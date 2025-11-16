Robuste Informationssicherheit und durchgängige Compliance

Wie Controlware mit externen Informationssicherheitsbeauftragten (eISB) bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützt.
Angesichts strenger regulatorischer Vorgaben wie NIS2 und einer zunehmend dynamischen Cyber-Bedrohungslage stehen Unternehmen unter Druck, ihre sensiblen Daten angemessen zu schützen. Hier empfiehlt das BSI die Benennung eines dedizierten Informationssicherheitsbeauftragten (ISB). Doch die damit verbundenen Kosten und der Mangel an Fachkräften stellen viele Unternehmen vor Herausforderungen. Hier unterstützt Controlware durch die Bereitstellung eines externen ISB, um die Weichen für effektive Informationssicherheit zu stellen.
»Um die Sicherheit ihrer Informationen gewährleisten zu können, müssen Unternehmen heute einer dynamischen Bedrohungslage, neuen Regularien und wirtschaftlichen Aspekten gerecht werden. Dafür benötigt es klare Verantwortlichkeiten. Dem Informationssicherheitsbeauftragten kommt also eine Schlüsselrolle in Unternehmen zu«, erklärt Daniel Kammerbauer, Team Lead Governance, Risk & Compliance bei Controlware.
»Die Position des ISB erfordert aber nicht nur umfangreiches technisches Verständnis, sondern auch tiefe Einblicke in die rechtliche Situation und breites Prozess-Know-how. Einen passenden Kandidaten intern zu finden, ist oft schwierig – zumal bei den eigenen Kollegen mitunter Interessenkonflikte die unabhängige, neutrale Sicht verzerren. Häufig erweisen sich daher externe ISBs als optimale Alternative für diese Aufgabe.«
Der Zuständigkeitsbereich
Controlware unterstützt Unternehmen im Rahmen des eISB-Dienstleistungsangebots beim Aufbau eines systematischen Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und entlastet diese von einer Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben:
Planung & Koordination
- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder
- Abstimmung von Sicherheitsmaßnahmen und Überwachung der Umsetzung
Beratung
- Entwicklung und Etablierung einer Informationssicherheitsstrategie
- Weiterentwicklung und Anpassung des ISMS an moderne Bedrohungsszenarien
Risikomanagement
- Identifizierung, Bewertung und Behebung von Informationssicherheitsrisiken
- Entwicklung gezielter Maßnahmen zur Sicherung der Systeme und Daten
Schulung & Awareness
- Sensibilisierung aller Mitarbeiter im Unternehmen
- Aufbau eines fest verankerten Sicherheitsbewusstseins für eine nachhaltige Informationssicherheitskultur
Compliance
- Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben wie NIS2 und ISO 27001
- Vorbereitung auf interne und externe Audits
Externer ISB mit neutraler Außenperspektive
Das Hinzuziehen von Controlware als externer ISB-Dienstleister bietet Unternehmen eine ganze Reihe von Vorteilen: Das Team von Controlware verfügt über umfassende Fachkenntnisse bei der ISMS-Implementierung, langjährige Erfahrung und tiefes Know-how über alle relevanten Zertifizierungen. Darüber hinaus steht ein breites Netzwerk renommierter Experten zur Verfügung. Als Außenstehende bringen die Consultants zudem eine neutrale Sicht auf die Prozesse und Risiken mit, geraten weniger in Zielkonflikte und erfahren in der Regel hohe Akzeptanz in den jeweiligen Unternehmen. Und auch in wirtschaftlicher Hinsicht lassen sich durch die Beauftragung eines externen ISB relevante Einsparungen erzielen, da das Unternehmen keinen eigenen qualifizierten ISB mehr stellen muss: Immerhin muss ein interner ISB in Vollzeit von seinen bisherigen Aufgaben freigestellt werden und durchläuft anschließend einen aufwendigen Einarbeitungsprozess mit zahlreichen Schulungen in den Bereichen IT-Security, Compliance, Risikomanagement und Prozessorganisation.
»Im Rahmen unserer eISB-Dienstleistungen begleiten wir die Kunden bei der Implementierung eines ISMS, bereiten sie auf die ISO 27001-Zertfizierung vor, helfen bei der Umsetzung von Regularien wie NIS2 oder TISAX und schaffen Awareness für das Thema Informationssicherheit«, so Daniel Kammerbauer. »Des Weiteren bieten wir aber auch flankierende Managed Services und ein breites Security-Portfolio, die das Sicherheitsniveau und die Resilienz weiter anheben – beispielsweise in den Bereichen SIEM, Cloud-Security, Identity & Access Management (IAM) oder Netzwerk- und Endgerätesicherheit. Auf diese Weise stellen wir gemeinsam mit unseren Kunden die Weichen für eine ganzheitliche Informationssicherheit.«
