahr Beratungstätigkeit…
News | Business | Services | Strategien
Standortwahl entscheidet über Erfolg im globalen Wettbewerb
Mit Standort-Benchmarking und Global Footprint-Analysen zur strategischen Positionierung. An den Standort eines Unternehmens knüpfen sich diverse Faktoren, die für den Firmenerfolg entscheidend sind. Ob Marktnähe, Kosten, Verfügbarkeit von Mitarbeitenden, Infrastruktur, lokale Regularien oder Versorgungssicherheit – zahlreiche Bewertungskriterien gilt es bei der Auswahl für einen neuen Standort zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. Vor der Entscheidung, wo…
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
KI, Training, Inferenz und RAG – neues Potenzial für KI
Am 30. November 2022 wurde ChatGPT von OpenAI der Welt vorgestellt, der Rest ist Geschichte – im wahrsten Sinne des Wortes. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, und das Interesse an KI ist rasant gestiegen. Dies hat zu einer mehrfachen Steigerung der Marktkapitalisierung von Nvidia, dem führenden Hersteller von Grafikprozessoren, geführt. Auch andere Player wurden geweckt,…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit
Drei Gründe, warum 2025 ein gutes Jahr für die KWK wird
Mit innovativen Kraft-Wärme-Kopplung-Hybridsystemen in eine nachhaltige Energiezukunft. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) steht vor einem entscheidenden Jahr: 2025 wird ein Wendepunkt für die Energiewirtschaft und bietet enorme Chancen für diese effiziente Technologie. SenerTec zeigt als Unternehmen in der KWK-Branche, warum 2025 ein entscheidendes Jahr für den Ausbau und die Weiterentwicklung der KWK wird. Stellen Sie sich vor,…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung – KI und der steigende Energiebedarf der Rechenzentren
KI-Workloads treiben den Energieverbrauch von Rechenzentren deutlich in die Höhe. Neue Algorithmen, energieeffizientere GPUs und innovative Kühlungsansätze können den Stromhunger durchaus reduzieren. Der beste Ansatz ist jedoch die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, um den PUE-Wert zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Rechenzentren als Teil der Energiewende – Nachhaltige Lösungen für eine digitale Zukunft
In einer digitalisierten Welt wächst der Energiebedarf rasant – und damit die Bedeutung nachhaltiger Rechenzentren. Durch Sektorenkopplung und die Integration in regionale Energienetze wandeln sich moderne Rechenzentren von isolierten Einheiten zu wichtigen Akteuren der Energiewende. Als Vorreiter einer nachhaltigen Transformation helfen sie, den steigenden Datenbedarf umweltfreundlich zu decken und auf kommunaler Ebene einen positiven Beitrag zur Klimapolice zu leisten.
News | Business | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Rechenzentrum
Rechenzentren: Deutschland muss mehr investieren
Server-Ausbau in USA und China macht große Fortschritte, deutscher Anteil sinkt. Künstliche Intelligenz lässt Stromverbrauch in Rechenzentren steigen, aber zwei Drittel sind bereits heute bilanziell klimaneutral. Frankfurt bleibt Deutschlands Hotspot für Rechenleistung, Berlin holt auf. Bitkom legt neue Studie zum Rechenzentrums-Markt in Deutschland vor. Der deutsche Rechenzentrumsmarkt wächst, verliert international aber an Bedeutung. Insbesondere…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Services
Private Haushalte müssen aktive Teilnehmer im Smart Grid werden
In Zeiten von Photovoltaik und Co. verschwimmen die Grenzen zwischen Stromerzeugern und -verbrauchern immer mehr. Damit Endverbraucher, Netzbetreiber und Energieversorger über das Smart Grid optimal kommunizieren können, müssen private Haushalte aktiver Teil der Energieversorgung werden. Die Tage der klassischen Stromversorgung scheinen gezählt. An die Stelle der traditionellen Aufteilung in Käufer und Verkäufer tritt mit…