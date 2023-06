Cloud-Strategie 2023

Cloud-Reifegrad steigert die betriebliche Effizienz – Aus einem hohen Reifegrad ergeben sich Vorteile wie Mitarbeiterbindung, Kosteneinsparungen, Sicherheit und betriebliche Effizienz.

HashiCorp hat seine Studie 2023 State of Cloud Strategy Survey veröffentlicht [1]. Die Umfrage, die zum dritten Mal in Folge durchgeführt wurde, belegt die zunehmende Verbreitung von Multi-Cloud. Sie zeigt, dass Unternehmen positive Geschäftsergebnisse erzielen, wenn sie die bei der Einführung, Standardisierung und Skalierung ihrer Multi-Cloud-Lösung einen hohen Reifegrad aufweisen.

Die Ergebnisse belegen, dass Unternehmen mit einem hohen Reifegrad am meisten in den Bereichen Sicherheit, Governance, Zuverlässigkeit und Kosten profitieren. Gleichzeitig ist das häufigste Hindernis in Bezug auf Multi-Cloud-Lösungen der Mangel an Fachkräften. Daraus ergibt sich, dass für die gesamte Branche weiterhin die Anwerbung, Förderung und Bindung von technischen Talenten eine Herausforderung darstellt.

Die wichtigsten Ergebnisse:

56 % der Befragten haben ihre Cloud-Ausgaben im letzten Jahr erhöht: Trotz eines unsicheren makroökonomischen Umfelds hat mehr als die Hälfte der Befragten ihre Investitionen in Cloud-Ausgaben weiter erhöht. Fast alle berichten von Möglichkeiten, diese Ausgaben zu optimieren, und mehr als die Hälfte der Unternehmen mit hohem Cloud-Reifegrad geben an, dass ihre Multi-Cloud-Strategie ihnen tatsächlich hilft, Geld zu sparen.

92 % der Unternehmen mit hohem Cloud-Reifegrad sagen, dass Multi-Cloud funktioniert: 73 % der Befragten geben an, dass Multi-Cloud ihnen hilft, ihre Geschäftsziele zu erreichen, und weitere 19 % erwarten dies für das nächste Jahr

Fachkräftemangel ist das größte Hindernis für Multi-Cloud: Befragte aller Reifegrade gaben an, dass der Mangel an qualifizierten Cloud-Fachkräften das häufigste Problem ist, das Unternehmen daran hindert, Multi-Cloud zu nutzen. Unternehmen mit einem hohen Reifegrad haben jedoch einen entscheidenden Vorteil: 74 % sagen, dass ihre Multi-Cloud-Strategie ihnen hilft, Talente zu gewinnen, zu motivieren und zu halten.

Sicherheit als wichtigster Multi-Cloud-Vorteil: Sicherheit ist für die Befragten der wichtigste Faktor für den Erfolg von Multi-Cloud und der am häufigsten genannte Vorteil einer Multi-Cloud-Strategie. Obwohl die Multi-Cloud eindeutig Sicherheitsherausforderungen mit sich bringen kann, kann die Arbeit in einer Multi-Cloud-Umgebung auch dazu beitragen, Sicherheitsexperten engagiert zu halten. Gleichzeitig kann dies auch andere IT-Teams außerhalb der Security Abteilung dazu bewegen, ihre Sicherheitsprozesse bewusster zu überwachen.

92 % der Befragten sind dabei, Plattform-Teams einzuführen (17 %), zu standardisieren (36 %) oder zu skalieren (39 %): Von den Unternehmen mit dem höchsten Cloud-Reifegrad setzen 69 % verstärkt Plattform-Teams im gesamten Unternehmen ein, verglichen mit nur 14 % der Unternehmen mit einem niedrigen Reifegrad. Plattform-Teams werden eindeutig zu einem wesentlichen Bestandteil der Cloud-Einführung in Unternehmen.

»Der diesjährige State of Cloud Strategy Survey zeigt deutliche Unterschiede zwischen Unternehmen mit einem hohen Reifegrad, die in ihrer Cloud-Migration weiter fortgeschritten sind, und Unternehmen mit einem niedrigen Reifegrad, die noch keine Standardisierung vorgenommen haben«, so Armon Dadgar, Mitbegründer und CTO von HashiCorp. »Während Unternehmen mit niedrigem Reifegrad mit Herausforderungen in puncto Personal, Sicherheit und Kosten zu kämpfen haben, sind Unternehmen mit einem hohem Reifegrad in der Lage, ihren Multi-Cloud-Ansatz zu nutzen, um Talente zu gewinnen und zu halten, Plattform-Teams zu implementieren, Kosten zu sparen und die Sicherheit zu verbessern. Die Daten bestätigen, dass Unternehmen, die auf dem Weg zur Cloud vorankommen, erhebliche Vorteile erzielen, die sowohl die technischen als auch die geschäftlichen Ergebnisse verbessern.«

[1] Für die dritte jährliche Umfrage »State of Cloud Strategy Survey« wurde Forrester Consulting beauftragt, die Antworten auf Fragen hin zu analysieren, die den Grad der praktischen Umsetzung in fünf Kernbereichen der Cloud-Technologie und des Cloud-Betriebs messen. Auch wurden die Antworten hinsichtlich Cloud-Nutzung, Ausgaben und Cloud-Verschwendung, Sicherheitsbedenken, erzielten Vorteilen, Hindernisse sowie Automatisierungs-Tools untersucht. Forrester befragte weltweit fast 1.000 Technologieexperten und Entscheidungsträger aus einer Vielzahl von Branchen. Diese wurden aus Zufallsstichproben und der Opt-in-Kontaktdatenbank von HashiCorp ausgewählt.

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie auch auf der interaktiven Version hier: https://www.hashicorp.com/state-of-the-cloud