Resilienz in der Polykrise: Wie Unternehmen zukunftsfähig bleiben

Unternehmen stehen in einer von Polykrisen geprägten Wirtschaft unter permanentem Veränderungsdruck, fühlen sich laut aktueller Studien jedoch mehrheitlich nicht ausreichend darauf vorbereitet und agieren überwiegend reaktiv. Entscheidend für organisatorische Resilienz sind drei miteinander verknüpfte Treiber: Technologie, eine zukunftsfähig qualifizierte Belegschaft und ein organisatorischer Rahmen, der vorausschauende Planung und schnelle Umsetzung ermöglicht. Unternehmen, die diese Faktoren strategisch verbinden, investieren gezielt in Workforce Management, sichern Wissen systematisch und verschaffen sich so einen messbaren Wettbewerbsvorteil in unsicheren Zeiten.
Die drei Treiber organisatorischer Resilienz: Technologie, Belegschaft und Organisation
Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, wie schnell sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern können. Eine globale Pandemie, die Energiekrise, geopolitische Spannungen und der KI-Boom verändern grundlegend, wie wir leben und arbeiten. Ökonomen bezeichnen die aktuelle Situation in Europa als Polykrise. Viele Schocks treten gleichzeitig auf und verstärken sich gegenseitig. Planungssicherheit wird zunehmend zur Ausnahme, Unsicherheit und schnelle Veränderungen bestimmen den Alltag. Für Unternehmen stellt sich damit eine zentrale Frage: Wie lässt sich in einem solchen Umfeld nicht nur standhalten, sondern gestärkt hervorgehen? Die Antwort liegt in der Fähigkeit, Veränderungen nicht nur zu bewältigen, sondern aktiv zu gestalten. Resiliente Unternehmen absorbieren Schocks nicht nur, sondern passen sich kontinuierlich an, erkennen Veränderungen frühzeitig und gehen gestärkt aus Krisen hervor. Die Realität sieht allerdings oft anders aus.
Bewusstsein ist nicht gleich Bereitschaft
Die aktuelle FutureWorks Studie von ATOSS hat mehr als 450 Entscheider aus sechs Branchen und sieben europäischen Ländern befragt [1]. Das Ergebnis ist ernüchternd: Nur ein Viertel der Unternehmen fühlt sich ausreichend vorbereitet. 66 Prozent reagieren vor allem auf Krisen, anstatt sie zu antizipieren. Dabei liegt es nicht an mangelnder Erkenntnis. Die Studie zeigt, dass Unternehmen im Durchschnitt sieben zentralen Herausforderungen gleichzeitig gegenüberstehen, von technologischer Disruption über wirtschaftliche Instabilität bis hin zu demografischem Wandel. Das zeigt: Bewusstsein allein bedeutet keine echte Bereitschaft zur Veränderung. Ein echtes Problem, denn wer nur reaktiv agiert, verliert Zeit, Talente und Marktstellung. Entscheidungen werden unter Druck getroffen und oft zu spät. Sich vorausschauend auf Herausforderungen vorzubereiten ist deshalb immer eine Investition in die Zukunft des Unternehmens. Und eine, die sich deutlich leichter vor einer Krise tätigen lässt als mittendrin.
Die drei Treiber der Resilienz
In Unternehmen gibt es drei strategische Treiber, die für die Vorbereitung entscheidend sind: Technologie, Workforce und Organisation.
Technologie ist zugleich die größte Herausforderung und der stärkste Resilienztreiber. 61 Prozent der Unternehmen bezeichnen die Implementierung neuer Technologien als große Herausforderung, aber nur 24 Prozent fühlen sich darauf vorbereitet. Im DACH-Raum ist diese Lücke vor allem in der Fertigungsindustrie besonders ausgeprägt. 72 Prozent der Befragten sehen hier die Digitalisierung als zentrale Herausforderung. Das eigentliche Problem liegt dabei selten am Budget, sondern an fehlenden Governance-Strukturen, unzureichenden Schulungen und unterentwickelten digitalen Kompetenzen.
Kein Unternehmen ist jedoch resilienter als seine Belegschaft. Das McKinsey Global Institute prognostiziert in einer aktuellen Studie, dass KI bis 2030 rund ein Viertel aller europäischen Arbeitsstunden automatisieren könnte, was die Anforderungen an Qualifikationen grundlegend verändern wird [2]. Gleichzeitig verfügen laut der Europäischen Kommission immer noch vier von zehn Erwachsenen nicht über grundlegende digitale Kompetenzen. Der demografische Druck verschärft diese Herausforderung zusätzlich: Bis 2030 wird ein Drittel der europäischen Erwerbsbevölkerung über 55 Jahre alt sein. Für mittelständische Unternehmen bedeutet das, dass mit jedem Renteneintritt jahrzehntelanges Erfahrungswissen verloren geht, das kaum systematisch gesichert wird. Reverse Mentoring und funktionsübergreifende Entwicklungsmöglichkeiten könnten gegensteuern, sind in der Praxis jedoch noch wenig verbreitet.
Investitionen in Technologie und Personal entfalten ihre Wirkung wiederum nur, wenn der organisatorische Rahmen stimmt. Integrierte Planungsrahmen, die den Personalbedarf mit dem Geschäftsbedarf verknüpfen, fehlen in vielen Unternehmen. Leistungsmessung bleibt über Abteilungen hinweg fragmentiert und Szenarioplanung führt selten zu echter operativer Handlungsbereitschaft. Gerade für mittelständische Unternehmen liegt hier aber auch ein Vorteil. Kürzere Entscheidungswege, weniger Bürokratie und eine engere Verbindung zwischen Führung und operativem Geschäft erleichtern die Umsetzung dieser Maßnahmen.
Was Top-Performer anders machen
Unternehmen, die über die drei Resilienztreiber hinweg die passenden Maßnahmen implementieren, erzeugen Synergien, bei denen Technologie die Produktivität steigert, engagierte Mitarbeitende die Akzeptanz von Veränderungen fördern und organisatorische Klarheit beides verstärkt.
Die ATOSS Studie zeigt, dass strategisches Workforce Management die Widerstandsfähigkeit durch gezielte Maßnahmen um das Drei- bis Neunfache steigern kann. Was Top-Performer-Unternehmen in der Studie konkret auszeichnet: Sie nutzen KI-gestützte Prognosetools zur Personalbedarfsplanung, setzen auf externe Expertenberatung und investieren gezielt in Schulungen zu Analytik und Technologie-Richtlinien. Zudem haben sie klare Prozesse etabliert, um institutionelles Wissen zu sichern, bevor es das Unternehmen verlässt. Der Effekt zeigt sich auch unter den Mitarbeitenden: 90 Prozent der Belegschaft in solchen Top-Performer-Unternehmen geben ein hohes Engagement an, gegenüber 77 Prozent im Durchschnitt.
Resilienz als Wettbewerbsvorteil
Demografische Veränderungen, technologischer Fortschritt und sich wandelnde Erwartungen der Belegschaft sind kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein dauerhafter Wandel. Unternehmen, die darauf warten, dass sich die Lage beruhigt, warten vergeblich. Resilienz ist kein einmaliges Projekt, es ist ein Organisationsprinzip, das in den täglichen Betrieb integriert werden muss. Strategische Investitionen in die passenden Personalmanagement-Maßnahmen können helfen, diese Grundlage zu schaffen. Integrierte Workforce-Management-Plattformen können die nötige Infrastruktur bieten, um die drei Treiber der Resilienz miteinander zu verbinden.
Nadine Steible, Head of Marketing Engagement and Communications bei ATOSS Software SE
[1] https://www.atoss.com/de/future-works-resilience-by-design
[2] https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2024/2024%20-%2005%20-%2023%20mgi%20genai%20future%20of%20work/mgi%20report_a-new-future-of-work-the-race-to-deploy-ai.pdf
1952 Artikel zu „Resilienz „
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