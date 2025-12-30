EuroCloud Pulse Check 2025 – Digitale Resilienz made in Europe – Strategien für eine souveräne Cloud-Zukunft

Cloud-Technologie ist längst kein IT-Trend mehr, sondern die Grundlage moderner Wertschöpfung. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen wären ohne sie kaum denkbar. Doch während internationale Hyperscaler weiterhin die Infrastruktur dominieren, setzen deutsche Unternehmen zunehmend auf Diversifikation, Datensouveränität und Resilienz – die zentralen Schlagworte des EuroCloud Pulse Check 2025, einer Studie von techconsult im Auftrag von EuroCloud, A1 Digital, IONOS und Plusserver [1].
Die Analyse von 258 IT- und Business-Verantwortlichen zeigt: Der deutsche Cloud-Markt steht vor einem strategischen Wendepunkt. Geopolitische Spannungen, Datenschutzbedenken und wirtschaftliche Unsicherheiten haben das Bewusstsein für digitale Unabhängigkeit nachhaltig geschärft.
Hybrid- und Multi-Cloud als neue Normalität. Nur noch 14 Prozent der befragten Unternehmen setzen ausschließlich auf eine Private Cloud. Dagegen nutzen 57 Prozent hybride Modelle – also die Kombination aus Private und Public Cloud – als Standardstrategie. Damit ist die Hybrid Cloud der dominierende Architekturansatz in Deutschland. Für die Zukunft planen 54 Prozent, dieses Modell beizubehalten.
Parallel dazu gewinnt die Multi Cloud an Dynamik: Aktuell nutzen sie 14 Prozent der Unternehmen, künftig sollen es 22 Prozent sein. Der Hauptgrund liegt in der gezielten Risikostreuung – technische Abhängigkeiten sollen vermieden, Datenhoheit und Verhandlungsspielräume gestärkt werden. Die strategische Vielfalt wird zur neuen Form der Sicherheit.
Mathias Nöbauer, Geschäftsführer von Exoscale, einem Unternehmen der A1 Digital, betont in diesem Zusammenhang, dass Multi-Cloud-Modelle nur dann wirklich souverän sind, wenn sie auf Interoperabilität und offenen Schnittstellen basieren. »Souveränität darf kein Innovationshemmnis sein«, so Nöbauer. »Entwickler müssen in der Lage sein, Workloads und Datenräume flexibel zu orchestrieren, ohne an proprietäre Systeme gebunden zu sein.« Für ihn ist technische Offenheit kein Selbstzweck, sondern eine Voraussetzung, damit digitale Souveränität auch in industriellen Echtzeitumgebungen funktioniert.
Krisen als Katalysator für Souveränität. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie fragil globale Strukturen sind. Pandemie, Ukrainekrieg und ein unberechenbares politisches Klima in den Vereinigten Staaten haben die Bedeutung von Resilienz und Souveränität massiv erhöht. Vor fünf Jahren bewerteten nur 25 Prozent der Unternehmen diese Faktoren als »maßgeblich entscheidend« – heute sind es 47 Prozent.
57 Prozent der Befragten geben an, durch die US-Außenpolitik verunsichert zu sein. Damit wird digitale Autonomie zu einer europäischen Notwendigkeit. 68 Prozent der Unternehmen sehen sich gut auf kommende Krisen vorbereitet – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.
Nöbauer verweist darauf, dass Resilienz in der Cloud zunehmend auch eine Frage der regionalen Datenräume ist. Nur wenn Datenverarbeitung, Latenzoptimierung und Edge-Integration in europäischen Infrastrukturen verankert sind, könne echte Unabhängigkeit entstehen. »Souveränität ist mehr als Compliance«, so Nöbauer. »Sie zeigt sich im täglichen Betrieb – in der Kontrolle über Datenwege, in der Transparenz der Anbieter und in der Fähigkeit, im Krisenfall autonom zu handeln.«
Vom Konzept zur Praxis: Wie Souveränität umgesetzt wird. Die am häufigsten ergriffenen Maßnahmen zur Datensouveränität sind regelmäßige Sicherheitsprüfungen (42 Prozent), Datenverschlüsselung (38 Prozent) und Sicherstellung der Datenqualität (35 Prozent). Damit haben sich die Grundlagen einer souveränen Cloud-Governance etabliert. Branchenspezifisch zeigen sich klare Unterschiede:
- Der öffentliche Sektor setzt auf Open Source, um staatliche Unabhängigkeit zu wahren.
- Der Handel überträgt Verantwortung an Beauftragte für Datensouveränität.
- Die Industrie verfolgt breit angelegte Strategien.
- Banken und Versicherungen kombinieren technische mit rechtlicher Absicherung.
Aus Sicht von Nöbauer ist besonders die Industrie ein Schlüsselsektor. »In der vernetzten Produktion müssen Datenräume nicht nur sicher, sondern auch performant und interoperabel sein. Nur dann kann eine souveräne Cloud-Architektur Innovation wirklich tragen«, erklärt er. Nöbauer sieht in der Kombination aus offenen Standards, regionaler Datenhaltung und klar definierten Edge-Anbindungen das Fundament einer europäischen Cloud-Zukunft.
Europas Antwort: Superscaler statt Hyperscaler. Während Hyperscaler wie Microsoft, Google und Amazon global dominieren, entsteht in Europa eine eigene Liga: die Superscaler. Sie kombinieren Skalierbarkeit mit Datenschutz, Transparenz und regionaler Verantwortung.
Als führende europäische Superscaler gelten laut Studie Telekom/T-Systems, IONOS, A1 Digital mit Exoscale und Plusserver. Ihre Stärken liegen in Datensouveränität (37 Prozent), Leistungsfähigkeit (36 Prozent) und Transparenz (30 Prozent). Sie positionieren sich damit als glaubwürdige Alternativen in sensiblen Einsatzbereichen.
Gerade Exoscale zeigt laut Nöbauer, dass souveräne Cloud-Dienste keine Kompromisse bei Entwicklerfreundlichkeit oder Performance bedeuten müssen. Durch klar strukturierte europäische Datenräume, lokale Rechenzentren und offene APIs lasse sich Souveränität praktisch umsetzen – und gleichzeitig Innovation beschleunigen. Damit wird deutlich: Die Zukunft der europäischen Cloud liegt nicht in Abschottung, sondern in offener, nachvollziehbarer Technologiegestaltung.
Fazit: Europa nimmt die Cloud-Zukunft selbst in die Hand. Der EuroCloud Pulse Check 2025 zeigt ein klares Bild: Deutschland und Europa sind auf dem Weg in eine souveräne Cloud-Ära. Hybride und Multi-Cloud-Modelle dominieren, Sicherheitsbewusstsein und regulatorische Verantwortung steigen, und europäische Anbieter gewinnen an Profil.
Noch ist der Markt von amerikanischen Hyperscalern geprägt, doch die strategische Richtung steht fest. Souveränität, Transparenz und Resilienz sind keine Schlagworte mehr, sondern handlungsleitende Prinzipien. Die Cloud-Zukunft Europas wird lokal gestaltet – mit globaler Kompetenz, technischer Offenheit und europäischem Selbstbewusstsein.
Stefan Mutschler,
freier Journalist
[1] https://www.eurocloud.de/eurocloud-pulse-check-2025/
Illustration: © Darien Sánchez | Dreamstime.com
368 Artikel zu „Datensouveränität“
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Datensouveränität: die richtige Balance finden
Die Debatte um digitale Souveränität hat in Europa und den USA an Schärfe gewonnen: Mitte November suchte der Europäische Gipfel zur digitalen Souveränität 2025 in Berlin nach Lösungen. Warnungen vor übermäßiger Abhängigkeit von Hyperscalern, Forderungen nach Datenlokalisierung und verschärfte Compliance-Vorgaben prägen aktuell die Agenda. Für IT-Entscheider bedeutet das: Jede Architektur- und Speicherentscheidung hat unmittelbare rechtliche,…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
News | TechTalk | IT-Security
»manage it« TechTalk: Darum wird eine europäische Datensouveränität immer wichtiger
Sadrick Widmann vom Sicherheitsanbieter cidaas hatte sich für seinen Techtalk auf der European Identity & Cloud Conference 2025 einen ganz besonderen Titel überlegt, der einer europäischen Lovestory gewidmet war. Was es damit auf sich hatte und wie cidaas dabei ins Spiel kommt, wollten wir ein wenig genauer von ihm wissen.
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Wer Cloud sagt, muss Datensouveränität denken
Die Cloud hat sich längst zu einem neuen IT-Standard entwickelt. Ihr Einsatz bringt allerdings neue Herausforderungen mit sich – insbesondere im Hinblick auf geopolitische Risiken und die Gefahr einseitiger Abhängigkeiten. Klar ist: Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen benötigen eine kompromisslose Datensouveränität. Materna Virtual Solution zeigt, welche zentralen Komponenten dabei entscheidend sind. Für die meisten…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2024
Datensouveränität – Ein Spagat zwischen Technologie und Vertrauen
Ein Gespräch mit Miki Mitric, Senior Director Business Development DACH bei NorthC Datacenters, über Datensicherheit im Spannungsfeld zwischen Technologie, Vertrauen, Ökonomie und Ökologie.
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security
Confidential Computing: Datensouveränität nach Schrems II
2020 war nicht nur das Jahr, das von der Covid-19-Pandemie geprägt wurde. Es haben sich auch einige tiefgreifende Veränderungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datensouveränität vollzogen. Im Juli 2020 entschied der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache Schrems II. Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen für jede Organisation innerhalb der EU und…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2022 | Security Spezial 3-4-2022
Datenschutz, GDPR-Richtlinien, Datensouveränität, SecOps, XDRv – Dem Schutz der Daten verpflichtet
Multinationale Konzerne brauchen ständig die volle Kontrolle über ihre Daten, um die Datenschutz- und Sicherheitsgesetze der Länder einzuhalten, in denen sie tätig sind. Zudem stehen alle Unternehmen permanent vor der Herausforderung, schnell, in großem Umfang und mit hoher Relevanz Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen. Wie Elastic dabei unterstützt legt CEO Ash Kulkarni im Gespräch dar.
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2021 | Security Spezial 5-6-2021
Gaia-X und die Cloud-Infrastruktur – Wie Open Source Europa zu mehr Datensouveränität verhilft
Europa braucht dringend eine eigene Cloud-Infrastruktur. Nur auf diesem Weg lassen sich die europäischen Vorstellungen von Datenschutz und Datensouveränität in die Tat umsetzen. Einen entscheidenden Beitrag dazu kann das Open Source Ecosystem leisten. Das zeigt unter anderem das Gaia-X-Projekt.
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2021
IT-Trends 2021: Cloud, Datenschutz und Datensouveränität
Fast 45 Prozent der Nutzer außereuropäischer Cloud-Anbieter wollen ihre Cloud-Kapazitäten in Europa erweitern. Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität beeinflussen die Cloud-Strategie von Unternehmen und Behörden. Die wichtigsten drei Technologietrends 2021: Production Safety and Production Security, Predictive Analytics und Schutz vor Bedrohungen durch IoT. Die Ergebnisse der jährlich erscheinenden IT-Trends-Studie von Capgemini zeigen,…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation
Verschlüsselung ist Unternehmenssache: Die Rückkehr zur Datensouveränität
Das im Juli vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gefällte Urteil, den Privacy Shield für ungültig zu erklären, hinterlässt große Herausforderungen für Unternehmen. Durch das Abkommen war bis dato geregelt, wie personenbezogene Daten von Europa nach Amerika sicher übermittelt und dort gespeichert werden. Jetzt sind Unternehmen nochmals mehr in der Verantwortung, eigene Schutzmechanismen aufzubauen, um die erforderliche…
News | Cloud Computing | Produktmeldung
Europäische Datensouveränität und DSGVO-Konformität: Telekom und Nextcloud bieten Collaboration-Lösung
Covid-Pandemie zwingt zu Zusammenarbeit aus der Ferne. Gemanagtes Angebot für Unternehmen in Europa. Europäische Datensouveränität und DSGVO-Konformität im Mittelpunkt. Die Deutsche Telekom und Nextcloud GmbH bieten Unternehmen ab sofort eine rein europäische Collaboration-Plattform an. Die gemanagte Lösung erfüllt die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für sicheren Daten- und Dokumentenaustausch mit Online-Bearbeitungsfunktionen. Sie basiert auf Nextcloud Hub…
News | Blockchain | Whitepaper
Datensouveränität und Datensparsamkeit: Mit der Blockchain zur sicheren digitalen Identität
Bitkom veröffentlicht Infopapier »Self Sovereign Identity Use Cases – von der Vision in die Praxis«. Ob Shopping, Beratungsgespräch mit der Bank oder Kontakt mit der Verwaltung: auch durch die Corona-Krise haben sich immer mehr Alltagstätigkeiten in die digitale Welt verlagert. Dabei rückt eine Frage immer stärker in den Mittelpunkt: Wie kann man digital die…
News | Cloud Computing | IT-Security | Kommentar
Datensouveränität bedeutet auch Schlüsselsouveränität: Panne bei Cloud-Anbieter
Ein deutscher Cloud-Anbieter verliert Kryptografie-Schlüssel und seine Kunden dadurch Daten: Dieser aktuelle Vorfall schadet der gesamten Cloud-Branche in Deutschland, weil sie deren größten Wettbewerbsvorteil zunichte macht. Deutsche Cloud-Anbieter mit ihren hohen Standards sind bei der Absicherung von Daten führend. Das ist die gute Nachricht. Trotzdem ist jetzt eine Panne passiert, die so nicht hätte…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Strategien | Tipps
Gegen das Preisdiktat der Tech-Monopolisten
Wie Sie erfolgreich gegen das Preis- und Konditionendiktat von Monopolisten wie Microsoft, SAP oder Salesforce verhandeln. Microsoft hebt erneut die Preise an. Von Juli 2026 an verlangt der amerikanische Softwareriese von seinen Geschäftskunden zwischen 5 und 33 Prozent mehr für seine Programmpakete Office 365 und Microsoft 365. Begründung: Im vergangenen Jahr habe Microsoft mehr…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Cloud Computing
IT-Prognosen für 2026 – wie Unternehmen Daten intelligent nutzen
Den Unternehmen verschaffen Daten Superkräfte, in Form von Wettbewerbsvorteilen. Zugleich erhöhen sie aber die operative und regulatorische Komplexität. Basierend auf Rückmeldungen von Führungskräften, Partnern und Kunden im NetApp-Kosmos sind im Folgenden acht Prognosen zur Entwicklung von Zukunftstechnologien im Jahr 2026 zusammengefasst. KI entwächst Pilotprojekten Unternehmen gehen von Experimenten zur Nutzung in der Breite über…
Trends 2025 | News | Business | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Alles für die Agenten: So bleiben Unternehmen im Agentic Internet sichtbar
Das Jahr 2025 definiert die Rolle des Internets neu: Der Browser wandelt sich von einem reinen »Anzeigeprogramm« zu einer Laufzeitumgebung für KI-Agenten. Unternehmen, deren Systeme für diese neuen »Kunden« nicht lesbar sind, gefährden ihre Sichtbarkeit – unabhängig davon, wie gut ihre Websites oder Apps für Menschen optimiert sind. KI-Browser wie Atlas (ChatGPT), Comet (Perplexity)…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Lösungen | Services | Tipps
Durch Automatisierung wird Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil
Warum Automatisierung der Schlüssel zur digitalen Zukunft ist. Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie NIS2, des Cyber Resilience Act und nationaler Vorgaben wie dem Digitalgesetz (DigiG) wächst der Druck auf Unternehmen spürbar. Sie müssen nachweisen, dass ihre Datenflüsse sicher, nachvollziehbar und regelkonform sind – andernfalls drohen Bußgelder, Reputationsschäden und der Verlust geschäftskritischer Partner. Vor diesem Hintergrund…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…